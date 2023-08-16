США продолжают бить антирекорды по случаям массовой стрельбы

Соединенные Штаты уже давно снискали славу страны, где часто слышно о массовой стрельбе то тут, то там, чему способствует и то, что здесь не проблема приобрести и хранить огнестрельное оружие.
Согласно данным статистического портала Gun Violence Archive, в этом месяце США побили свой антирекорд по случаям массового применения огнестрельного оружия. При этом отмечается, что рекордное число инцидентов с массовой стрельбой пришлась на время президентства нынешнего хозяина Белого дома Джо Байдена.
Всего за этот год, который еще далек от завершения, в более чем сорока штатах США зафиксировано 443 случая массовой стрельбы. За то же время в 2022 году было ненамного меньше подобных случаев – 414. По словам экспертов, если эпизоды с массовой стрельбой будут продолжаться такими же темпами, то к концу этого года может быть поставлен новый антирекорд в 700 подобных происшествий за год.
К массовой стрельбе обычно относятся те случаи, когда от нее пострадали более трех человек, а случаев с меньшим количеством пострадавших в США, очевидно, еще больше.
Следует отметить, что президент США Джо Байден называл приоритетной задачей своей администрации решение этой проблемы, но пока что при нем она только нарастает.
Один из последних случаев произошёл 14 августа в городе Спрингфилд, штат Массачусетс, когда мужчина убил свою соседку и ее собаку и ранил двух ее внуков, а затем покончил с собой.