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В пресс-службе группировки «Днепр» ВС РФ заявили об уничтожении десанта ВСУ в Херсонской области

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В пресс-службе группировки «Днепр» ВС РФ заявили об уничтожении десанта ВСУ в Херсонской области

После подрыва Каховской дамбы украинские военные пытаются воспользоваться отходом ВС РФ из затопленных укрепленных позиций на левом берегу Днепра в Херсонской области для высадки десанта и занятия плацдарма.


Предыдущая попытка, когда ВСУ на быстроходных моторных лодках десантировались на левый берег и пытались укрыться от российской артиллерии под Антоновским мостом была пресечена нашими военными. По скоплению живой силы противника был нанесен удар ОТРК «Искандер».

Между тем украинское командование не отказалось от задуманного и, вероятно, готовило очередную десантную операцию.

Так, согласно заявлению начальника пресс-центра группировки «Днепр» ВС РФ Романа Кодряна, бойцами подразделения в ходе ведения аэроразведки были выявлены быстроходные плавсредства с десантом и вооружением в южной части острова Мелкий.

По установленным целям был нанесен удар силами гаубичного дивизиона и посредством ударных дронов. В результате успешной атаки ВС РФ были уничтожены порядка 20 человек личного состава ВСУ и четыре плавсредства.



Напомним, что более двух месяцев назад началось неоднократно анонсированное контрнаступление украинских войск. За это время ВСУ не удалось достичь каких-либо видимых результатов даже на тактическом уровне. При этом войска противника понесли серьезные потери, а ВС РФ перешли в успешное наступление на Купянском направлении.
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6 комментариев
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  1. Orange-Bigg
    Orange-Bigg Сегодня, 11:29
    0
    Деревня Урожайное уже которую неделю находится в топах фронтовых новостей. А во вторник, 15 августа, стали известны подробности последних боев. Солдаты батальона «Восток» рассказали, что обе стороны накануне пустили в ход все ресурсы, после чего возникла краткосрочная передышка. При этом бойцы рассказали о чувствах, которые вызвал у них противник — «их сложно описать»:

    «Нам не хватало пехоты и техники, но средств поражения было достаточно, чтобы перемалывать значительную часть того, что противник бросал на взятие поселка. Урожайное напоминало мясорубку, в которую входили живые люди, а выходил фарш. Количество уничтоженной и поврежденной техники исчислялось не единицами».

    Бойцы отметили, что после боя у них остался «очень специфический осадок»: деревню все-таки пришлось уступить, однако урон был нанесен такой, что «часть сознания отказывалась понимать мотивы украинского командования».

    «Так гнать на убой своих могут только те, кто ненавидит их сильнее нашего» — написали бойцы.

    В свою очередь донецкий военкор Алексей Акутин рассказывает о тяжелых боях за поселок Урожайное.

    «Отход из посадок в районе Урожайного 37-й гв. омсбр 10 августа был осуществлен по причине отсутствия личного состава (выбит весь – две недели отражали атаки противника с фронта), и нежелания поддерживать контратаки танками, которые при выходе на рубеж атаки сразу уничтожаются артиллерией противника – вполне осмысленные проблемы обороны населенного пункта», – пишет Акутин.
    По его словам, для штурма Урожайного противник привлек бригаду морпехов, ССО, отряд ТрО, танковую бригаду, артбригаду и сносил взводные опорные пункты снарядами «Хаймарс» и корректируемыми бомбами J-DAM.



    Украинские ресурсы выложили фото британского танка Challenger-2 с установленными экранами для защиты от беспилотников-камикадзе. Это фактически первое объективное свидетельство появления машин этого типа на передовой: ранее они «светились» лишь на полигонах.


    Бойцы батальона «Восток» сообщают об обстановке на Времевском выступе на стыке Запорожья и ДНР.Сегодня враг бросил бронетехнику в новое наступление на этом участке фронта.
    «Жара продолжается.Вклинившись в нашу оборону и ощутив на себе все прелести огневого мешка — противник решил расширить плацдарм и повернул сегодня восточнее, взяв курс на пос. Октябрьское.Около семи единиц бронированной техники в сопровождении пехоты пытаются нащупать новое перспективное направление.


    https://rusvesna.su/news/1692172139
    1. Peter1First
      Peter1First Сегодня, 12:10
      +1
      Выводы из вашего поста неутешительные -у противника нет проблем со связью и целеуказанием во время контрнаступа, а также у него нет проблем с артиллерией и ракетно-бомбовой поддержкой... А у нас нет ни РЭБ, чтобы подавить вражескую связь, ни контрбатарейной борьбы, чтобы отогнать вражескую артиллерию и ракеты....
      1. Orange-Bigg
        Orange-Bigg Сегодня, 12:20
        0
        Цитата: Peter1First
        Выводы из вашего поста неутешительные -у противника нет проблем со связью и целеуказанием во время контрнаступа, а также у него нет проблем с артиллерией и ракетно-бомбовой поддержкой... А у нас нет ни РЭБ, чтобы подавить вражескую связь, ни контрбатарейной борьбы, чтобы отогнать вражескую артиллерию и ракеты....


        Или есть,но не в достаточном количестве и не везде.Вот пример. Высокоточный удар из «Торнадо-С» уничтожил украинский ЗРК С-300ПС. Видео по ссылке ниже. А противник концентрирует свои средства в одном конкретном месте атаки для последующего прорыва.

        В Сети появились кадры уничтожения батареи ЗРК С-300ПС ВСУ в Николаевской области. Соответствующее видео является дополнением к оперативной сводке Минобороны РФ от 14 августа о ходе СВО за предыдущие сутки.В отчете указано, что поражение ЗРК произошло 13 августа возле населенного пункта Зеленый Гай. ... Удар по противнику был нанесен из РСЗО 9К515 «Торнадо-С»

        https://topcor.ru/38251-vysokotochnyj-udar-iz-tornado-s-unichtozhil-ukrainskij-zrk-s-300ps.html
  2. rocket757
    rocket757 Сегодня, 11:47
    +1
    Не большое количество ЛС обороняющихся, но при серьёзной огневой поддержке... вот так.
    Оценить происходящее сложно, итоги даже не промежуточные, а какие то такие, не понятные...
    Может потом, что то или все станет очевидно, понятно?
    1. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 12:03
      +1
      ВСУ 2 месяца искали место на протяжённой линии обороны где тонко,чтобы там сконцентрировать силы для прорыва обороны.И надо понимать что пока это даже не первая линия обороны,а предполье.
      1. rocket757
        rocket757 Сегодня, 12:29
        0
        Война на истощение ресурсов... так говорят/пишут.
        Если тщательнее разобраться, больше похоже на вариант опустошение эрзац государства, на ускоренную могилизацию основного трудового, созидательного ресурса территории.
        Что останется в итоге??? Как потом восполнять потери населения???
        Очень коварный план, очень похоже, что наглая морда там покопалась, проявил все свои умения!!! soldier