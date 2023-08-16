В пресс-службе группировки «Днепр» ВС РФ заявили об уничтожении десанта ВСУ в Херсонской области

После подрыва Каховской дамбы украинские военные пытаются воспользоваться отходом ВС РФ из затопленных укрепленных позиций на левом берегу Днепра в Херсонской области для высадки десанта и занятия плацдарма.
Предыдущая попытка, когда ВСУ на быстроходных моторных лодках десантировались на левый берег и пытались укрыться от российской артиллерии под Антоновским мостом была пресечена нашими военными. По скоплению живой силы противника был нанесен удар ОТРК «Искандер».
Между тем украинское командование не отказалось от задуманного и, вероятно, готовило очередную десантную операцию.
Так, согласно заявлению начальника пресс-центра группировки «Днепр» ВС РФ Романа Кодряна, бойцами подразделения в ходе ведения аэроразведки были выявлены быстроходные плавсредства с десантом и вооружением в южной части острова Мелкий.
По установленным целям был нанесен удар силами гаубичного дивизиона и посредством ударных дронов. В результате успешной атаки ВС РФ были уничтожены порядка 20 человек личного состава ВСУ и четыре плавсредства.
Напомним, что более двух месяцев назад началось неоднократно анонсированное контрнаступление украинских войск. За это время ВСУ не удалось достичь каких-либо видимых результатов даже на тактическом уровне. При этом войска противника понесли серьезные потери, а ВС РФ перешли в успешное наступление на Купянском направлении.