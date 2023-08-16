Украинский режим сообщил об отправке из порта Одессы первого судна по «временному коридору»

После выхода России из «зерновой сделки» иностранные суда фактически потеряли возможность беспрепятственного перемещения по Черному морю в украинские порты. Тем не менее, украинский режим пытается создать условия для их приема и отправки.Министерство инфраструктуры Украины сообщило об отправке из порта Одессы первого судна по т.н. «временному коридору». Этот коридор был создан с целью эвакуации из украинских портов гражданских судов иностранных государств.Первым судном, вышедшим из порта Одессы, стал контейнеровоз «JOSEPH SCHULTE», следующий под флагом Гонконга. Он вышел из Одессы в сторону пролива Босфор, имея на борту более 30 тысяч тонн груза, включая продовольственные товары.Как следует из данных, опубликованных на портале MarineTraffic, контейнеровоз в настоящее время следует в сторону одного из турецких портов. Если все будет складываться нормально, то завтра он прибудет в пункт назначения.Отметим, что после выхода России из «зерновой сделки», Черноморский флот ВМФ РФ стал досматривать следующие в украинские порты иностранные суда. Это делается с целью недопущения поставок вооружений и военной техники через черноморские порты Украины. Ранее киевский режим использовал возможности, открывшиеся в связи с заключением «зерновой сделки», в том числе и для обеспечения поставок вооружений.