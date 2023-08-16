«Солдатам не хватает даже курток»: в польской прессе раскритиковали закупки военной техники Варшавой

Последний год прошел под знаком передачи старого оборудования Украине и безумных закупок, проводимых без тендеров, анализа и с незначительным участием польской промышленности. Министр Блащак хочет построить самую большую сухопутную армию в Европе, не оглядываясь на бюджет страны, который трещит по швам

Это тяжелые вертолеты средней грузоподъемности. Их стоимость жизненного цикла настолько велика, что даже страна-производитель избавилась от них.

Блащак покупает все, что лоббисты упаковывают в глянцевую бумагу.

При этом не хватает основного снаряжения для солдат, которые до сих пор не имеют даже зимних курток

По сей день мало что изменилось

Планы модернизации и расширения армии настолько амбициозны, что нереальны без погружения Польши в огромные долги. Об этом Минобороны старается не говорить, а о размере взятого кредита польский налогоплательщик знает благодаря корейским СМИ. Строительство армии может рухнуть именно из-за огромных затрат на содержание