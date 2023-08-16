Немецкие медиа: Санкции не смогли оказать столь негативного воздействия на экономику России, как того ожидали на Западе

Санкции, наложенные в отношении Москвы странами ЕС и США в итоге, как оказалось, не нанесли сокрушительного удара по российской экономике, как ожидалось изначально. Такое мнение в своей статье для немецкого издания Tagesspiegel выразил журналист Альбрехт Мейер.В то же время сослался немецкий обозреватель и на прогнозы, данные в этом отношении МВФ, согласно которым в текущем году ВВП России может вернуться к показателям до начала украинского конфликта.Обратил внимание Мейер и на прогнозы, сделанные немецким рейтинговым агентством Scope, указывавшее на неспособность РФ оправиться от последствий введённых экономических рестрикций со стороны Запада в ближайшее десятилетие. По его мнению, ситуация на сегодняшний день выглядит совершенно иным образом, подчеркнув что Берлин пристально наблюдает за развитием событий.Напомним, что по данным немецкого издания Der Spiegel западные санкции не сумели сломить экономику России, которая умело адаптировалась к ним. Более того, пишет журнал, экономика способна годами выдерживать подобные ограничения.В этом контексте обращают на себя внимание и данные, предоставленные экспертами из ФРГ о том, что российская экономика всё же не впала в рецессию, несмотря на ослабления её национальной валюты (рубля). Также не лишним было бы упомянуть и о заявлении, сделанном ранее на этот счёт и президентом РФ Владимиром Путиным. Как отметил российский лидер, введённые Западом санкции являются некой платой за свободу и за право быть независимыми. Также, напомнил российский президент, наша страна не собирается идти у кого-то на поводу, жертвуя при этом своими национальными интересами и традиционными ценностями.