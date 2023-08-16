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Британская разведка пришла к выводу, что Россия начала применять на Украине дроны-камикадзе собственного производства

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Британская разведка пришла к выводу, что Россия начала применять на Украине дроны-камикадзе собственного производства

Россия, с большой долей вероятности, начала использовать на Украине беспилотники одностороннего действия OWA-UAV (one-way attack unmanned aerial vehicles) собственного производства. Об этом заявили в британской разведке.


Российская промышленность сумела локализовать производство дронов-камикадзе, основанных на иранских технологиях. По утверждению аналитиков из британской разведки, Россия стремится к обеспечению беспилотниками собственного производства и в ближайшее время может этого добиться. Однако, как утверждают в Минобороны Соединенного королевства, российский ОПК все равно зависит от комплектующих из Ирана, которые доставляются Каспийским морем.

Таким образом, военное ведомство Соединенного королевства подтвердило выводы британской организации Conflict Armament Research, отслеживающей поставки обычных вооружений, боеприпасов и связанных с ними военных материалов в районы, затронутые конфликтом. Ранее эксперты этой организации исследовали остатки нескольких дронова-камикадзе, примененных на Украине, и пришли к выводу, что это не иранские "Шахеды", а действительно российские "Герани".

Как уже сообщалось, российский дрон-камикадзе "Герань-2" в общих чертах напоминает иранский Shahed-136, но более прост в изготовлении и унифицирован с другими российскими дронами. В конструкции российского беспилотника используются материалы, устройства и механизмы, уже применяемые в других российских БПЛА. В то же время обнаружены комплектующие иностранного производства, в основном из США и Швейцарии.

Между тем, в России начали наращивать производство беспилотников всех типов, а в Киеве признали, что проигрывают гонку по беспилотникам, поскольку не имеют масштабного производства БПЛА на своей территории. По прогнозам западных аналитиков, уже в начале следующего года соотношение по БПЛА между Украиной и Россией будет 1 к 10, т.е. на один дрон ВСУ будет десять российских. Далее разрыв станет еще больше.
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11 комментариев
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  1. Nexcom
    Nexcom Сегодня, 12:12
    +3
    оотношение по БПЛА между Украиной и Россией будет 1 к 10, т.е. на один дрон ВСУ будет десять российских

    Лучше 1:100. Вот это будет good
    1. Бородач
      Бородач Сегодня, 12:16
      +1
      Цитата: Nexcom
      оотношение по БПЛА между Украиной и Россией будет 1 к 10, т.е. на один дрон ВСУ будет десять российских

      Лучше 1:100. Вот это будет good

      Лохлы в месяц расходуют 10000 Дронов. Мы ещё больше.
  2. Lev_Russia
    Lev_Russia Сегодня, 12:14
    +1
    Любил «ТЮЛЬПАНЫ» и «ПИОНЫ»
    Теперь люблю «ГЕРАНЬ»
    Убрать поможет с Украины
    «ГЕРАНЬ» всю «УКРОС.РАНЬ»!!!
  3. 1 z1
    1 z1 Сегодня, 12:14
    +1
    в основном из США и Швейцарии.

    В ходе следствия вышли на самих себя laughing
    1. Kojote21
      Kojote21 Сегодня, 12:27
      0
      Цитата: 1 z1
      в основном из США и Швейцарии.

      В ходе следствия вышли на самих себя laughing

      Аналитики-то британские...
  4. rocket757
    rocket757 Сегодня, 12:16
    +1
    Британская разведка пришла к выводу, что Россия начала применять на Украине дроны-камикадзе собственного производства
    . У них что, в разведку полезли ребятки из трибалтики, ещё от куда то от туда??? Доходит дольше чем до жирафа?
    Впрочем... какая разница, чего они там надумали, придумали... обычные служивые, хотят получать зарплату, хоть как то, хоть за что то... правдивость, точность, объективность, это не к ним! negative
  5. Uprun
    Uprun Сегодня, 12:20
    +1
    Это сколько же стиралок и электрочайников уже перевели...., ЕС столько не выпускает. Да, Урсула?
  6. Magic Archer
    Magic Archer Сегодня, 12:22
    +1
    А на третий день, индеец Зоркий глаз заметил,что в его камере нет одной стены lol wassat
  7. yurybaxter
    yurybaxter Сегодня, 12:22
    +1
    летять утки,летять утки.....и два гуся)
  8. Василенко Владимир
    Василенко Владимир Сегодня, 12:27
    0
    Британская разведка пришла к выводу, что Россия начала применять на Украине дроны-камикадзе собственного производства
    да ты шоооо belay
    британскую разведку возглавили эстонцы?!
  9. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 12:29
    0
    Это из серии: "Капитан Очевидность" заявляет.