Появились снятые с румынского берега Дуная кадры ночных ударов по украинскому порту Рени

В сети появились кадры, на которых запечатлены удары по украинском порту Рени, расположенному на черноморском побережье вблизи устья реки Дунай. Опубликованные кадры, как утверждается, были сняты румынскими моряками, находившимися в момент атаки ВКС России на противоположном берегу Дуная. На кадрах видно, как украинская ПВО безуспешно пытается сбить российские БПЛА-камикадзе, однако те практически беспрепятственно достигают намеченных целей.
Удары по инфраструктуре оставшихся у Украины морских портов ставят под угрозу получение киевским режимом значительных доходов от экспорта сельхозпродукции. Страховые компании, во избежание убытков, вынуждены отказываться от предоставления своих услуг судам, осуществляющим транзит зерна из Украины через Румынию. Таким образом, нивелируются возможности осуществления транспортировки сельхозпродукции с Украины альтернативным водным путем.
Также сообщается, что в Одесской области под российские удары попали склады и зернохранилища одного из портов Измаила.
Кроме зернохранилищ и складских помещений, по информации некоторых источников, ВКС РФ методично уничтожают базы техобслуживания остатков украинского флота, на которых производится ремонт и обслуживание военных катеров ВМС Украины, а также обустроены пункты временной дислокации иностранных наемников и поставленной Западом военной техники.