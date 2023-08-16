Британская разведка пришла к выводу, что Россия начала применять на Украине дроны-камикадзе собственного производства

Россия, с большой долей вероятности, начала использовать на Украине беспилотники одностороннего действия OWA-UAV (one-way attack unmanned aerial vehicles) собственного производства. Об этом заявили в британской разведке.
Российская промышленность сумела локализовать производство дронов-камикадзе, основанных на иранских технологиях. По утверждению аналитиков из британской разведки, Россия стремится к обеспечению беспилотниками собственного производства и в ближайшее время может этого добиться. Однако, как утверждают в Минобороны Соединенного королевства, российский ОПК все равно зависит от комплектующих из Ирана, которые доставляются Каспийским морем.
Таким образом, военное ведомство Соединенного королевства подтвердило выводы британской организации Conflict Armament Research, отслеживающей поставки обычных вооружений, боеприпасов и связанных с ними военных материалов в районы, затронутые конфликтом. Ранее эксперты этой организации исследовали остатки нескольких дронова-камикадзе, примененных на Украине, и пришли к выводу, что это не иранские "Шахеды", а действительно российские "Герани".
Как уже сообщалось, российский дрон-камикадзе "Герань-2" в общих чертах напоминает иранский Shahed-136, но более прост в изготовлении и унифицирован с другими российскими дронами. В конструкции российского беспилотника используются материалы, устройства и механизмы, уже применяемые в других российских БПЛА. В то же время обнаружены комплектующие иностранного производства, в основном из США и Швейцарии.
Между тем, в России начали наращивать производство беспилотников всех типов, а в Киеве признали, что проигрывают гонку по беспилотникам, поскольку не имеют масштабного производства БПЛА на своей территории. По прогнозам западных аналитиков, уже в начале следующего года соотношение по БПЛА между Украиной и Россией будет 1 к 10, т.е. на один дрон ВСУ будет десять российских. Далее разрыв станет еще больше.