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Немецкие медиа: Санкции не смогли оказать столь негативного воздействия на экономику России, как того ожидали на Западе

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Немецкие медиа: Санкции не смогли оказать столь негативного воздействия на экономику России, как того ожидали на Западе

Санкции, наложенные в отношении Москвы странами ЕС и США в итоге, как оказалось, не нанесли сокрушительного удара по российской экономике, как ожидалось изначально. Такое мнение в своей статье для немецкого издания Tagesspiegel выразил журналист Альбрехт Мейер.


В то же время сослался немецкий обозреватель и на прогнозы, данные в этом отношении МВФ, согласно которым в текущем году ВВП России может вернуться к показателям до начала украинского конфликта.

Обратил внимание Мейер и на прогнозы, сделанные немецким рейтинговым агентством Scope, указывавшее на неспособность РФ оправиться от последствий введённых экономических рестрикций со стороны Запада в ближайшее десятилетие. По его мнению, ситуация на сегодняшний день выглядит совершенно иным образом, подчеркнув что Берлин пристально наблюдает за развитием событий.

Напомним, что по данным немецкого издания Der Spiegel западные санкции не сумели сломить экономику России, которая умело адаптировалась к ним. Более того, пишет журнал, экономика способна годами выдерживать подобные ограничения.

В этом контексте обращают на себя внимание и данные, предоставленные экспертами из ФРГ о том, что российская экономика всё же не впала в рецессию, несмотря на ослабления её национальной валюты (рубля). Также не лишним было бы упомянуть и о заявлении, сделанном ранее на этот счёт и президентом РФ Владимиром Путиным. Как отметил российский лидер, введённые Западом санкции являются некой платой за свободу и за право быть независимыми. Также, напомнил российский президент, наша страна не собирается идти у кого-то на поводу, жертвуя при этом своими национальными интересами и традиционными ценностями.
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11 комментариев
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  1. Бородач
    Бородач Сегодня, 12:02
    +1
    Санкции оказали позитивное влияние на экономику РФ. Более того, санкции могут стать толчком к восстановлению индустриализации РФ.
    ВВП нужно запускать ВПК на полную мощность и продавать вооружение, разрекламированное на Украине, странам Глобального Юга.
    1. rocket757
      rocket757 Сегодня, 12:11
      +2
      Предположим, на экономику санк ции оказывают разностароннее влияние и процесс продолжается. В какую сторону все обернётся, это от нас самих зависит.
      А вот на НАШИХ ЛЮДЕЙ, все их потуги оказывают мизерное влияние, в основном... злят и настраивают на боевой лад.
      Про НЕ НАШИХ... да фиг на них, это не настолько значимая часть нашего общества, если не медийном раздувание событий, фактов, забыли за них давно и окончательно!
  2. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 12:05
    +2
    Есть только одни санкции которые приносят результат быстро ,но они измеряются в ТНТ .А так надо подождать ,когда рак на горе свистнет и в чью сторону.Торопися не надо,в санкции можно играть в двоём.
  3. rocket757
    rocket757 Сегодня, 12:07
    +1
    Немецкие медиа: Санкции не смогли оказать столь негативного воздействия на экономику России, как того ожидали на Западе
    . Коренная ошибка, застарелая... они почему то решили, что нашу страну, наш народ, можно победить тем, что лишили его "гамбургеров и колы" fool
    Уточнение... "гамбургер и кола", не в буквальном смысле, как собирательный образ, разного и прочего.
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 12:08
      +2
      да они сами без этого жить просто не могут. вот и переносят на нас такой подход.
      хотя, ИМХО, у нас наверно тоже такие появились. для таких потребление - первоочередный смысл существования.
    2. Msi
      Msi Сегодня, 12:30
      +1
      Коренная ошибка, застарелая... они почему то решили, что нашу страну, наш народ, можно победить тем, что лишили его "гамбургеров и колы"

      Так идут по старому пути. Один раз получилось за "джинсы и жвачку" сломать страну.
  4. Lev_Russia
    Lev_Russia Сегодня, 12:07
    0
    И они только сейчас это осознали...??? Ну, тупые...(Задорнов)
    Мы всей страной на санкции подсели,
    Без санкций нам теперь никак нельзя,
    Так почему по капле еле-еле,
    Их вводят против нас наши «друзья»?
    За самолет, за Крым и за Немцова
    За Лукашенко, Путина, Донбасс,
    За Скрипалей, Навального, Сенцова,
    За все всегда наказывают нас…
    Для нас они как пища, как наркотик,
    Как солнца луч, как воздух, как вода,
    Без санкций нас ломает и колотит,
    Без санкций мы не жили никогда…
    Мы виноваты, что страна большая,
    Что есть в стране алмазы, нефть и газ,
    И мы всегда прекрасно понимаем,
    Когда, за что накажут в этот раз…
    Спасибо вам «партнеры дорогие»,
    Спасибо вам за санкции друзья,
    Вы против нас их до сих пор вводили
    А наказали, в том числе себя…
    От санкций стали мы чуть–чуть умнее -
    Бойкот товарный, ну и хрен чай с ним,
    Мы научились и уже умеем,
    Всю санкционку замещать своим…
    1. Lev_Russia
      Lev_Russia Сегодня, 12:10
      0
      Хочу сказать Америке, чтоб не было истерики,
      Вот если бы в России американцы жили,
      Для них бы стали ужасом вот эти ваши санкции -
      Не могут без McDonald’s прожить американцы!
      Как европейцы б жили без милой Lamborghini,
      А без нарядов Gucci, и без духов Chanel
      Ведь даже невозможно, представить осторожно,
      Как Запад бы прожил без брендовых вещей…
      А теперь и вы представьте, какой вашей быть должна
      Жизнь без наших удобрений и без нашего зерна,
      Без металла, нефти, газа, и без нашего угля…
      Не на мебели ж IKEA теперь держится Земля?
      Ну, а вы,«партнеры наши», наконец понять должны –
      Русским ничего не страшно, лишь бы не было войны!
      (Третьей мировой на нашей территории…)
  5. yurybaxter
    yurybaxter Сегодня, 12:26
    +1
    на экономику, может и нет....а вот на простой народ
  6. Msi
    Msi Сегодня, 12:27
    0
    Как отметил российский лидер, введённые Западом санкции являются некой платой за свободу и за право быть независимыми.

    О как. Не слышал.
    А при какой власти мы потеряли свободу и независимость, что приходится себя выкупать?
  7. Uprun
    Uprun Сегодня, 12:27
    0
    Не, все правильно интурист гутарит за Россию, при этом дома у него, по информации с ВО, схлопнулось 56 тыс. предприятий (налоги, рабочие места). Фигня конечно, его наша экономика больше волнует, чем своя.