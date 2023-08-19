Из похождений старлея Язева. Против «японского Лоуренса» и сразу на БАМ

Судьба его берегла?
Маховик репрессий, как известно, затронул не только гражданских, армию, авиацию и флот. Органы безопасности прошли, даже исходя из статистики, намного более глубокую чистку.
Герою наших уже весьма многочисленных публикаций – Петру Язеву, на тот момент, к концу 30-х годов старшему лейтенанту, одному из творцов операции «Большой корреспондент», в этом отношении довольно долго везло (Он из героев былых времён. Язева никто не трогал, по всей видимости, зная, что тот ещё должен довести дело до конца.
Довести, даже лишившись из-за продолжающихся арестов многих смежников и участников операции, в которой он играл едва ли не ключевую роль. Пётр Язев уже практически в одиночку, после ухода Дерибаса, вступал, как тогда думали, в неравную схватку с предсказуемым финалом.
Неудачным, разумеется, поскольку бороться предстояло с самим Янагита Гэндзо, известным не только в среде разведки и контрразведки СССР, но, пожалуй, и всего мира. В это время он только-только получил звание генерал-майора японской Императорской армии, а позже и генерал-лейтенанта.
Янагита ещё будет командовать дивизией в Бирме и сдавать нашим Порт-Артур, и умрёт в советском плену. А тогда Янагиту Гэндзо советские контрразведчики Дальнего Востока прозвали «японским Лоуренсом» или «Лоуренсом-2» в честь знаменитого на весь мир английского разведчика-одиночки, археолога и полковника Томаса Эдварда Лоуренса, прозванного Аравийским.
Имени британского шпиона
Полковник Лоуренс сыграл уникальную, если не главную роль в Великом арабском восстании 1916–1918 годов. Он автор хрестоматийных мемуаров «Семь столпов мудрости», и по сей день считается военным героем, как в Великобритании, так и в ряде арабских стран Ближнего Востока.
Потому за этим «национальным разведчиком» со временем закрепилось и прозвище Лоуренс Аравийский. Славу национального героя Лоуренс Аравийский, которого в свое время называли «самым замечательным из живущих ныне британцев», заслужил на Среднем Востоке, где его считали «некоронованным королём Аравии».
Правда, самому Лоуренсу больше нравился титул «Эмир-динамит», так как он, в совершенстве владея минным искусством, за свою жизнь лично взорвал 79 мостов. Имя Лоуренса, человека честолюбивого, склонного к авантюризму и наделённого редким упорством, знатоки разведки не могут забыть до настоящего времени.
В отличие от многих своих коллег по профессии, он был равнодушен не только к женщинам, но и к деньгам, что в немалой степени способствовало обеспечению его личной безопасности. Английскими и не английскими историками исписана не одна сотня страниц, посвящённых подвигам Лоуренса. По сей день о нем рассказывают легенды.
Однако многие, знавшие в те годы о подвигах полковника Лоуренса, откровенно считали, что японский «Лоуренс-2» во многом превзошёл его. Поэтому в среде разведчиков и контразведчиков и предрекали близкое поражение в дуэли с ним молодого, неоперившегося еще старлея 3-го отдела Управления госбезопасности НКВД Хабаровского края.
Именно там нёс свою службу Пётр Язев, который к тому времени уже лишился покровительства своего многоопытного руководителя и помощи многих других сослуживцев-контрразведчиков. До самого последнего момента схватка шла практически на равных, но ей, к радости «японского Лоуренса», суждено было прерваться на достаточно длительное время.
Хотя до войны поединок так и не был завершен, но... В феврале 1939 года Пётр Язев весьма неожиданно, хотя до этого арестов и без того было много, по статье 38-в в срочном порядке был уволен из НКВД с исключением с учета, а вскоре арестован.
По стандартным обвинениям – «за связь с врагами народа, симпатии к троцкистам», а также под надуманным предлогом за недозволенные методы ведения следствия, то есть за нарушения законности, незаконные аресты, фальсификацию уголовных дел и пытки арестованных.
