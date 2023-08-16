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Украинский режим сообщил об отправке из порта Одессы первого судна по «временному коридору»

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Украинский режим сообщил об отправке из порта Одессы первого судна по «временному коридору»

После выхода России из «зерновой сделки» иностранные суда фактически потеряли возможность беспрепятственного перемещения по Черному морю в украинские порты. Тем не менее, украинский режим пытается создать условия для их приема и отправки.


Министерство инфраструктуры Украины сообщило об отправке из порта Одессы первого судна по т.н. «временному коридору». Этот коридор был создан с целью эвакуации из украинских портов гражданских судов иностранных государств.

Первым судном, вышедшим из порта Одессы, стал контейнеровоз «JOSEPH SCHULTE», следующий под флагом Гонконга. Он вышел из Одессы в сторону пролива Босфор, имея на борту более 30 тысяч тонн груза, включая продовольственные товары.

Как следует из данных, опубликованных на портале MarineTraffic, контейнеровоз в настоящее время следует в сторону одного из турецких портов. Если все будет складываться нормально, то завтра он прибудет в пункт назначения.

Отметим, что после выхода России из «зерновой сделки», Черноморский флот ВМФ РФ стал досматривать следующие в украинские порты иностранные суда. Это делается с целью недопущения поставок вооружений и военной техники через черноморские порты Украины. Ранее киевский режим использовал возможности, открывшиеся в связи с заключением «зерновой сделки», в том числе и для обеспечения поставок вооружений.
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16 комментариев
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  1. Владимир Владимирович Воронцов
    Владимир Владимирович Воронцов Сегодня, 10:34
    +1
    Если всё будет складываться нормально, то завтра он прибудет в пункт назначения

    ***
    — А если нет,то значит не повезло ...
    ***
  2. Uprun
    Uprun Сегодня, 10:35
    +3
    Зерно в контейнерах возить? Наверное можно, но лопатами грузить не сподручно.
  3. abrakadabre
    abrakadabre Сегодня, 10:39
    0
    Надо досматривать каждый контейнер. А так как это долго, делать это на внешнем рейде ближайшего нашего порта. У пирса нельзя - вдруг там тонн 500-1000 взрывчатки насовано. А лучше наглухо заминировать фарватер.
    1. DMB_95
      DMB_95 Сегодня, 11:28
      0
      По-моему , у нас с УКР всё таки война идёт , а не манёвры . Но раз уж хочется выглядеть миролюбивой ядерной сверхдержавой в условиях войны (бред какой) , то нужно дать короткий промежуток времени для выхода по нашему графику всех гражданских судов из портов УКР . И чтобы выходили порожняком , а гружёные суда разворачивать обратно на разгрузку . И всё это время не снижать интенсивности огневого поражения целей противника вблизи иностранных кораблей на минимально безопасном от них расстоянии . Тогда ещё раз попытаться выйти гружёными захотят немногие . Жёстко , но война же идёт , в конце концов .
  4. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 10:40
    +9
    Наконец Джозеф Шульте вышел из Одессы ,а то он там застрял с 24 февраля 2022г на счёт груза враньё чистой воды..Там вроде в Одессе ещё 2 турка балкера.В чём новость- мы разрешили выйти судам которые стоят там с началом СВО.Всё пропало прошу не выть,а быть в курсе событий.Скажу больше в Николаеве стоит ещё 5 или 6 турков ,но фарватер из Николаева заблокирован ВСУ притопленными баржами из за боязни десанта.Да и теперь мы можем спокойно отрихтовать причал где стоял Джозеф Шульте и слева и справа и с подвывертом ,на любой вкус - китайцев обижать нельзя было.
  5. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 10:48
    -1
    Необходимо уничтожить: публично и показательно.
    1. aakvit
      aakvit Сегодня, 11:38
      0
      Зачем?! Он же ОТТУДА идёт, ну и хрен с ним! Что такого особо секретного можно вывезти из хохлостана? Оружие - да и фиг с ним! Наёмников - то же самое! А судно китайское, зачем его трогать?
      1. Был Мамонт
        Был Мамонт Сегодня, 12:04
        0
        Цитата: aakvit
        Зачем?! Он же ОТТУДА идёт, ну и хрен с ним!

