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На форуме «Армия-2023» представили боевой гидростабилизированный модуль «Нарвал» для борьбы с морскими беспилотниками

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На форуме «Армия-2023» представили боевой гидростабилизированный модуль «Нарвал» для борьбы с морскими беспилотниками

Новый корабельный модуль для обороны небольших кораблей и катеров от надводных и воздушных целей, в том числе беспилотников, представили на форуме "Армия-2023". Боевой корабельный модуль под названием "Нарвал" представило производственное объединение "Электромашина", входящее в состав Уралвагонзавода.


Новый гидростабилизированный модуль с дистанционным управлением позволяет поражать наземные, надводные и воздушные цели на дальности до 600 метров при определенном волнении моря. Устанавливается на небольшие корабли или катера в качестве вспомогательного или основного оружия. Может применяться для уничтожения безэкипажных катеров, что сейчас действительно актуально.

Модуль корабельный дистанционно-управляемый "Нарвал" предназначен для установки на легких катерах водоизмещением до 20 тонн в качестве основной или вспомогательной системы вооружения. БМ обеспечивает поиск и поражение легкобронированных целей и огневых средств, уничтожения живой силы противника, поражения низколетящих воздушных целей

- приводит РИА Новости описание "Нарвала".

Об испытаниях данного боевого модуля сообщалось еще в 2021 году. Как заявляли в пресс-службе "Электромашины", БКМ "Нарвал" вооружен 12,7-мм пулемётом "Корд", имеет лазерный дальномер, тепловизионную систему, а также гироскопическую систему стабилизации, которая позволяет вести прицельный при морской качке. Также "Нарвал" имеет и "сухопутную версию", по сути это универсальный боевой модуль, предназначенный для установки на различные носители.

Стоит отметить, что в настоящее время конкуренция среди разработчиков боевых модулей для наземных носителей крайне высока, поэтому "Электромашина" сделана ставку на корабельный вариант БМ, тем более, что спрос на данные модули в связи с последними событиями только увеличится.

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18 комментариев
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  1. Kojote21
    Kojote21 Сегодня, 13:09
    +2
    Новость супер! good Теперь надеюсь, что "Нарвал" проявит себя во всей своей красе! soldier
    1. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 13:10
      +5
      Нарвал морского укропа получается? what

      На форуме «Армия-2023» представили двигатель нового поколения СМ-100 для самолета Як-130М. Мощность СМ-100 почти на треть больше мощности АИ-222-25,стоящего на Як-130.



  2. Владимир Владимирович Воронцов
    Владимир Владимирович Воронцов Сегодня, 13:13
    +4
    ***
    — С выставки на патрулирование Крымского моста! ...
    ***
    1. Kojote21
      Kojote21 Сегодня, 13:14
      +2
      Цитата: Владимир Владимирович Воронцов
      ***

      — С выставки на патрулирование Крымского моста! ...

      ***

      И с победной песней! И никак иначе! soldier
    2. MARGADON
      MARGADON Сегодня, 13:29
      +3
      Установить на каждую опору моста,подвести питание и вывести на один пульт.Управление дистанционное-имба.
      1. uav80
        uav80 Сегодня, 13:55
        0
        Зачем на неподвижные опоры ставить дорогой и сложные гиростабилизированные системы, если можно более простые в производстве стационарные установки...


  3. APASUS
    APASUS Сегодня, 13:17
    +2
    Осталось дождаться ,что "Нарвал" закупят .А то Армату мы тоже видели ,а в бой выводят только на испытание
  4. эгссп
    эгссп Сегодня, 13:19
    +9
    "Гидростабилизированный" - много чудес видал, но такого!..(Жорж Милославский)
    1. Дилетант
      Дилетант Сегодня, 13:23
      0
      Он наверное действительно "гидростабилизированный", поэтому на выствке, а не на охране Крымского моста.
    2. ААК
      ААК Сегодня, 13:51
      +2
      Ну да, автору действительно надо подучить физику с механикой... Данный боевой модуль - ГИРОстабилизированный (т.е. стабилизация осуществляется с применением ГИРОскопов), а ГИДРО - это значит - основанный на воде или связанный с водой....
  5. VladMirU
    VladMirU Сегодня, 13:20
    +8
    Наверное все же "гиростабилизированный", а не гидро..... От слова "гироскоп".
    1. Constantin N
      Constantin N Сегодня, 13:27
      -1
      "гиро..." более общее, а "гидро" это конкретно на воде. может такая логика.
      главное чтобы работало...
      1. uav80
        uav80 Сегодня, 13:47
        +1
        Да нет, автор просто статью закопирайтил с ошибками...

  6. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 13:24
    +3
    Судя по видео с морских беспилотников разлёт снарядов без гиростабилизации просто дикий .Модуль сделали теперь надо найти место куда его установить с минимальными " мёртвыми " зонами.Не мешало ещё и ПТУРы приспособить .
    1. Alexey RA
      Alexey RA Сегодня, 13:44
      +1
      Цитата: tralflot1832
      Модуль сделали теперь надо найти место куда его установить с минимальными " мёртвыми " зонами.

      Вместо МТПУ воткнуть.
      Хотя калибр для морской установки всё же маловат - КПВ был бы лучше. И дальность больше, и бронебойность (на случай появления у дронов защиты в лобовой проекции), и МДЗ мощнее.
      1. Адрей
        Адрей Сегодня, 14:09
        0
        Цитата: Alexey RA
        Вместо МТПУ воткнуть.

        Ниша этого "девайса" несколько непонятна. Для легкого катера тяжеловат в весе, для более крупного корабля мелковат калибр. В большем водоизмещении (не имеющем жестких ограничений по массе устанавливаемого оборудования) более эффективным будет что то вроде "Голкипера" с возможностью работать по двум, а то и трем средам.
  7. Адрей
    Адрей Сегодня, 13:55
    +2
    На форуме «Армия-2023» представили боевой гидростабилизированный модуль «Нарвал» для борьбы с морскими беспилотниками

    Точно гидростабилизированный? laughing
  8. Акс Мэтт
    Акс Мэтт Сегодня, 13:59
    0
    Автор! Модуль ГИРОстабилизированный! А не гиДро: разницу улавливаете?