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США продолжают бить антирекорды по случаям массовой стрельбы

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США продолжают бить антирекорды по случаям массовой стрельбы

Соединенные Штаты уже давно снискали славу страны, где часто слышно о массовой стрельбе то тут, то там, чему способствует и то, что здесь не проблема приобрести и хранить огнестрельное оружие.


Согласно данным статистического портала Gun Violence Archive, в этом месяце США побили свой антирекорд по случаям массового применения огнестрельного оружия. При этом отмечается, что рекордное число инцидентов с массовой стрельбой пришлась на время президентства нынешнего хозяина Белого дома Джо Байдена.

Всего за этот год, который еще далек от завершения, в более чем сорока штатах США зафиксировано 443 случая массовой стрельбы. За то же время в 2022 году было ненамного меньше подобных случаев – 414. По словам экспертов, если эпизоды с массовой стрельбой будут продолжаться такими же темпами, то к концу этого года может быть поставлен новый антирекорд в 700 подобных происшествий за год.

К массовой стрельбе обычно относятся те случаи, когда от нее пострадали более трех человек, а случаев с меньшим количеством пострадавших в США, очевидно, еще больше.

Следует отметить, что президент США Джо Байден называл приоритетной задачей своей администрации решение этой проблемы, но пока что при нем она только нарастает.

Один из последних случаев произошёл 14 августа в городе Спрингфилд, штат Массачусетс, когда мужчина убил свою соседку и ее собаку и ранил двух ее внуков, а затем покончил с собой.
Использованы фотографии:
id.usembassy.gov
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22 комментария
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  1. АндрейKam_Z
    АндрейKam_Z Сегодня, 10:53
    -2
    Свобода владения оружия подразумевает морально здоровое общество.
    1. Курильщик
      Курильщик Сегодня, 11:00
      0
      В США в прошлом году совершено рекордное число самоубийств: с собой покончили приблизительно 50 тыс. американцев, сообщает New York Post со ссылкой на Центры по контролю и профилактике заболеваний США. Как отмечает издание, этот показатель превышает число американцев, погибших в Корейской войне или во Вьетнаме.

      Оригинал новости ИноТВ:
      https://russian.rt.com/inotv/2023-08-16/New-York-Post-v-SSHA
    2. ROSS 42
      ROSS 42 Сегодня, 11:13
      -1
      Цитата: АндрейKam_Z
      Свобода владения оружия подразумевает морально здоровое общество.

      В морально здоровом обществе оружие может быть у силовых структур, находящихся при исполнении...Помнится, участковый в CCCР ходил с пустой кобурой...
      Что касается свободы владения оружием у американцев, то оно сродни философии анархистов:
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      1. АндрейKam_Z
        АндрейKam_Z Сегодня, 11:30
        +1
        Если так идеализировать то тогда оружия вообще ни у кого не должно быть, но я имел ввиду что у общества всегда есть оружие (больше как в США или меньше как в СССР) в здоровом обществе просто многие трения, конфликты решаются цивилизованным путем, как только общество заболевает начинают хватать что тяжелее, острее и опасней. Эти примеры и у нас к сожалению имеются.
        1. Escariot
          Escariot Сегодня, 12:27
          0
          Разве оружие мешает решить конфликт цивилизованным путем?
  2. Sith
    Sith Сегодня, 10:53
    +4
    Господь Бог создал людей, президент Линкольн дал им свободу, а полковник Кольт сделал их равными(с)
  3. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 10:54
    +6
    Как то фиолетово на их "рекорды".Главное,что бы у нас подобного было как можно меньше
    1. роман66
      роман66 Сегодня, 11:02
      0
      Короткостволисты считают по другому.
      1. Болторез
        Болторез Сегодня, 11:11
        +2
        .Короткостволисты
        В Австрии,Эстонии, Латвии (Глок за 700 евро-меньше средней зарплаты) никаких массовых отстрелов не было. США несколько уникальны в этом плане.
        1. Zoldat_A
          Zoldat_A Сегодня, 11:36
          -2
          Цитата: Болторез
          .Короткостволисты
          В Австрии,Эстонии, Латвии (Глок за 700 евро-меньше средней зарплаты) никаких массовых отстрелов не было. США несколько уникальны в этом плане.

