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Власти США ведут с Анкарой и Киевом переговоры об альтернативных путях экспорта украинского зерна

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Власти США ведут с Анкарой и Киевом переговоры об альтернативных путях экспорта украинского зерна

Американские власти ведут с правительствами Турции, Украины и ряда стран восточноевропейского региона переговоры о создании альтернативных маршрутов экспорта украинского зерна на фоне прекращения действия так называемой "зерновой сделки". Параллельно продолжаются дипломатические усилия Турции и ООН, направленные на возвращение России к участию в "зерновой сделке".


Как сообщает американское издание Wall Street Journal со ссылкой на неназванных официальных лиц в Вашингтоне, согласно плану предусматривается к октябрю "увеличить мощности" Украины по ежемесячному экспорту объемов зерна до 4 миллионов тонн.

По данным издания, значительную часть украинского зерна предполагается отправлять по реке Дунай, а также через Черное море в близлежащие румынские порты, после чего сельхозпродукция будет отправляться в другие пункты назначения. Однако, подобный маршрут является более дорогостоящим и медленным.

При этом американские власти не исключают другие потенциальные варианты обеспечения экспорта украинской сельхозпродукции, включая военную защиту следующих в оставшиеся у Украины речные порты на Дунае.

Ранее сообщалось, что киевский режим призвал страны НАТО обеспечить сопровождение военными конвоями судов с украинским зерном, однако в США заявили, что не стремятся к прямому вооруженному конфликту с Россией и, к тому же, не располагают военными возможностями в акватории Черного моря.
Использованы фотографии:
Wikipedia/A.Savin
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1 комментарий
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  1. Magic Archer
    Magic Archer Сегодня, 23:01
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    Надеюсь наши выявят откуда, чем и когда собираются вывозить и упредят. Зерновая сделка и и так как кость в горле. Тот же "друг" Эрдоган сильно наварился. И укропам оружие продаёт и зерном торгует и еще с нами типа "дружит". И это только верхушка.