В Иркутской области задержан местный житель, работавший на Главное управление разведки МО Украины

В результате оперативно-разыскных мероприятий установлено, что сотрудник одного из производственных предприятий Иркутской области осуществил сбор сведений и подготовил фотоматериалы, характеризующие состояние промышленного объекта и выпускаемой продукции для дальнейшей передачи представителю Главного управления разведки Министерства обороны Украины

Российские силовые структуры продолжают выявлять и задерживать украинскую агентуру, расплодившуюся в последнее время, а также различных "сочувствующих" Зеленскому и киевскому режиму. Очередное задержание произошло в Иркутской области.Как сообщает Центр общественных связей ФСБ, сотрудники спецслужбы вышли на след и задержали в Иркутской области жителя города Ангарск, осуществлявшего разведывательную деятельность в интересах спецслужб Украины. 23-летний задержанный, данные которого не раскрываются в интересах следствия, работая на одном из производственных предприятий, собирал интересующие Киев сведения о выпускаемой заводом продукции и о самом предприятии. Как заявили в ФСБ, задержанный контактировал с Главным управлением разведки Украины и туда должен был отправить все материалы. Завершить преступление он не смог по независящим от него обстоятельствам.- говорится в сообщении.Кроме того, задержанный по заданию ГУР МО Украины распространял листовки с дискредитирующей ВС России информацией.На данный момент задержанный находится под стражей, в отношении его возбужденно уголовное дело по статье 275.1 УК РФ (сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организацией), предусматривающей наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 8 лет. Следственные и оперативные мероприятия продолжаются с целью выявления дополнительных эпизодов преступной деятельности задержанного.