На форуме «Армия-2023» представили боевой гидростабилизированный модуль «Нарвал» для борьбы с морскими беспилотниками

Новый корабельный модуль для обороны небольших кораблей и катеров от надводных и воздушных целей, в том числе беспилотников, представили на форуме "Армия-2023". Боевой корабельный модуль под названием "Нарвал" представило производственное объединение "Электромашина", входящее в состав Уралвагонзавода.
Новый гидростабилизированный модуль с дистанционным управлением позволяет поражать наземные, надводные и воздушные цели на дальности до 600 метров при определенном волнении моря. Устанавливается на небольшие корабли или катера в качестве вспомогательного или основного оружия. Может применяться для уничтожения безэкипажных катеров, что сейчас действительно актуально.
Модуль корабельный дистанционно-управляемый "Нарвал" предназначен для установки на легких катерах водоизмещением до 20 тонн в качестве основной или вспомогательной системы вооружения. БМ обеспечивает поиск и поражение легкобронированных целей и огневых средств, уничтожения живой силы противника, поражения низколетящих воздушных целей
- приводит РИА Новости описание "Нарвала".
Об испытаниях данного боевого модуля сообщалось еще в 2021 году. Как заявляли в пресс-службе "Электромашины", БКМ "Нарвал" вооружен 12,7-мм пулемётом "Корд", имеет лазерный дальномер, тепловизионную систему, а также гироскопическую систему стабилизации, которая позволяет вести прицельный при морской качке. Также "Нарвал" имеет и "сухопутную версию", по сути это универсальный боевой модуль, предназначенный для установки на различные носители.
Стоит отметить, что в настоящее время конкуренция среди разработчиков боевых модулей для наземных носителей крайне высока, поэтому "Электромашина" сделана ставку на корабельный вариант БМ, тем более, что спрос на данные модули в связи с последними событиями только увеличится.