        "Источник: MI6 подготовила отряд украинских боевиков для отправки в Африку. ...
        ...Отправка боевиков, по словам собеседника агентства, намечена на вторую половину августа: украинское судно должно доставить отряд из порта Измаил в суданский город Омдурман."
        Спрашивается-зачем Украине порты?
  6. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 10:54
    +4
    Этот коридор был создан с целью эвакуации из украинских портов гражданских судов иностранных государств.
    Как я понимаю тех судов, которые застряли в украинских портах. А т.н. "временный коридор" муссируется украинской стороной, чтобы показать свою самостоятельность в любом вопросе и якобы возможность решения любой проблемы. Тем не менее при объявлении о создании этого коридора киевские власти отказались давать гарантии безопасности для судов последующих этим маршрутом.
  7. Lynx2000
    Lynx2000 Сегодня, 11:13
    +1
    Министерство инфраструктуры Украины сообщило об отправке из порта Одессы первого судна по т.н. «временному коридору». Этот коридор был создан с целью эвакуации из украинских портов гражданских судов иностранных государств.

    what Громкий заголовок с претензией на перемогу, в итоге "победный салют" оказался "тихим пуком".
    Выход гражданских судов принадлежности иным государствам (не сторонам конфликта), обычное дело, "временный коридор" - эвакуация.
    Вывозят продукты или зерно - пусть везут, меньше нацики сожрут. А вот используют ли х@хлы эти выходящие суда для доставки БПА (морской дрон) в точку запуска для атаки на российские корабли, торговые суда или объекты инфраструктуры - другой вопрос. В данном случае, эти суда должны отслеживаться нами, до выхода из тервод Украины, затем быть подвергнуты досмотру. Повод имеется.
    1. Простой
      Простой Сегодня, 11:43
      0
      Цитата: Lynx2000
      В данном случае, эти суда должны отслеживаться нами, до выхода из тервод Украины, затем быть подвергнуты досмотру.


      И как вы это себе представляете?
      Реально это можно сделать только при погрузке и на конечной точке маршрута, где выгружаются все контейнеры и проходят через ренген. И то это долго и не стопроцентно.
      1. Lynx2000
        Lynx2000 Сегодня, 12:31
        0
        Цитата: Простой
        Цитата: Lynx2000
        В данном случае, эти суда должны отслеживаться нами, до выхода из тервод Украины, затем быть подвергнуты досмотру.


        И как вы это себе представляете?
        Реально это можно сделать только при погрузке и на конечной точке маршрута, где выгружаются все контейнеры и проходят через ренген. И то это долго и не стопроцентно.

        Вы про остановку судна или "трудности" досмотра?
        what В трюмах траспорта-сухогруза хранить морской дрон бесполезно, если на верхней палубе груз (контейнеры) и на крышках трюмов, т.е. мест из которых невозможно переместить в море. Досматривать места на палубе, грузы и контейнеры из которых возможно в море перемещать на палубе и спускать на воду плавсредства (используя силы команды, кран-балки, грузовые стрелы).
        Из Одессы уходят не магистральные трансокеанские контейнеровозы, а искать не кейс, когда знаешь что искать, досмотр судна проводишь не в первый раз, найдешь.
        В ходе досмотра, должен быть офицер, который опрашивает команду изучает судовую роль с целью выявить фиктивного члена (членов) команды, на предмет установления специалиста (специалистов) по работе с морскими, боевыми дронами.
  8. aleks700
    aleks700 Сегодня, 11:43
    0
    Тоесть пока обходятся без России. Чтож, будем посмотреть.
    1. Nastia Makarova
      Nastia Makarova Сегодня, 12:16
      0
      это эвакуация судов и Россией она разрешена
  9. мусоргский
    мусоргский Сегодня, 12:09
    0
    Если все будет складываться нормально, то завтра он прибудет в пункт назначения. Кто бы сомневался что его не остановят.
  10. Андрей Выводнов
    Андрей Выводнов Сегодня, 12:30
    0
    Смысла в в выходе из зерновой сделки,и якобы блокаде укр портов,и нанесении ударов по портам ни какого. Пока мы по настоящему не начнём уничтожать укр объекты,нас так и будут не воспринимать как силу-силу России,а пока происходят подобные вещи-мы остаёмся пустобрехами.