Большую озабоченность также вызывают отношения между двумя сторонами пролива, которые потенциально могут стать горячей точкой в регионе.

Любой военный конфликт в Тайваньском проливе неизбежно затронет Филиппины, учитывая географическую близость Тайваня к Филиппинскому архипелагу и присутствие на Тайване более 150 000 филиппинцев

Филиппины стремятся укрепить свою способность противостоять угрозам, подчеркивая при этом необходимость укрепления связей с союзниками при проведении независимой внешней политики в соответствии с шестилетней политикой национальной безопасности.В 48-страничном документе о политике национальной безопасности, недавно одобренном президентом Фердинандом Маркосом-младшим, подчеркивается «обострение стратегического соперничества между Соединенными Штатами и Китаем» и «усиление соперничества между крупными державами», что способствует «более напряженной геополитической обстановке».— говорится в опубликованном Советом национальной безопасности документе со отсылкой к Тайваньскому проливу.Пекин, который считает самоуправляемый Тайвань законной территорией своего государства, проводит военные учения в водах у острова, чтобы доказать свои претензии на суверенитет. Соединенные Штаты и их союзники, такие как Япония, критикуют такое давление на Тайвань.— говорится в официальном документе правительства Филиппин.Опасения Филиппин понятны, так как самые северные острова их находятся всего в 190 км от Тайваня. План политики национальной безопасности также охватывает приоритеты правительства в области продовольственной и энергетической безопасности и отмечает, что Южно-Китайское море «остается главным национальным интересом».Для достижения энергетической безопасности правительство Фердинанда Маркоса заявило, что изучит разработку морских месторождений, в том числе в Южно-Китайском море, чтобы снизить зависимость от импорта.При нынешнем президенте Маркосе отношения с Китаем обострились, поскольку Филиппины возвращаются к традиционному союзнику - Вашингтону. Филиппины планируют укрепить Договор о взаимной обороне с США, наряду с другими существующими механизмами с региональными партнерами, чтобы «достичь надежной обороноспособности».Странно, что Филиппины, как и некоторые другие азиатские государства, выбирают «дружбу» и военное сотрудничество с агрессивным, повсюду разжигающим войны, Вашингтоном, вместо мирного соседства с самодостаточным крупным китайским соседом.