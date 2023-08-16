Военное обозрение
Войти Регистрация

Польша начала постройку ракетного фрегата Miecznik

6
Польша начала постройку ракетного фрегата Miecznik

Сегодня на верфи компании PGZ в Гдыне состоялась церемония первой резки стали, ознаменовавшая начало строительства первого фрегата проекта 106 Miecznik для ВМС Польши.


Всего к 2032 году планируется ввести в строй три корабля – Wicher, Burza, Huragan. При этом лишь головной фрегат будет укомплектован в полной мере; последующие корабли будут оснащаться, исходя из имеющихся средств.

Miecznik будет иметь полное водоизмещение 7000 тонн. Экипаж составит 100-120 моряков (максимальная вместимость – 160 человек). Силовая установка будет состоять из четырех дизельных двигателей. Она обеспечит максимальную скорость примерно 28 узлов и дистанцию хода 8 тыс. морских миль при скорости 18 узлов. Время пребывания в походе ограничено 30 днями.

Система боевого управления для фрегата еще не выбрана, скорее всего, это будет TACTICOS от Thales. В ВПУ Mk 41 (4 x 8 ячеек) от Lockheed Martin (США) разместятся до 128 ЗУР CAMM британского комплекса Sea Ceptor. Корабль получит 8 ПКР RBS15 Mk3E от шведской Saab (с возможностью установки еще 8 ракет) и 2 торпедных аппарата B515 2V для 324-мм торпед.

На текущий момент состав ВМС Польши насчитывает 2 фрегата класса Oliver Hazard Perry, 2 корвета проектов 620 и 621М, 3 МРК 660М Orkan и 1 ДЭПЛ 877 «Палтус», не считая тральщиков и других судов.
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
6 комментариев
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Reindeer
    Reindeer Сегодня, 13:47
    0
    Как-то напоминает Наполеоновский принцип "главное ввязаться в драку, а там увидим" - с таким подходом далеко не уедешь. Ну, успехов полякам, чо. Раньше линкорами экономику уничтожали - времена нынче другие, глядишь и фрегатов хватит :)
    1. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 13:59
      0
      Успехов полякам до первого Оникса в борт.
      Когда там закладка первого 22350М?А то уже запаздываем.
      1. Sergey39
        Sergey39 Сегодня, 14:17
        0
        22350 М, запланирован к закладке в 2024, но есть одно «если». В 2023 запланирована очередная сдача, после реконструкции эллинга на два корпуса.
    2. uav80
      uav80 Сегодня, 14:21
      0
      Тут все от цены зависит конечно. По сути Miecznik это Arrowhead 140 стоимость постройки которого грубо оценивается в 250 лямов £ (290 €) и это для Британии, Индонезия аналогичный фрегат обошелся ещё дороже и это с учетом что она их сама строит. Так что думаю для поляков на вряд ли дешевле выйдут т.к. рамочный контракт с подрядчиками на строительство трех единиц составил 2,58 млрд $, так получается что по цене он получится как аналогичные построенные для Германии...
  2. faiver
    faiver Сегодня, 14:05
    0
    что-то маловат экипаж для семитысячника
  3. Mavrikiy
    Mavrikiy Сегодня, 14:19
    0
    Польша начала постройку ракетного фрегата Miecznik
    recourse Меченосец?... Может сразу уж назовут Крестоносец и "дранг нах остен"?