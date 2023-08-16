«Солдатам не хватает даже курток»: в польской прессе раскритиковали закупки военной техники Варшавой

Польские власти в преддверии выборов устроили беспрецедентный по размаху военный парад, похваставшись перед общественностью новыми боевыми системами. Однако этот самопиар вызвал раздражение в ряде СМИ.
Последний год прошел под знаком передачи старого оборудования Украине и безумных закупок, проводимых без тендеров, анализа и с незначительным участием польской промышленности. Министр Блащак хочет построить самую большую сухопутную армию в Европе, не оглядываясь на бюджет страны, который трещит по швам
- критически отмечается в издании WP Wiadomosci.
Из адекватных закупок указывается на приобретение СПТРК Ottokar-Brzoza [с 8 израильскими Spike NLOS], который заменит противотанковые БРДМ, ракетных фрегатов Miecznik и тральщиков Kormoran II.
Как указывается, с другой стороны, были закуплены САУ К9, «которые являются прямой конкуренцией польским Krab», а также вертолеты S-70i Black Hawk, «не используемые ни в одной армии мира». Также планируется приобрести AW101 для аэромобильных войск:
Это тяжелые вертолеты средней грузоподъемности. Их стоимость жизненного цикла настолько велика, что даже страна-производитель избавилась от них.
Со слов автора, наибольшее удивление вызывают покупки в Южной Корее, «которые ведутся вопреки любому здравому смыслу». Обычно изучаются потребности армии, проводятся сравнительные тесты, наконец, принимаются во внимание интересы собственной оборонки:
Блащак покупает все, что лоббисты упаковывают в глянцевую бумагу.
Так, армия имеет пять различных типов ОБТ. Т-72 и PT-91 в конечном итоге уйдут на Украину, Leopard окажутся в резерве, 18-я механизированная дивизия получит Abrams, а основным танком войск станет корейский К2. Также вызывает вопросы приобретение ПТРК Javelin, хотя польская компания Mesko производит сопоставимые и гораздо более дешевые Thunderbolt.
При этом не хватает основного снаряжения для солдат, которые до сих пор не имеют даже зимних курток
- говорится в прессе.
В итоге зимой 2022 года, когда войска погнали на границу с Белоруссией, единственной защитой от ветра и дождя были брезенты, купленные в магазинах «Сад и огород». Отсутствовали жилые контейнеры и соответствующее оборудование на КПП. Солдаты отапливались дровами в бочках из-под ГСМ.
По сей день мало что изменилось
- заявляет автор.
Как отмечается, только каждый пятый военнослужащий имеет право на ношение жилета с баллистической вставкой [с плитой]. Всем их раздать обещают только во время войны. Зато военное ведомство занимается «стратегическими закупками».
Планы модернизации и расширения армии настолько амбициозны, что нереальны без погружения Польши в огромные долги. Об этом Минобороны старается не говорить, а о размере взятого кредита польский налогоплательщик знает благодаря корейским СМИ. Строительство армии может рухнуть именно из-за огромных затрат на содержание
- делается вывод в издании.
Ранее в польских СМИ была опубликована информация о предоставлении Южной Кореей кредита и гарантий в размере 24 трлн вон (около $18 млрд) на производимые Варшавой военные закупки.