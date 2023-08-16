Военное обозрение
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«Солдатам не хватает даже курток»: в польской прессе раскритиковали закупки военной техники Варшавой

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«Солдатам не хватает даже курток»: в польской прессе раскритиковали закупки военной техники Варшавой

Польские власти в преддверии выборов устроили беспрецедентный по размаху военный парад, похваставшись перед общественностью новыми боевыми системами. Однако этот самопиар вызвал раздражение в ряде СМИ.


Последний год прошел под знаком передачи старого оборудования Украине и безумных закупок, проводимых без тендеров, анализа и с незначительным участием польской промышленности. Министр Блащак хочет построить самую большую сухопутную армию в Европе, не оглядываясь на бюджет страны, который трещит по швам

- критически отмечается в издании WP Wiadomosci.

Из адекватных закупок указывается на приобретение СПТРК Ottokar-Brzoza [с 8 израильскими Spike NLOS], который заменит противотанковые БРДМ, ракетных фрегатов Miecznik и тральщиков Kormoran II.

Как указывается, с другой стороны, были закуплены САУ К9, «которые являются прямой конкуренцией польским Krab», а также вертолеты S-70i Black Hawk, «не используемые ни в одной армии мира». Также планируется приобрести AW101 для аэромобильных войск:

Это тяжелые вертолеты средней грузоподъемности. Их стоимость жизненного цикла настолько велика, что даже страна-производитель избавилась от них.

Со слов автора, наибольшее удивление вызывают покупки в Южной Корее, «которые ведутся вопреки любому здравому смыслу». Обычно изучаются потребности армии, проводятся сравнительные тесты, наконец, принимаются во внимание интересы собственной оборонки:

Блащак покупает все, что лоббисты упаковывают в глянцевую бумагу.


Так, армия имеет пять различных типов ОБТ. Т-72 и PT-91 в конечном итоге уйдут на Украину, Leopard окажутся в резерве, 18-я механизированная дивизия получит Abrams, а основным танком войск станет корейский К2. Также вызывает вопросы приобретение ПТРК Javelin, хотя польская компания Mesko производит сопоставимые и гораздо более дешевые Thunderbolt.



При этом не хватает основного снаряжения для солдат, которые до сих пор не имеют даже зимних курток

- говорится в прессе.

В итоге зимой 2022 года, когда войска погнали на границу с Белоруссией, единственной защитой от ветра и дождя были брезенты, купленные в магазинах «Сад и огород». Отсутствовали жилые контейнеры и соответствующее оборудование на КПП. Солдаты отапливались дровами в бочках из-под ГСМ.

По сей день мало что изменилось

- заявляет автор.

Как отмечается, только каждый пятый военнослужащий имеет право на ношение жилета с баллистической вставкой [с плитой]. Всем их раздать обещают только во время войны. Зато военное ведомство занимается «стратегическими закупками».

Планы модернизации и расширения армии настолько амбициозны, что нереальны без погружения Польши в огромные долги. Об этом Минобороны старается не говорить, а о размере взятого кредита польский налогоплательщик знает благодаря корейским СМИ. Строительство армии может рухнуть именно из-за огромных затрат на содержание

- делается вывод в издании.

Ранее в польских СМИ была опубликована информация о предоставлении Южной Кореей кредита и гарантий в размере 24 трлн вон (около $18 млрд) на производимые Варшавой военные закупки.

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13 комментариев
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  1. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 11:31
    +2
    Блащак покупает все, что лоббисты упаковывают в глянцевую бумагу.
    Когда есть огромное желание, чтобы твоя армия считалась "сильнейшей в Европе", то наверное будешь клевать на все, что ярко блестит, но еще не было опробовано ни в одном конфликте. Но при этом, как-то странно выглядит факт
    не хватает основного снаряжения для солдат, которые до сих пор не имеют даже зимних курток
    Наверное по примеру немцев считают при возникшей необходимости "до холодов взять Минск, а затем замахнуться и на Москву."
    1. Canecat
      Canecat Сегодня, 11:44
      0
      Цитата: rotmistr60
      Наверное по примеру немцев считают при возникшей необходимости "до холодов взять Минск, а затем замахнуться и на Москву."

      Перед первой военной зимой в/на, мелкала инфа о поставках зимнего обмундирования из разных стран НАТО даже в ущерб своим собственным служащим. Так что ни разу не удивлен такому факту.
      1. Татьяна
        Татьяна Сегодня, 11:56
        0
        Ранее в польских СМИ была опубликована информация о предоставлении Южной Кореей кредита и гарантий в размере 24 трлн вон (около $18 млрд) на производимые Варшавой военные закупки.

        Уши Вашингтона с его ФРС США торчат в Польше из всех щелей!
        1. Татьяна
          Татьяна Сегодня, 12:04
          0
          Блащак покупает все, что лоббисты упаковывают в глянцевую бумагу.