          Генетика прапрадедушек? "Завоевателей", блин, Дикого Запада...
          От идеологии общество может отказаться - мы же живём. От общественной морали не получится. И если мораль общества основана на морали бандитов - вот вам и массовая стрельба, вот вам и внешняя политика США, также основанная на "праве того, кто первый выстрелит".
          1. Болторез
            Болторез Сегодня, 11:43
            0
            Генетика прапрадедушек?
            Тут стоит отметить, что если вы не являетесь полицейским стукачом, не изменяете своему черножо... то есть темнокожему любовнику, не задолжали за наркоту- то ваши шансы быть убитым в США существенно ниже среднероссийских.
            1. Zoldat_A
              Zoldat_A Сегодня, 12:24
              0
              Цитата: Болторез
              Генетика прапрадедушек?
              Тут стоит отметить, что если вы не являетесь полицейским стукачом, не изменяете своему черножо... то есть темнокожему любовнику, не задолжали за наркоту- то ваши шансы быть убитым в США существенно ниже среднероссийских.

              Ничего из перечисленного Вами. Алекс, в наличии не имею - "не был, не состоял, не участвовал".
              Стреляли в меня только бородатые во время службы в Советской Армии да бандюки в 90-х, когда мы так радостно приняли "западные ценности" со всем присущим им мусором. Шансов быть убитым даже при случайном попадании в сектор обстрела спятившего от компьютерных игр малолетки сегодня для себя не вижу.

              Почему "релоцированные" объясняют своё бегство каким-то "отсутствием безопасности" - тоже не ясно. Говорили бы прямо: "Где ж...пе тепло, там и родина".
    2. Гиперион
      Гиперион Сегодня, 12:27
      0
      Цитата: dmi.pris1
      Главное,что бы у нас подобного было как можно меньше

      Ну посмотрим, как будет у нас...
      Глава НАК: новые граждане РФ массово скупают оружие.
      Глава Национального антикоррупционного комитета (НАК) Кирилл Кабанов обратил внимание на тот факт, что примерно треть новых граждан России, выходцев из Средней Азии, при прохождении медкомиссии просят предоставит им справку для разрешения на хранение и ношение огнестрельного оружия.

      https://www.mk.ru/social/2023/03/28/glava-nak-novye-grazhdane-rf-massovo-skupayut-oruzhie.html?utm_source=Rambler&utm_medium=news&utm_campaign=transition
  4. Кот Александрович
    Кот Александрович Сегодня, 10:56
    +5
    Из там больле 300 миллионов. Так что ерунда.
  5. vargo
    vargo Сегодня, 10:59
    +2
    Антирекорд - это рекорд со знаком минус. То есть наименьшее значение из всех. Тут обычный рекорд, и уж отношение к нему как плохому показателю не должно выливаться в приставку к слову "рекорд".
  6. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 11:01
    +2
    Помню давным давно в середине семидесятых была стрельба в студенческом кампусе .Стрелка завалили.Журналюги США как всегда к родственникам стрелка,попался Папёшник.Скажите ,зачем ваш сын убил профессора который был на расстоянии от него в 1200 метров? Папёшник : В чём проблемы,хороший выстрел! Всё занавес.Это у них культура такая - медийность превыше всего,не обращаем внимание на них.У нас своих идиотов хватает.
    1. Наблюдатель2014
      Наблюдатель2014 Сегодня, 11:26
      0
      Согласен с вами. У нас культуры разные. Между нами пропасть. Такое впечатление что мы должны радоваться что у нас не стреляют а по пьяне режут что ли.Дураков везде хватает.
  7. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 11:09
    +1
    за этот год, который еще далек от завершения, в более чем сорока штатах США зафиксировано 443 случая массовой стрельбы.
    Если к концу года предполагают до 700 таких случаев, то есть еще к чему стремиться.
  8. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 11:13
    -1
    Я удивлюсь только тогда когда в ход пойдут Джавелины и Стингеры.Мой последний коментарий на счёт массовых растрелов в США.Обещаю. lol Ну ещё могу написать если президента США завалят или кандидата. wassat
  9. Наблюдатель2014
    Наблюдатель2014 Сегодня, 11:21
    0
    Дураков везде хватает. Можно подумать кому взбредет мысль об убийстве чем другим убить не сможет. Вечно печатают статистику в США по огнестрелу. Нам то от этого что? Ну выразите озабоченность по этому поводу к США . Что у них там слабый контроль и не нормальным разным оружие доверяют.
  10. Torp20
    Torp20 Сегодня, 11:37
    0
    По статистике умышленных убийств в России больше чем в США в 2-3 раза и больше чем в Европе в 6-7 раз , взято с интернета .
  11. Magic Archer
    Magic Archer Сегодня, 12:15
    0
    Не так давно смотрел на Ютубе видео,про банды в США.При чем интервью брали даже у 12-13 леьних подростках,которые сидели держа в руках оружие.И это ваша свобода!?Дожились уже до того что в некоторые кварталы полиция просто не заходит.А нищета и полная анархия доводит людей до ручки.Вот и получается что одни от безвыходной ситуации как те пацаны а другие не выдерживают нервы.А ствол можно в некоторых штатах легально купить по правам.Боюсь представить если бы у нас так продавали оружие....