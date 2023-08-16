Почти половина закупленных в Бельгии для поставок Киеву танков Leopard 1 оказалась непригодной

Немецкий оружейный концерн Rheinmetall готовит очередную поставку Киеву танков Leopard 1. Для поставок украинской армии компания закупила 50 старых танков Leopard 1 в Бельгии за счет федерального правительства Германии. Однако техника находятся в таком плохом состоянии, что только 30 из них возможно привести в пригодное для эксплуатации состояние. Оставшуюся часть закупленной в Бельгии военной техники планируется использовать в качестве доноров запчастей.
Как сообщает немецкое издание Handelsblatt, западные союзники планируют создать ремонтные центры для танков Leopard на территории Польши, Румынии и непосредственно Украины.
Предполагается, что закупленные у бельгийской компании OIP Land Systems танки Leopard 1 после ремонта и модернизации могут быть поставлены на Украину не ранее, чем через полгода. По мнению западных военных экспертов, несмотря на весьма ограниченную эффективность танков Leopard 1, поставка такой техники может принести пользу для украинской армии.
Танк Leopard 1, снятый с производства более двадцати лет назад, является предшественником Leopard 2. Считается, что боеспособность этих устаревших боевых машин в условиях вооруженного конфликта на Украине будет зависеть от типа проведенной модернизации, например, танкам потребуются новые системы управления огнем.
Также отмечается, что броня этих танков слабая, по современным меркам, а дальность стрельбы не превышает 1500 метров, а пушка Leopard 1 не способна нанести повреждения используемым российской армией танков Т-72. Тем не менее Запад считает "полезными" поставки устаревшей техники боевикам киевского режима.