Осужден Пётр, как и другие его коллеги, был на свою дежурную «десяточку» – 10 лет ИТЛ. ИТЛ – это исправительно-трудовой лагерь – в СССР в 1929–1956 годах – одно из мест отбывания наказания в виде лишения свободы.
Приезжай ко мне на БАМ
В те годы эта аббревиатура – БАМ на фоне иных вовсе не выделялась, и всесоюзной комсомольской стройкой магистраль ещё не числилась. Зато система ИТЛ под несколько иным названием также существовала в стране.
Она включала в себя особые лагеря принудительных работ, куда направлялись лица, представлявшие опасность для советского строя. В этих ИТЛ существовала система принудительного труда: заключённые в массовом порядке использовались на строительстве каналов, дорог, промышленных и других объектов на Крайнем Севере, Дальнем Востоке и в других регионах.
Петру Язеву досталась, точнее, ему отвели роль строителя БАМа. Так уж вышло, что отбывать срок бывший старлей был направлен на строительство Байкало-Амурской магистрали. И оказалось, что его бывший шеф Терентий Дерибас начиная с октября 1933 года руководил строительством силами заключенных Байкало-Амурской магистрали.
Это случилось после того, как его перевели в 1929 году из Москвы на Дальний Восток в качестве полномочного представителя ОГПУ – при всех репрессиях опытными и профессиональными кадрами тогда просто так не разбрасывались.
Дерибас неоднократно привлекал к этой работе и своих бывших подчинённых, в том числе и молодого Петра Язева. И вот теперь Пётр сам попал в число тех, кем когда-то командовал, принуждая их к тяжёлому труду «на благо Родины».
По сравнению с другими его коллегами это было не самым худшим местом отбывания наказания с такими статьями, как у него. Всё теми же 58-1А, 58-11, 193-17 п. Так, например, его смежником был младший лейтенант госбезопасности Лев Альтгаузен – начальник отделения Особого отдела НКВД Особой Краснознамённой Дальневосточной армии.
Она была сформирована приказом от 1 июля 1938 года, и в состав этой армии были включены части, расположенные на территории Уссурийской и части Хабаровской и Приморской областей. Этой армии был также оперативно подчинён Тихоокеанский флот.
26 марта 1939 года Альтгаузен был также уволен из НКВД по той же, что и Петр, статье с исключением с учёта НКВД. Но арестован он был в Москве 15 мая того же 1939 года ОО ГУГБ НКВД СССР по ст. 58-1А, 58-11, 193-17 п. «а» УК РСФСР.
Наконец, осуждён только почти через год – 16 марта 1940 года ВТ (военным трибуналом) войск НКВД Хабаровского округа по ст. 193-17 пункт «а» УК РСФСР на 10 лет ИТЛ по тем же ложным основаниям, что и Петро, как звали сослуживцы Петра Язева. То есть, за нарушения законности, незаконные аресты, фальсификации уголовных дел и даже пытки над арестованными.
Или Фёдор Пашкин-Бонов, получивший звание капитана госбезопасности в том же 1936 году и служивший в органах ещё с 1918 года. Он-то вообще был даже награждён в 1935 году знаком «Почётный работник ВЧК-ГПУ (XV)». В 1936–1939 гг. Фёдор Пашкин был сотрудником аппарата Управления госбезопасности по Дальневосточному краю.
Его обвинили в необоснованных массовых арестах граждан, фальсификации следственных дел, применении к арестованным мер физического воздействия с целью получения ложных показаний. Однако по той причине, что он был членом ВКП(б) с большим стажем и служил в органах чуть ли не с самого их основания, к уголовной ответственности его так и не привлекли.
В то же время 29 января 1939 года он был уволен из органов внутренних дел вовсе со снятием с учёта НКВД по той же знаменитой статье 38 пункт «в», как указывалось в постановлении – «по дискредитирующим основаниям».
Впереди далеко не у всех была реабилитация и уж тем более возвращение в органы безопасности внутренних дел. Кому-то повезёт попасть на фронт, не обязательно через штрафбат, многие погибнут.
Петру Язеву снова повезло – он ещё вернётся и быстро дослужится до звания подполковника.
О нём мною уже немало написано и будет рассказано ещё.