Военное обозрение
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Проведенный в Германии соцопрос показал масштабное снижение уровня доверия граждан к правительству страны

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Проведенный в Германии соцопрос показал масштабное снижение уровня доверия граждан к правительству страны

В Германии наблюдается продолжающееся снижение уровня доверия граждан к правительству страны и проводимой им политике. Это следует из данных социологического опроса, проведенного в ФРГ специалистами института Forsa, пишет немецкий журнал Spiegel.


По утверждению издания, немецкие граждане негативно оценивают действия федерального правительства. Только 27% граждан страны доверяют правительству, а большинство немцев считает, что власти государства не способны выполнять поставленные задачи.

Как считают рядовые граждане ФРГ, немецкому правительству следовало бы улучшить политику в сфере управления инфраструктурой, инвестировать в защиту окружающей среды и борьбу с климатическими изменениями, модернизировать государственные услуги.

Снижение уровня доверия к правительству происходит на фоне продолжающейся масштабной финансовой и военной помощи Украине. Немецкие граждане, как и граждане многих других западных государств, теперь испытывают на себе все негативные последствия антироссийских санкций и спонсирования киевского режима.

Отметим, что после начала специальной военной операции ВС РФ и введения Западом санкций против России, во многих государствах Европы началось ухудшение уровня жизни населения. Прежде всего, это связано с инфляцией цен на энергоресурсы и продукты питания. Кроме того, не стоит забывать и о таком важном факторе как присутствие миллионов украинских беженцев в европейских государствах.
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13 комментариев
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  1. Nexcom
    Nexcom Сегодня, 11:48
    +5
    Ну снижение доверия и что? Побегут свергать что-ли свое колбасно-батутное правительство? Ведь нет же. В лучшем случае пошумят да разойдутся.
  2. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 11:48
    +2
    Неудивительно.Когда о канцлера вытирают ноги,какое может быть доверие к правительству
  3. Trapp1st
    Trapp1st Сегодня, 11:48
    +2
    после начала специальной военной операции ВС РФ и введения Западом санкций против России, во многих государствах Европы началось ухудшение уровня жизни населения.
    Крамольная надежда что это на что то повлияет, изначально тупа до не приличия.
  4. Canecat
    Canecat Сегодня, 11:53
    +1
    Только 27% граждан страны доверяют правительству

    Читал о резком падении социального статуса многих жителей Германии. Так что цифра вполне себе реальная... где то эти 27% (или около того) оставшихся на каком то уровне и мелькали.
  5. Владимир Владимирович Воронцов
    Владимир Владимирович Воронцов Сегодня, 11:53
    +2
    Снижение уровня доверия к правительству происходит на фоне продолжающейся масштабной финансовой и военной помощи Украине

    ***
    — «Если я пообещала народу Украины, что "мы будем с вами столько, сколько вам будет нужно", я хочу сдержать это обещание. Неважно, что думают мои немецкие избиратели, я хочу сдержать обещание народу Украины» ...
    Министр иностранных дел Германии фрау Анналена Бербок. Прага. 31.08.2022



    ***
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 11:56
      +1
      ... а ведь всего-то один раз мимо батута приземлилась.... н-да.... laughing
    2. Artillerieunteroffizier
      Artillerieunteroffizier Сегодня, 12:29
      0
      Ну что ж. Бербок очень, очень глупый, большинство немцев это знают. А «своих избирателей» было всего 14 процентов. Сторонники партии зеленых — ярые противники логики, поэтому поддержка правительства Германии режима в Киеве также продолжается, хотя даже в западной Германии люди постепенно осознают, что это было неправильно и неправильно.
  6. rocket757
    rocket757 Сегодня, 11:56
    +1
    Проведенный в Германии соцопрос показал масштабное снижение уровня доверия граждан к правительству страны
    . Система дано отработана и работает, практически, без сбоев!!!
    Для политиков приемлем только один тезис... до выборов, обещать все что угодно, все, что обывателю нравится!!! Ну а вешать потом будут, после того, как их выберут!!!
    Впрочем, умело раздуваемая военная, шпионская или ещё какая истерия, прилично ложится на мозги избирателя... метод проверенный, действенный.
  7. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 11:57
    +1
    27% граждан страны доверяют правительству
    То есть всего четвертая часть немцев сегодня еще доверяет правительству. Очевидно "зеленые" в полном составе и отмороженные нацики стоящие за помощь Киеву. Простой немец вкалывающий для содержания семьи явно не видит просвета в действиях правительства и предполагает, что будет еще хуже. Тем более само правительство призывает потерпеть и готовиться к новым трудностям. Свести на нет и себе в убыток очень выгодное для Германии сотрудничество с Россией, особенно в энергоресурсах, ради американской прихоти это нужно постараться.
  8. Rt Rt
    Rt Rt Сегодня, 11:57
    +1
    Канцлер тот же, а значит пока ничего не поменяется
  9. APASUS
    APASUS Сегодня, 12:02
    +1
    Это во времена Гельмута Коля считались с мнением избирателей ,а сейчас в открытую говорят,что лизнуть США важнее
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 12:05
      +1
      а сейчас в открытую говорят,что лизнуть США важнее

      Ну если бы только лизнуть....
  10. faterdom
    faterdom Сегодня, 12:19
    0
    27 - это еще очень много.
    У нас один перец с 2% рейтинга отправился на выборы - и победил таки во втором туре. Или типа победил, никто точно никогда не скажет.