«Нелегкая прогулка» для вермахта: второй штурм Севастополя

Порт Севастополя был «лакомым кусочком» для руководства Третьего рейха. Ведь его захват открывал фашистам выход к Турции и нефтяным районам Кавказа.
Между тем Гитлер серьезно просчитался, уверовав в то, что взятие города-героя станет для его армии «легкой прогулкой». Оборона Севастополя стала одним из важнейших событий Великой Отечественной войны, а героизм его защитников позволил командованию РККА выиграть драгоценное время, в дальнейшем сыгравшее ключевую роль в Победе нашей страны над нацистскими захватчиками.
Стоит отметить, что началом обороны Севастополя можно считать 29 октября 1941 года, когда в городе было объявлено осадное положение. При этом первый штурм неприступной крепости, где нацистам противостоял Севастопольский оборонительный район под командованием вице-адмирала Ф.С.Октябрьского, начался 11 ноября.
Уже к 21 ноября 1941 года, через 10 дней после начала штурма, войска вермахта выдохлись и перешли к осаде блокированного города.
Вторая волна была намечена на 27 ноября. Но погодные условия внесли свои коррективы, и вражеская атака на город началась 17 декабря.
Стоит отметить, что за столь непродолжительную передышку стороны все же успели подготовиться ко второму раунду противостояния.
Так, Приморская армия и войска СОР пополнились несколькими дивизиями, бригадами морпехов и стрелковыми полками. Кроме того, на кораблях ЧФ были установлены дополнительные стационарные батареи. На подступах к городу расставили более 500 противотанковых мин, также были оборудованы новые ДОТы и ДЗОТы.
В то же время, немцы подтянули к блокированной крепости осадные гаубицы и орудие класса «Дора», а также пополнили свои войска семью пехотными дивизиями и двумя горнострелковыми бригадами. Из вооружения вермахт получил дополнительно 150 танков и 300 самолетов, 1300 минометов, а также батареи с орудиями 360 мм.
Уже 17 декабря противник предпринял неистовые атаки в районах Инкермана и Мекензиевой горы. По городу и окрестностям практически непрерывно работала вражеская артиллерия и авиация.
Между тем 21 декабря к Севастополю прорвались корабли Черноморского Флота, что позволило отправить на наиболее трудные участки подкреплениями из прибывшей морской пехоты. Ситуация на фронтах стабилизировалась, войска вермахта не смогли продвинуться и увязли в ожесточенных боях.
Уже к концу декабря немецкие войска потеряли более 40 тыс. солдат и офицеров. Это был полный провал, и уже 31 декабря, генерал Э.Манштейн отдал приказ о приостановке атак на Севастополь.
Впереди предстояла осада и третий штурм.