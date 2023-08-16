Военное обозрение
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Появились снятые с румынского берега Дуная кадры ночных ударов по украинскому порту Рени

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Появились снятые с румынского берега Дуная кадры ночных ударов по украинскому порту Рени

В сети появились кадры, на которых запечатлены удары по украинском порту Рени, расположенному на черноморском побережье вблизи устья реки Дунай. Опубликованные кадры, как утверждается, были сняты румынскими моряками, находившимися в момент атаки ВКС России на противоположном берегу Дуная. На кадрах видно, как украинская ПВО безуспешно пытается сбить российские БПЛА-камикадзе, однако те практически беспрепятственно достигают намеченных целей.


Удары по инфраструктуре оставшихся у Украины морских портов ставят под угрозу получение киевским режимом значительных доходов от экспорта сельхозпродукции. Страховые компании, во избежание убытков, вынуждены отказываться от предоставления своих услуг судам, осуществляющим транзит зерна из Украины через Румынию. Таким образом, нивелируются возможности осуществления транспортировки сельхозпродукции с Украины альтернативным водным путем.




Также сообщается, что в Одесской области под российские удары попали склады и зернохранилища одного из портов Измаила.

Кроме зернохранилищ и складских помещений, по информации некоторых источников, ВКС РФ методично уничтожают базы техобслуживания остатков украинского флота, на которых производится ремонт и обслуживание военных катеров ВМС Украины, а также обустроены пункты временной дислокации иностранных наемников и поставленной Западом военной техники.



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9 комментариев
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  1. Kojote21
    Kojote21 Сегодня, 13:42
    -3
    Удары по портам в Дунае это хорошо, но лучше ударить по мостам через Днепр, чтобы ВСУ меньше оружия в Донбассе получали.
    1. Бережливый
      Бережливый Сегодня, 13:49
      -6
      Кайот21-околокремлевские олигархи вам этого не простят ибо вы на их бизнес замахнулись lol
      1. Kojote21
        Kojote21 Сегодня, 14:07
        -1
        Цитата: Бережливый
        Кайот21-околокремлевские олигархи вам этого не простят ибо вы на их бизнес замахнулись lol

        Специально для Вас поясню -- только по тем мостам, по которым оружие везут, а по тем, где их бизнес -- пусть уж функционируют...
      2. nik-mazur
        nik-mazur Сегодня, 14:13
        +2
        Цитата: Бережливый
        околокремлевские олигархи ... их бизнес
        А можно уточнить, кто такие эти околокремлёвские олигархи и какой именно их бизнес зависит от мостов на Днепре?
    2. Aken
      Aken Сегодня, 13:53
      -1
      Полтора года показали, что это не будет сделано никогда.
      1. Kojote21
        Kojote21 Сегодня, 14:07
        -3
        Цитата: Aken
        Полтора года показали, что это не будет сделано никогда.

        Что весьма печально...
  2. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 13:54
    +4
    По ролику, даже не зная румынского, можно понять, что снимавший уверен, что сейчас обязательно будет "Бум"! И он к удовлетворению наблюдавших действительно состоялся.
  3. Виктор Сергеев
    Виктор Сергеев Сегодня, 14:05
    +1
    украинцы сила, стадо идиотов, война идет, а у них иллюминация, все светиться. А румына веселятся по полной, видно очень любят украинцев.
  4. убей фашиста
    убей фашиста Сегодня, 14:06
    +1
    Хорошо, но мало. Надо больше и чаще.