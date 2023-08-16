The Wall Street Journal: Армия США испытывает кадровый кризис

На фоне опасений многих западных экспертов по поводу ослабления американской армии из-за передачи запасов вооружения Украине, ВС США столкнулись еще с одной, не менее серьезной, проблемой.Как пишет The Wall Street Journal, армия США испытывает серьезный кадровый кризис.В материале говорится, что ситуация с недобором связана с плохим здоровьем американцев и нежеланием вступать в ряды вооруженных сил (армия в США полностью контрактная).Издание приводит удручающую статистику, когда из пяти потенциальных новобранцев четверо не подходят для несения службы из-за избыточного веса, пристрастия к запрещенным веществам, а также прочих несоответствий физическим или умственным стандартам. Но и это еще не все. Даже полностью здоровые и годные к службе американцы не хотят вступать в ряды вооруженных сил.Напомним, что призывной возраст в армии США составляет от 18 до 49 лет. При этом все граждане от 18 до 25 лет обязаны состоять на воинском учете.В то же время «принудительно» призвать своих граждан на воинскую службу власти США могут только в случае полномасштабной войны.Что характерно, еще в 2021 году американская армия считалась самой боеспособной на планете. В первую очередь благодаря крупнейшим в мире ВВС и ВМС, а также военному бюджету.