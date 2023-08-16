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Губернатор Брянской области: ВСУ обстреляли село Куршановичи

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Губернатор Брянской области: ВСУ обстреляли село Куршановичи

Хотя основные боевые действия идут в зоне СВО на территории новых российских регионов нередко под вражеский обстрел попадают и населенные пункты приграничных областей России – Курской, Белгородской, Брянской.


По словам губернатора Брянской области Александра Богомаза, под обстрел ВСУ попало село Куршановичи Климовского района. Об этом глава региона написал у себя в телеграм-канале. Сообщается, что в результате обстрела пострадавших, к счастью, нет, но имеются повреждения жилых домов и социальных объектов.

В результате обстрела повреждены пять жилых домов, здание школы и дома культуры

- написал Богомаз в Telegram.

Губернатор добавил, что соответствующие службы ведут работы на месте происшествия.

Напомним, что 10 августа ВСУ обстреляли другое брянское село Чаусы, что в Погарском районе области, в результате чего погибли двое граждан. А накануне сообщалось о попытке украинской диверсионно-разведывательной группы проникнуть на территорию Брянской области. Она была пресечена российскими военными.

В трех российских регионах – Брянской, Курской и Белгородской областях, граничащих с Украиной, из-за постоянных обстрелов и атак со стороны ВСУ уже давно действует уровень высокой террористической опасности.
Использованы фотографии:
newsbryansk.ru
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4 комментария
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  1. beybender
    beybender Сегодня, 13:49
    +1
    А Киевская оказалась?!???????.....!
  2. guest
    guest Сегодня, 13:54
    +2
    ВСУ обстреляли село Куршановичи

    Вот такая благодарность за "жесты доброй воли".
  3. Солдатов В.
    Солдатов В. Сегодня, 14:10
    +2
    Вот как полоротыми язык не поворачивается назвать по другому руководителей при украинских областей. Они бы ещё при обстреле всех в церквах собрали и молились о спасении.
    Есть государственные структуры военкоматы, управления полиции, списки воинов запаса. Почему бы не собрать ополчение, в запасе много разного народа и артиллеристы, и танкисты, и пехота, и морпехи, и военно-инженерные сапёрные специалисты. В принципе любая область, край может собрать сразу до трёх дивизий разного назначения. Один артиллерийский полк ополчения сразу бы отбил охоту стрелять по районам России. На Украине много родни у приграничного населения, пусть они указывают позиции, вот и долбите по ним. Толку ждать помощи у либералов из Москвы никакого. Ваше ополчение лучше справится с бандеровцами. soldier
  4. ROSS 42
    ROSS 42 Сегодня, 14:19
    +2
    Губернатор Брянской области: ВСУ обстреляли село Куршановичи

    А тут только два выхода: либо Кремль переселить в Куршановичи, либо жителей Куршановичей поселить в Кремле...