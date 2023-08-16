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МО РФ сообщило о пресечении попытки ВСУ осуществить теракт на объектах в Калужской области с использованием БПЛА

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МО РФ сообщило о пресечении попытки ВСУ осуществить теракт на объектах в Калужской области с использованием БПЛА

Сегодня утром попытка украинских боевиков по осуществлению террористической атаки по объектам в Калужской области с использованием 3 БПЛА была пресечена, сообщило Минобороны России.


Вот что следует из сообщения российского оборонного ведомства:

Сегодня около 05:00 утра была пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку тремя БЛА по объектам на территории Калужской области

После чего дроны были обнаружены, по ним отработали средства ПВО, в результате чего все они были уничтожены. Как уточнили в МО РФ, обошлось без пострадавших и разрушений.

Напомним, что последний раз система ПВО в регионе сработала в ночь на 12 августа, о чём сообщал губернатор области Владимир Шапша. Тогда, по словам чиновника, беспилотник был сбит в Дзержинском районе.

Уничтожение БЛА в результате неудачной атаки со стороны противника произошло также и в ночь на 10 августа. Тогда, по данным военного ведомства нашей страны, два дрона, движущихся в направлении российского столицы были подавлены системами противовоздушной обороны в небе над Малоярославецким районом Калужской области, а также над территорией Одинцовского района Московской области.

Благодаря слаженной работе нашей ПВО один дрон был сбит и в ночь на 7 августа. Средства ПВО предотвратили и атаку 6 вражеских беспилотных летательных аппаратов, когда те пытались осуществить пролёт через область, что имело место в ночь на 3 августа.
Использованы фотографии:
https://ru.wikipedia.org/wiki/User:A.Savin.
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5 комментариев
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  1. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 11:18
    +1
    3 БПЛА ... все они были уничтожены. Как уточнили в МО РФ, обошлось без пострадавших и разрушений.
    И то ладно.
    1. frruc
      frruc Сегодня, 12:15
      0
      пресечена попытка .....тремя БЛА по объектам на территории Калужской области....

      Здесь не указано то, что атака БПЛА была направлена по аэродрому базирования стратегической авиации Ту-22 Шайковка. Дроны в кол-ве 3 шт. были сбиты автоматическим стрелковым оружием.
  2. Арон Заави
    Арон Заави Сегодня, 11:27
    0
    Интересно, а автор текста понимает , что тогда атаку украинских городов "Геранями" тоже можно интерпритировать, как терракт? В ходе боевых действий между двумя странами, атака чужой территории это акт войны, а не терроризм.
    1. Задира
      Задира Сегодня, 11:58
      0
      В ходе боевых действий между двумя странами, атака чужой территории это акт войны, а не терроризм

      Согласен. Пропаганда уж как то совсем топорно построена. При любом раскладе к противнику нужно относиться адекватно, без сопливых эмоций. Это будет только на пользу для воспитания патриотизма
    2. frruc
      frruc Сегодня, 12:22
      0
      Арон Заави ......тогда атаку украинских городов "Геранями" тоже можно интерпритировать, как терракт? В ходе боевых действий между двумя странами, атака чужой территории это акт войны, а не терроризм.

      Атака "Геранями" и др. осуществляется по военным, промышленным объектам и инфраструктуре, которые используются в интересах силовых структур украины. И к тому же, пока войну никто никому не объявлял. А удары РСЗО, кассетными боеприпасами по жилым домам, школам и рынкам Донбасса- это чистой воды терроризм, за который будет спрос и последует наказание.