The Wall Street Journal: Армия США испытывает кадровый кризис

На фоне опасений многих западных экспертов по поводу ослабления американской армии из-за передачи запасов вооружения Украине, ВС США столкнулись еще с одной, не менее серьезной, проблемой.
Как пишет The Wall Street Journal, армия США испытывает серьезный кадровый кризис.
В материале говорится, что ситуация с недобором связана с плохим здоровьем американцев и нежеланием вступать в ряды вооруженных сил (армия в США полностью контрактная).
Издание приводит удручающую статистику, когда из пяти потенциальных новобранцев четверо не подходят для несения службы из-за избыточного веса, пристрастия к запрещенным веществам, а также прочих несоответствий физическим или умственным стандартам. Но и это еще не все. Даже полностью здоровые и годные к службе американцы не хотят вступать в ряды вооруженных сил.
Напомним, что призывной возраст в армии США составляет от 18 до 49 лет. При этом все граждане от 18 до 25 лет обязаны состоять на воинском учете.
В то же время «принудительно» призвать своих граждан на воинскую службу власти США могут только в случае полномасштабной войны.
Что характерно, еще в 2021 году американская армия считалась самой боеспособной на планете. В первую очередь благодаря крупнейшим в мире ВВС и ВМС, а также военному бюджету.