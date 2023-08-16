Военное обозрение
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Немецкое издание назвало «самое главное оружие Путина» в зоне спецоперации

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Немецкое издание назвало «самое главное оружие Путина» в зоне спецоперации

Украинские военные безуспешно пытаются прорвать российскую оборону и несут серьезные потери. Это происходит потому, что ВС России обладают наиболее эффективным средством для сдерживания контрнаступления ВСУ.

Такое мнение высказывается в журнале Der Spiegel.

Немецкое издание назвало «самое главное оружие Путина» в зоне спецоперации. Речь идет о минных полях.

Самым точным оружием Путина являются минные поля

- говорится в статье.

Немецкие журналисты отмечают, что контрнаступление ВСУ захлебнулось, не сумев преодолеть российскую оборонительную линию. По их мнению, это связано с тем, что россияне сумели создать вдоль линии фронта минные поля шириной до 16 километров. Ссылаясь на киевское правительство, издание утверждает, что в настоящее время заминировано примерно 30 процентов территории Украины.

В публикации сказано, что президент РФ Владимир Путин осознал эффективность такого оружия, поэтому очень активно и широко его применяет. Из-за этого, заявляют журналисты из Германии, Украина стала одной из самых заминированных стран мира. Нигде больше на планете, утверждают они, нет такой плотности мин и неразорвавшихся боеприпасов на относительно ограниченной площади.

Отмечается, что украинские военные почти не применяют технику для разминирования, так как россияне ее тут же обнаруживают и обстреливают. Поэтому им приходится проделывать проходы в минных полях вручную, отправляя для этого саперов, которые передвигаются пешком.
Автор:
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11 комментариев
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  1. rocket757
    rocket757 Сегодня, 12:03
    +7
    Немецкое издание назвало «самое главное оружие Путина» в зоне спецоперации
    . До них никогда, похоже, не дойдёт, что самым главным у нас был, есть и будет, НАШ ВЕЛИКИЙ НАРОД!!!. Все остальное, это только средства, инструменты, в руках наших воинов, для защиты от посягательства всяких гадов, врагов!
    1. Lev_Russia
      Lev_Russia Сегодня, 12:24
      0
      Самый эффективный способ разминирования до которого додумалось командование ВСУ это посылать бойцов ВСУ на минные поля впереди танков... Их даже обучать перестали, а зачем...??? А технику жалко - она деньги стоит...
      Украина,
      Для НАТО ты как полигон -
      Ты поставляешь ему «МЯСО»-
      Меняет жизнь на «зброю» он –
      Ты для него лишь биомасса!!!
      А за тебя, да умирать?!!
      А НАТО это как-то надо?
      Да на тебя ему насрать!!!
      Как не поймёшь ты - это ж НАТО!!!
      Нет государства, денег нет,
      Всегда с протянутой рукой...
      Неужто, ты, все тридцать лет
      Мечтала о судьбе такой?
  2. думник
    думник Сегодня, 12:09
    +1
    А сами немцы, конечно, Украине мины не поставляют. И танки, и САУ, и ракеты.
  3. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 12:10
    +4
    Немцы хватит играть в "ромашку ",главное оружие Президента России и Верховного Гавнокомандующего - русский солдат.Мины просто так в полях не растут их туда кто то сеит.
  4. эльбрус
    эльбрус Сегодня, 12:14
    +1
    шпигель - это уровень газеты бильд, русофобия, фейки и пропаганда интересов сша, зачем цитировать этот трэшняк?
  5. Msi
    Msi Сегодня, 12:14
    +1
    В публикации сказано, что президент РФ Владимир Путин осознал эффективность такого оружия,

    Ну этим занимается Министерство обороны скорее. (и правильно)Как то режет глаз такая фраза в статье. А Путин старается максимально дистанцироваться от всего этого (от войны).
    1. AUL
      AUL Сегодня, 12:25
      0
      Цитата: Msi
      А Путин старается максимально дистанцироваться от всего этого (от войны).

      Поздно. Уже не получится.
  6. aakvit
    aakvit Сегодня, 12:17
    +1
    Ай-яй-яй! Надо пожалеть этих бедняжек, пешком разминирующих! feel Ага, вот счас, всё брошу - и буду жалеть! Трёхметровым острым колом в хохлозадницу, да на всю длину, чтоб до мозга (или что у него там есть в черепушке) достало! am
  7. 1 z1
    1 z1 Сегодня, 12:18
    0
    в настоящее время заминировано примерно 30 процентов территории Украины.

    Было бы неплохо
  8. МятныйПряник
    МятныйПряник Сегодня, 12:22
    +2
    Авторы, учите русский язык пожалуйста. Не ждя, а ожидая или в ожидании. Рукалицо периодически. Это же вроде серьёзный новостной портал. Школьники на аутсорсе что ли статьи пишут или нейросеть генерирует. what
  9. Rt Rt
    Rt Rt Сегодня, 12:29
    0
    Когда Леопарды оказались дном, можно кивать и на минные поля. Немцы- такие немцы :)