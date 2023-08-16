МО РФ сообщило о пресечении попытки ВСУ осуществить теракт на объектах в Калужской области с использованием БПЛА

Сегодня утром попытка украинских боевиков по осуществлению террористической атаки по объектам в Калужской области с использованием 3 БПЛА была пресечена, сообщило Минобороны России.
Вот что следует из сообщения российского оборонного ведомства:
Сегодня около 05:00 утра была пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку тремя БЛА по объектам на территории Калужской области
После чего дроны были обнаружены, по ним отработали средства ПВО, в результате чего все они были уничтожены. Как уточнили в МО РФ, обошлось без пострадавших и разрушений.
Напомним, что последний раз система ПВО в регионе сработала в ночь на 12 августа, о чём сообщал губернатор области Владимир Шапша. Тогда, по словам чиновника, беспилотник был сбит в Дзержинском районе.
Уничтожение БЛА в результате неудачной атаки со стороны противника произошло также и в ночь на 10 августа. Тогда, по данным военного ведомства нашей страны, два дрона, движущихся в направлении российского столицы были подавлены системами противовоздушной обороны в небе над Малоярославецким районом Калужской области, а также над территорией Одинцовского района Московской области.
Благодаря слаженной работе нашей ПВО один дрон был сбит и в ночь на 7 августа. Средства ПВО предотвратили и атаку 6 вражеских беспилотных летательных аппаратов, когда те пытались осуществить пролёт через область, что имело место в ночь на 3 августа.