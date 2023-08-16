Проведенный в Германии соцопрос показал масштабное снижение уровня доверия граждан к правительству страны

В Германии наблюдается продолжающееся снижение уровня доверия граждан к правительству страны и проводимой им политике. Это следует из данных социологического опроса, проведенного в ФРГ специалистами института Forsa, пишет немецкий журнал Spiegel.По утверждению издания, немецкие граждане негативно оценивают действия федерального правительства. Только 27% граждан страны доверяют правительству, а большинство немцев считает, что власти государства не способны выполнять поставленные задачи.Как считают рядовые граждане ФРГ, немецкому правительству следовало бы улучшить политику в сфере управления инфраструктурой, инвестировать в защиту окружающей среды и борьбу с климатическими изменениями, модернизировать государственные услуги.Снижение уровня доверия к правительству происходит на фоне продолжающейся масштабной финансовой и военной помощи Украине. Немецкие граждане, как и граждане многих других западных государств, теперь испытывают на себе все негативные последствия антироссийских санкций и спонсирования киевского режима.Отметим, что после начала специальной военной операции ВС РФ и введения Западом санкций против России, во многих государствах Европы началось ухудшение уровня жизни населения. Прежде всего, это связано с инфляцией цен на энергоресурсы и продукты питания. Кроме того, не стоит забывать и о таком важном факторе как присутствие миллионов украинских беженцев в европейских государствах.