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В Иркутской области задержан местный житель, работавший на Главное управление разведки МО Украины

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В Иркутской области задержан местный житель, работавший на Главное управление разведки МО Украины

Российские силовые структуры продолжают выявлять и задерживать украинскую агентуру, расплодившуюся в последнее время, а также различных "сочувствующих" Зеленскому и киевскому режиму. Очередное задержание произошло в Иркутской области.


Как сообщает Центр общественных связей ФСБ, сотрудники спецслужбы вышли на след и задержали в Иркутской области жителя города Ангарск, осуществлявшего разведывательную деятельность в интересах спецслужб Украины. 23-летний задержанный, данные которого не раскрываются в интересах следствия, работая на одном из производственных предприятий, собирал интересующие Киев сведения о выпускаемой заводом продукции и о самом предприятии. Как заявили в ФСБ, задержанный контактировал с Главным управлением разведки Украины и туда должен был отправить все материалы. Завершить преступление он не смог по независящим от него обстоятельствам.

В результате оперативно-разыскных мероприятий установлено, что сотрудник одного из производственных предприятий Иркутской области осуществил сбор сведений и подготовил фотоматериалы, характеризующие состояние промышленного объекта и выпускаемой продукции для дальнейшей передачи представителю Главного управления разведки Министерства обороны Украины

- говорится в сообщении.

Кроме того, задержанный по заданию ГУР МО Украины распространял листовки с дискредитирующей ВС России информацией.

На данный момент задержанный находится под стражей, в отношении его возбужденно уголовное дело по статье 275.1 УК РФ (сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организацией), предусматривающей наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 8 лет. Следственные и оперативные мероприятия продолжаются с целью выявления дополнительных эпизодов преступной деятельности задержанного.

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17 комментариев
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  1. alekc75
    alekc75 Сегодня, 11:37
    +2
    почему срок не от 8 лет до 20????пора уже давать хорошие сроки!!
    1. Бородач
      Бородач Сегодня, 11:55
      +1
      Этого молодого человека нужно посадить на 25 лет. Такой дряни нельзя размножаться. am
  2. Uprun
    Uprun Сегодня, 11:38
    +1
    А это не шпионаж (ст. 276 УК РФ)? Там и сроки более интересные, до 20 лет. Надеюсь, что в ходе следствия переквалифицируют и еще пару статей подведут, терроризм и т.д.
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 11:51
      +1
      Лиха беда-начало.Вон Лешика Анального тоже поначалу на немного приняли..
      1. Бородач
        Бородач Сегодня, 11:56
        +1
        Насральный выйдет на свободу вперёд ногами и в пакете. am
  3. Nexcom
    Nexcom Сегодня, 11:38
    +2
    Блин ну сколь же у нас вот таких "сочувствующих" то.... am
    Прямо удивительно. Или "деньги не пахнут" (с)?
    1. Ропот 55
      Ропот 55 Сегодня, 11:43
      0
      Nexcom hi, сейчас адвокат подключиться и начнется "ария обманутого" козлика, а так то он хороший и добрый, тьфу. Добрые мы.
      1. Nexcom
        Nexcom Сегодня, 11:45
        0
        Вот то то и оно, Ропот 55 hi
        Много чего приплести смогут, адвокаты они такие, особенно платные. От чего хошь начнут отмазывать.
      2. Msi
        Msi Сегодня, 11:51
        0
        сейчас адвокат подключиться и начнется "ария обманутого" козлика, а так то он хороший и добрый, тьфу. Добрые мы

        Действительно добрые. У нас мятеж устраивают, гибнут военнослужащие и ничего...а Вы говорите....
  4. rocket757
    rocket757 Сегодня, 11:40
    +2
    В Иркутской области задержан местный житель, работавший на Главное управление разведки МО Украины
    . Тебя посодют, а ты не... шпион, не передавай!!!
    О чем говорить? Есть враг идейный, это понятно. Есть те, которые за бабло... самый мерзкий контингент. Предатели.
  5. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 11:42
    +1
    Пора для таких организовать тюрьму на полярном архипелаге ,чтобы они весь срок пытались выжить.
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 11:46
      +1
      В древние времена таких ссылали на галеры гребцами. Трудились они там отменно под бой барабана задающего темп гребли.
  6. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 11:46
    +1
    Задержанных со дня начала СВО за шпионаж в пользу Украины, за подготовку и проведение диверсий и терактов, за компрометацию ВС РФ и распространение фейков уже набирается большое количество. Так может, чтобы зря не жрали государственный хлеб направлять на тяжелые работы тех у кого сроки не такие большие? Террористы и диверсанты однозначно должны гнить в тюрьме коль до сих пор мораторий на смертную казнь.
    1. Msi
      Msi Сегодня, 12:00
      0
      Террористы и диверсанты однозначно должны гнить в тюрьме коль до сих пор мораторий на смертную казнь.

      Трудно не согласиться.
      Так может, чтобы зря не жрали государственный хлеб направлять на тяжелые работы тех у кого сроки не такие большие?

      Так то неплохо было бы. Видимо экономически нецелесообразно. Дешевле узбеков и таджиков завозить.
  7. Румaтa
    Румaтa Сегодня, 11:52
    +1
    Российские силовые структуры продолжают выявлять и задерживать украинскую агентуру,

    Самое время для ФСБ подставить толпы двойных агентов, СБУ завалить дезухой, чтобы СБУ не знало где настоящие.
  8. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 11:59
    +1
    Не расстреливаем предателей; вот и плодятся.
  9. Tagan
    Tagan Сегодня, 12:11
    0
    Цитата: rocket757
    Тебя посодют, а ты не... шпион, не передавай!!!
    О чем говорить? Есть враг идейный, это понятно. Есть те, которые за бабло... самый мерзкий контингент. Предатели.

    А есть идейные за бабло - либерота.