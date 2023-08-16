Украинские военные безуспешно пытаются прорвать российскую оборону и несут серьезные потери. Это происходит потому, что ВС России обладают наиболее эффективным средством для сдерживания контрнаступления ВСУ.
Такое мнение высказывается в журнале Der Spiegel.
Немецкое издание назвало «самое главное оружие Путина» в зоне спецоперации. Речь идет о минных полях.
Самым точным оружием Путина являются минные поля
- говорится в статье.
Немецкие журналисты отмечают, что контрнаступление ВСУ захлебнулось, не сумев преодолеть российскую оборонительную линию. По их мнению, это связано с тем, что россияне сумели создать вдоль линии фронта минные поля шириной до 16 километров. Ссылаясь на киевское правительство, издание утверждает, что в настоящее время заминировано примерно 30 процентов территории Украины.
В публикации сказано, что президент РФ Владимир Путин осознал эффективность такого оружия, поэтому очень активно и широко его применяет. Из-за этого, заявляют журналисты из Германии, Украина стала одной из самых заминированных стран мира. Нигде больше на планете, утверждают они, нет такой плотности мин и неразорвавшихся боеприпасов на относительно ограниченной площади.
Отмечается, что украинские военные почти не применяют технику для разминирования, так как россияне ее тут же обнаруживают и обстреливают. Поэтому им приходится проделывать проходы в минных полях вручную, отправляя для этого саперов, которые передвигаются пешком.