Военное обозрение
Войти Регистрация

ВС РФ уничтожили склад ВСУ в селе Пески-Радьковские в Харьковской области

5
ВС РФ уничтожили склад ВСУ в селе Пески-Радьковские в Харьковской области

Российскими Вооруженными силами был нанесен удар по очередному объекту украинской военной инфраструктуры. Это следует из сообщений самих украинских источников.


Как стало известно, удар был нанесен по складу ВСУ в селе Пески-Радьковские Харьковской области. Этот населенный пункт находится на берегу реки Оскол, а складские помещения местного заброшенного предприятия использовались для хранения оружия и боеприпасов ВСУ. По утверждению украинской стороны, удар по объекту был нанесен беспилотными летательными аппаратами. После прилета дронов на площади в 300 квадратных метров возник сильный пожар.

Естественно, украинские источники не сообщают о том, что находилось на складе. Подконтрольные киевскому режиму СМИ пишут, что российскими БПЛА был атакован некий заброшенный склад. Но понятно, что нет никакого резона расходовать дорогостоящие беспилотники на удары по пустым помещениям заброшенных предприятий.


Напомним, что сейчас на Украине действует серьезная цензура относительно всех публикаций о ходе специальной военной операции, в том числе и о нанесении российскими войсками ударов по украинским объектам. Из-за этого украинские СМИ вынуждены распространять лишь ту информацию, которая не содержит прямых сведений о результатах прилетов российских ракет и беспилотников, о пораженных военных объектах, о работе сил противовоздушной обороны.
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
5 комментариев
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Uprun
    Uprun Сегодня, 10:56
    +2
    Комбикорм поза-поза-поза прошлогодний выгорел? Пусть так. Как наши узнают про заначки, то пришлют еще гостинцев.
    1. роман66
      роман66 Сегодня, 10:59
      +1
      Селитра, на удобрения приготовленная
  2. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 11:05
    +2
    Реакция на наши удары с украинской стороны понятна и предсказуема. Кому охота признавать, что еще один склад (пускай и небольшой) накрылся медны тазом.
    1. Сабуров_Александр53
      Сабуров_Александр53 Сегодня, 11:20
      -1
      Через год признаются, как неожиданно признались мы, что при прошлогоднем осеннем отступлении, оставили врагу склад со снарядами "Краснополь", где была половина имеющегося на этом участке фронта запаса. В штуках не назвали, надеюсь не больше десятка. Оставили и не смогли подорвать при отступлении... Мы тогда больше переживали за Т-90, оставленный экипажем в полной сохранности, это таки, показали по нашему ТВ, а тут оказывается ещё с "Краснополем" такая беда.
      На войне, как на войне...
    2. Peter1First
      Peter1First Сегодня, 11:49
      0
      А какой реакции вы ждали от противника? Подтверждения, сколько тонн боеприпасов пошло на "фейерверк"? Да и масштаб склада не велик -что такое 300м2 ? -Это от силы на 5 грузовиков... Вот у нас недавно Шторм-Шэдоу штаб в Юрьевке под Мариуполем накрыл, как минимум 1 полковника потеряли -вы об этом что-нибудь в прессе слышали? реакция была? -А противник все детали "успеха" уже растрезвонил по телеграмм каналам...