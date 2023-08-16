Российскими Вооруженными силами был нанесен удар по очередному объекту украинской военной инфраструктуры. Это следует из сообщений самих украинских источников.
Как стало известно, удар был нанесен по складу ВСУ в селе Пески-Радьковские Харьковской области. Этот населенный пункт находится на берегу реки Оскол, а складские помещения местного заброшенного предприятия использовались для хранения оружия и боеприпасов ВСУ. По утверждению украинской стороны, удар по объекту был нанесен беспилотными летательными аппаратами. После прилета дронов на площади в 300 квадратных метров возник сильный пожар.
Естественно, украинские источники не сообщают о том, что находилось на складе. Подконтрольные киевскому режиму СМИ пишут, что российскими БПЛА был атакован некий заброшенный склад. Но понятно, что нет никакого резона расходовать дорогостоящие беспилотники на удары по пустым помещениям заброшенных предприятий.
Напомним, что сейчас на Украине действует серьезная цензура относительно всех публикаций о ходе специальной военной операции, в том числе и о нанесении российскими войсками ударов по украинским объектам. Из-за этого украинские СМИ вынуждены распространять лишь ту информацию, которая не содержит прямых сведений о результатах прилетов российских ракет и беспилотников, о пораженных военных объектах, о работе сил противовоздушной обороны.