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Почти половина закупленных в Бельгии для поставок Киеву танков Leopard 1 оказалась непригодной

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Почти половина закупленных в Бельгии для поставок Киеву танков Leopard 1 оказалась непригодной

Немецкий оружейный концерн Rheinmetall готовит очередную поставку Киеву танков Leopard 1. Для поставок украинской армии компания закупила 50 старых танков Leopard 1 в Бельгии за счет федерального правительства Германии. Однако техника находятся в таком плохом состоянии, что только 30 из них возможно привести в пригодное для эксплуатации состояние. Оставшуюся часть закупленной в Бельгии военной техники планируется использовать в качестве доноров запчастей.


Как сообщает немецкое издание Handelsblatt, западные союзники планируют создать ремонтные центры для танков Leopard на территории Польши, Румынии и непосредственно Украины.

Предполагается, что закупленные у бельгийской компании OIP Land Systems танки Leopard 1 после ремонта и модернизации могут быть поставлены на Украину не ранее, чем через полгода. По мнению западных военных экспертов, несмотря на весьма ограниченную эффективность танков Leopard 1, поставка такой техники может принести пользу для украинской армии.

Танк Leopard 1, снятый с производства более двадцати лет назад, является предшественником Leopard 2. Считается, что боеспособность этих устаревших боевых машин в условиях вооруженного конфликта на Украине будет зависеть от типа проведенной модернизации, например, танкам потребуются новые системы управления огнем.

Также отмечается, что броня этих танков слабая, по современным меркам, а дальность стрельбы не превышает 1500 метров, а пушка Leopard 1 не способна нанести повреждения используемым российской армией танков Т-72. Тем не менее Запад считает "полезными" поставки устаревшей техники боевикам киевского режима.
Использованы фотографии:
Wikipedia/Exército Brasileiro
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17 комментариев
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  1. Nexcom
    Nexcom Сегодня, 11:07
    +4
    Ну пока начнут ремонтировать, выяснят каких запчастей нет в наличии, начнут каннибалить.....
    Реально наверно будет только половина рабочих танков - это в самом лучшем случае.
    Нет ну если остальные неездящие танки захистников не заставят вкапывать в качестве неподвижных огневых точек возле опорников.... Ну а что, тоже сгодится им....
    1. Копчёный
      Копчёный Сегодня, 11:13
      +1
      Разберутся мне кажется. Они же начали сокращать помощь Украине уже так явно, что закладывают лярды для неё в свои бюджеты на будущее.
      1. Крымский партизан 1974
        Крымский партизан 1974 Сегодня, 11:42
        -3
        закладывают лярды для неё в свои бюджеты на будущее.
        ...эт вряд ли...они закладывают предыдущий долг, потому как хунта безнадёжно финансово беззуба, а таньга нужна самим здесь и сейчас, именно по этому в хунтярию они не придут, а если и придут то только в виде военного хлама .....
  2. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 11:13
    0
    Балицкий сообщил,что два из трех аэромобильных батальонов отказались наступать на Запорожском направлении.Хорошо,если это только не фейк.Там у них жестко с такими поступают
    1. tihonmarine
      tihonmarine Сегодня, 11:24
      0
      Цитата: dmi.pris1
      Балицкий сообщил,что два из трех аэромобильных батальонов отказались наступать на Запорожском направлении.Хорошо,если это только не фейк.Там у них жестко с такими поступают

      Ставлю своих сто баллов плюса и поздравляю.
    2. igorbrsv
      igorbrsv Сегодня, 11:24
      0
      Аэромобильных?! wassat
      Надо мне почитать что за войска. В голове неукладывается what
      Чего только не бывает...
      1. Nexcom
        Nexcom Сегодня, 11:51
        0
        Это вероятно те кто специалисты по размягчению обороны противника. lol
  3. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 11:14
    +1
    30 поставят, 20 пойдут на запчасти к этим 30, но это уже проблемы Rheinmetall и Киева. Бельгийская фирма с легкостью сбагрила хлам (как в военном, так и прямом смысле), получила деньги от Германии и в ус не дует. И здесь возникает резонный вопрос кто от этого выиграл? Немцы оплатившие покупку и ремонт или бельгийцы? Украинская сторона однозначно, т.к. на халяву получит 30 хоть и старых, но танков.
    1. APASUS
      APASUS Сегодня, 11:20
      0
      Цитата: rotmistr60
      Украинская сторона однозначно, т.к. на халяву получит 30 хоть и старых, но танков.

      Нет там халявы ,те найдут как получить с Украины ,даже не сомневайтесь
    2. Копчёный
      Копчёный Сегодня, 11:21
      0
      Тот хитрый бельгиец Фредди Верслюйс, который десятилетиями собирал хлам по европейским армиям.
  4. Rt Rt
    Rt Rt Сегодня, 11:18
    0
    Ничего не знаю, денежки заплачены, берите такие, какие есть. Металлолом возврату не подлежит
  5. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 11:19
    0
    Что может сломаться в железном танке ,если он был на консервации?
    1. Копчёный
      Копчёный Сегодня, 11:22
      0
      К примеру различные уплотнители из резины, которая дубеет и рассыпается.
    2. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 11:22
      +2
      Всякие резиновые уплотнения и шланги могут потрескаться-лопнуть-пересохнуть (как вариант движок потечёт, гидравлика там всякая тож), мышки могут проводку погрызть, подшибники могут заржаветь сильно а потом при начале эксплуатации разрушиться внезапно... как вариант, tralflot1832 hi

      зы Или думаете у них там всё идеально хранится? у немчиков помнится на складах НЗ даже плесень была на технике обнаружена....

      зы Кстати западная немчура после ВОВ выла что их танки выводили из строя именно наши полевые мыши погрызая проводку... Типа поэтому тоже проиграли СССР. laughing
      Интересно в наших танках они грызли провода или тока в немецких? what
      Или наши танки настолько простые были что там типа просто взял, скрутку проводов сделал и поехали?
  6. ROSS 42
    ROSS 42 Сегодня, 11:22
    0
    Почти половина закупленных в Бельгии для поставок Киеву танков Leopard 1 оказалась непригодной

    И эта НАТО собирается оказывать помощь в случае нападения «агрессивной» России на члена альянса?

    С такими союзниками прямая дорога на кладбище...
    Ай, да Бельгия! Ай, да собачьи дети!
    Обманули юродивого, всучили непотребное...
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 11:26
      0
      Какая разница что поставлять если ВСУ продолжает мясные штурмы?
  7. Tarasios
    Tarasios Сегодня, 11:48
    0
    "Как сообщает немецкое издание Handelsblatt, западные союзники планируют создать ремонтные центры для танков Leopard на территории Польши"
    Помнится, пару недель назад здесь же на топваре была инфа о том, что поляки настолько загнули расценки на ремонтные услуги, что немцы очень засомневались в идее за свой счёт построить ремонтный центр в Польше.