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The Wall Street Journal: Армия США испытывает кадровый кризис

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The Wall Street Journal: Армия США испытывает кадровый кризис

На фоне опасений многих западных экспертов по поводу ослабления американской армии из-за передачи запасов вооружения Украине, ВС США столкнулись еще с одной, не менее серьезной, проблемой.


Как пишет The Wall Street Journal, армия США испытывает серьезный кадровый кризис.

В материале говорится, что ситуация с недобором связана с плохим здоровьем американцев и нежеланием вступать в ряды вооруженных сил (армия в США полностью контрактная).

Издание приводит удручающую статистику, когда из пяти потенциальных новобранцев четверо не подходят для несения службы из-за избыточного веса, пристрастия к запрещенным веществам, а также прочих несоответствий физическим или умственным стандартам. Но и это еще не все. Даже полностью здоровые и годные к службе американцы не хотят вступать в ряды вооруженных сил.

Напомним, что призывной возраст в армии США составляет от 18 до 49 лет. При этом все граждане от 18 до 25 лет обязаны состоять на воинском учете.

В то же время «принудительно» призвать своих граждан на воинскую службу власти США могут только в случае полномасштабной войны.

Что характерно, еще в 2021 году американская армия считалась самой боеспособной на планете. В первую очередь благодаря крупнейшим в мире ВВС и ВМС, а также военному бюджету.
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7 комментариев
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  1. Копчёный
    Копчёный Сегодня, 10:10
    -1
    Ну перейдут на комплектование или войну при помощи федератов. Думаю найдут выход.
  2. Constantin N
    Constantin N Сегодня, 10:13
    0
    сомнительно, найти желающих получить паспорт сша через армию не сложно, да же конкурс наверное будет
  3. Кот Александрович
    Кот Александрович Сегодня, 10:16
    0
    Да у них, если судить по фото, и с мебелью всё хреновато.
  4. Не_боец
    Не_боец Сегодня, 10:20
    0
    Там есть еще один веселый момент. Основной контингент те у кого родители сами служили в армии. То есть армия превращается в замкнутую структуру.
  5. Uprun
    Uprun Сегодня, 10:20
    0
    Платите достойную зарплату и люди к вам потянутся. Аксиома.
    1. Копчёный
      Копчёный Сегодня, 10:22
      0
      У человеческого аппетита нету границ, которые определят енту самую достойность.
  6. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 10:29
    0
    Высокий уровень жизни уверенных в себе американцев делает службу в армии не привлекательной.А у отстойный с здоровьем не лады из за питания и " лекарственых" препаратов.Как то раз добрался до сайта ВВС США до набора кандидатов.Они издеваются 40 000 $ разовая премия для подписания контракта специалисту в ВВС ? Какую "трахому" купит за 40 000 $ человек любящий скорость?Жадность не надо с окладами, всё таки они продаются умирать за Америку.А то хлопнут без каски страховка не положена.