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«Нелегкая прогулка» для вермахта: второй штурм Севастополя

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«Нелегкая прогулка» для вермахта: второй штурм Севастополя

Порт Севастополя был «лакомым кусочком» для руководства Третьего рейха. Ведь его захват открывал фашистам выход к Турции и нефтяным районам Кавказа.


Между тем Гитлер серьезно просчитался, уверовав в то, что взятие города-героя станет для его армии «легкой прогулкой». Оборона Севастополя стала одним из важнейших событий Великой Отечественной войны, а героизм его защитников позволил командованию РККА выиграть драгоценное время, в дальнейшем сыгравшее ключевую роль в Победе нашей страны над нацистскими захватчиками.

Стоит отметить, что началом обороны Севастополя можно считать 29 октября 1941 года, когда в городе было объявлено осадное положение. При этом первый штурм неприступной крепости, где нацистам противостоял Севастопольский оборонительный район под командованием вице-адмирала Ф.С.Октябрьского, начался 11 ноября.

Уже к 21 ноября 1941 года, через 10 дней после начала штурма, войска вермахта выдохлись и перешли к осаде блокированного города.

Вторая волна была намечена на 27 ноября. Но погодные условия внесли свои коррективы, и вражеская атака на город началась 17 декабря.

Стоит отметить, что за столь непродолжительную передышку стороны все же успели подготовиться ко второму раунду противостояния.

Так, Приморская армия и войска СОР пополнились несколькими дивизиями, бригадами морпехов и стрелковыми полками. Кроме того, на кораблях ЧФ были установлены дополнительные стационарные батареи. На подступах к городу расставили более 500 противотанковых мин, также были оборудованы новые ДОТы и ДЗОТы.

В то же время, немцы подтянули к блокированной крепости осадные гаубицы и орудие класса «Дора», а также пополнили свои войска семью пехотными дивизиями и двумя горнострелковыми бригадами. Из вооружения вермахт получил дополнительно 150 танков и 300 самолетов, 1300 минометов, а также батареи с орудиями 360 мм.

Уже 17 декабря противник предпринял неистовые атаки в районах Инкермана и Мекензиевой горы. По городу и окрестностям практически непрерывно работала вражеская артиллерия и авиация.

Между тем 21 декабря к Севастополю прорвались корабли Черноморского Флота, что позволило отправить на наиболее трудные участки подкреплениями из прибывшей морской пехоты. Ситуация на фронтах стабилизировалась, войска вермахта не смогли продвинуться и увязли в ожесточенных боях.

Уже к концу декабря немецкие войска потеряли более 40 тыс. солдат и офицеров. Это был полный провал, и уже 31 декабря, генерал Э.Манштейн отдал приказ о приостановке атак на Севастополь.

Впереди предстояла осада и третий штурм.

Использованы фотографии:
архивное фото
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2 комментария
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  1. rocket757
    rocket757 Сегодня, 09:46
    0
    Трагичные, но великие события!
    Это наша, это мировая история!
  2. JÜRGEN WEGNER
    JÜRGEN WEGNER Сегодня, 10:07
    0
    Да, это мировая история.

    Но в мире почему то живёт очень много трусливых собак.

    Меня удивляет одно событие!!!! Америка и Англия организовали нападение и разграбление больше половины стран мира.

    Где эти страны? Почему нет объединения и наказания для этих варваров и грабителей?


    Почему такая позиция жертвы? Кто видел в мире животных, когда стадо животных наблюдает, пока крокодил или другой хищник поедает себе подобное животное? Почему не ударит рогом или копытом чтобы спасти и наказать виновного?
    1. Комментарий был удален.