          Да не в "лянцевую бумагу" упаковывают предложения по закупкам для Блащака, а в конверты с откатами ему и сообщениями о росте его - Блащека - персонального коррупционного счета в зарубежных банках! Естественно, под пристальным контролем спецслужб с помощью банкиров ФРС США!

          Схема коррупционного разложения англосаксами и колониального подчинения себе руководства чужого национального государства известна с давних времён. У кого деньги - у того и сила! А именно.

          Блащак просто заглотнул американский КОРРУПЦИОННЫЙ крючок - и теперь у Вашингтона он на нём, как рыба, финансистами ФРС США до поры до времени держится, пока его из грязной воды на сушу ни выловят.
  2. carpenter
    carpenter Сегодня, 11:33
    0
    18-я механизированная дивизия получит Abrams, а основным танком войск станет корейский К2.

    Сборка и корпус корейские, остальное немецкое, штатовское и британское, замучаются с сервизом и ЗИПом.
  3. Наблюдатель2014
    Наблюдатель2014 Сегодня, 11:33
    +2
    Так им и надо. am Ничего страшного. Сами докупят будет нужно. Мы вот не жалуемся bully feel lol
  4. Ропот 55
    Ропот 55 Сегодня, 11:34
    +1
    На куртки денег типа нет, а на Украину, 1000 К-9 и F-35(кто знает сколько) есть??? То есть в Польше понимают что такие траты на ВПК могут похоронить экономику но всё равно будут тратить? Суицид? Или надежды на то чего мы не знаем?
    1. carpenter
      carpenter Сегодня, 11:42
      0
      Цитата: Ропот 55
      Или надежды на то чего мы не знаем?

      Надеются победить Россию и поиметь от нее репарации. Они уже не раз об этом писали.
    2. АГ-76
      АГ-76 Сегодня, 12:01
      0
      Правящие из ПИС видимо сидят на откатах за все эти закупки, надо успеть набить карманы и свалить. Т.к. есть вероятность не пережить следующие выборы, когда рядовые пшеки им все припомнят и бездумные траты на импортное вооружение, и поддержку бандеровцев, и трещащую под этим грузом экономику...
  5. Lynx2000
    Lynx2000 Сегодня, 11:40
    0
    Последний год прошел под знаком передачи старого оборудования Украине и безумных закупок, проводимых без тендеров, анализа и с незначительным участием польской промышленности. Министр Блащак хочет построить самую большую сухопутную армию в Европе, не оглядываясь на бюджет страны, который трещит по швам

    Вспомнил 1992 год, дядька мечтал о ГАЗ-24-10, накопил-заработали, подзаняли, все деньги какие были потратили - купили ГАЗ-31029, тетка сказала: ну вот, теперь без штанов, зато на Волге.
    При этом не хватает основного снаряжения для солдат, которые до сих пор не имеют даже зимних курток

    Помнится польские легионеры в составе армии Наполеона входили в Россию без зимнего.
    В итоге зимой 2022 года, когда войска погнали на границу с Белоруссией, единственной защитой от ветра и дождя были брезенты, купленные в магазинах «Сад и огород». Отсутствовали жилые контейнеры и соответствующее оборудование на КПП. Солдаты отапливались дровами в бочках из-под ГСМ.

    Пусть спросят у соседа на Западе как утепляться подручными средствами, главное чтобы солома была и побольше газет.
    Боеприпасов много? Можно экономнее, половину отделения обогреть мини-печкой, цинком из под патронов, потребляет и ветошь промасленную, на соляре, щепу от ящиков, ветки, хворост, можно еду разогреть, воду вскипятить... Из плюсов универсальность топлива, неприхотливость, легкий, лицо не надо мазать в камуфляж. yes
  6. rocket757
    rocket757 Сегодня, 11:51
    0
    Последний год прошел под знаком передачи старого оборудования Украине и безумных закупок, проводимых без тендеров, анализа и с незначительным участием польской промышленности. Министр Блащак хочет построить самую большую сухопутную армию в Европе, не оглядываясь на бюджет страны, который трещит по швам
    . Можно оценивать происходящее по разному... какието значимые итоги, станут понятно несколько позднее.
    Во всех странах западной коолиции, практически, одно и тоже... в верхах, милитаристский угар в головах, а внизу, среди обывателя, все очень по разному.
  7. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 11:57
    -1
    Отсутствие зимнего обмундирования, это из исторического опыта, говорит о желании встретить зиму в России и от этого сдохнуть...
  8. APASUS
    APASUS Сегодня, 12:08
    0
    Все начинается с экономки и ей же заканчивается. Только в Польше ,все заканчивается долговой ямой