Губернатор Брянской области: ВСУ обстреляли село Куршановичи

В результате обстрела повреждены пять жилых домов, здание школы и дома культуры

Хотя основные боевые действия идут в зоне СВО на территории новых российских регионов нередко под вражеский обстрел попадают и населенные пункты приграничных областей России – Курской, Белгородской, Брянской.По словам губернатора Брянской области Александра Богомаза, под обстрел ВСУ попало село Куршановичи Климовского района. Об этом глава региона написал у себя в телеграм-канале. Сообщается, что в результате обстрела пострадавших, к счастью, нет, но имеются повреждения жилых домов и социальных объектов.- написал Богомаз в Telegram.Губернатор добавил, что соответствующие службы ведут работы на месте происшествия.Напомним, что 10 августа ВСУ обстреляли другое брянское село Чаусы, что в Погарском районе области, в результате чего погибли двое граждан. А накануне сообщалось о попытке украинской диверсионно-разведывательной группы проникнуть на территорию Брянской области. Она была пресечена российскими военными.В трех российских регионах – Брянской, Курской и Белгородской областях, граничащих с Украиной, из-за постоянных обстрелов и атак со стороны ВСУ уже давно действует уровень высокой террористической опасности.