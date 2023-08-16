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Американское издание: Политические и военные власти Киева расходятся во мнении о дальнейшей стратегии наступления ВСУ

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Американское издание: Политические и военные власти Киева расходятся во мнении о дальнейшей стратегии наступления ВСУ

Провалившееся летнее контрнаступление украинской армии поставило киевское руководство перед нелегким выбором дальнейшей стратегии, причем на сегодняшний день по данному вопросу имеются разногласия между политической и военной верхушкой Украины. Об этом пишет Newsweek со ссылкой на украинские источники.


По данным американского издания, контрнаступление ВСУ стало камнем преткновения между политической и военной верхушками киевского режима. Стороны не сошлись во взглядах на дальнейшую стратегию наступления на юге из-за "очень медленного прогресса". Большая группа политиков склоняется к мнению, что контрнаступ необходимо перевести в фазу позиционных боев, закрепиться на достигнутых рубежах и ждать встречного удара российских войск в осенне-зимнем периоде.

Военные выступают против данного предложения, настаивая на его продолжении, а политиков обвиняют в "нетерпении и не понимании ситуации".

Что касается военной стороны, есть Залужный и другие — но, очевидно, он тут главный — которые хотят продолжать наступление. У политической стороны есть некоторые вопросы, имеет ли это сейчас наибольший смысл

- приводит издание слова украинского источника.

В общем, политики недовольны тем, что их ожидания не соответствуют действительности и тому, что обещали военные. Однако вопрос смены военного руководства на повестке дня пока не стоит, по крайней мере, об этом никто не слышал.

Есть ощущение, что они были введены в заблуждение военными в отношении того, насколько хорошо пройдет это контрнаступление, что им были предоставлены чрезмерно радужные оценки с военной стороны

- добавил источник.
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10 комментариев
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  1. Владимир Владимирович Воронцов
    Владимир Владимирович Воронцов Сегодня, 13:32
    +2
    Стороны не сошлись во взглядах на дальнейшую стратегию наступления на юге

    ***
    — Есть мнение , что пора повернуть на запад ...
    ***
    1. Kojote21
      Kojote21 Сегодня, 13:36
      0
      Цитата: Владимир Владимирович Воронцов
      Стороны не сошлись во взглядах на дальнейшую стратегию наступления на юге

      ***
      — Есть мнение , что пора повернуть на запад ...
      ***

      Тогда у Укрорейха конец станет ещё ближе.
      1. Татьяна
        Татьяна Сегодня, 13:52
        +1
        Позиция самого Зеленского и самих членов его офиса, включая и военных, пока что ничем между собой не отличается и подчинена одной и той же задаче, которую поставил перед Киевым МВФ. А именно.

        При этом следует вспомнить выступление 27.06.2020 года депутата ВРУ Вадима Рабиновича от политической партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" (ныне запрещенной на Украине по решению суда), которому заочно 27.06.2023 года Киев предъявил обвинение в госизмене. А именно.

        27.06.2020 депутат Верховной рады Вадим Рабинович заявил, что Киев заключил с Международным валютным фондом (МВФ) ТАЙНОЕ СОГЛАШЕНИЕ, в котором говорится о НЕОБХОДИМОСТИ СОКРАТИТЬ НАСЕЛЕНИЕ Украины до 10 млн.
        Чем власти Укрорейха успешно 3 года и занимаются!

        Об этом Рабинович сказал тогда в эфире телеканала «112 Украина».
        «Это ОТКРЫТО ПОДПИСАННОЕ СОГЛАШЕНИЕ <...> Им нужна страна, максимум, с 10 млн населения — они давно об этом говорят»,
        - сказал украинский депутат.

        Тогда же Рабинович раскритиковал и недавнее в то время высказывание его коллеги депутата Галины Третьяковой, которая возглавляет социальный комитет в Раде, о рождении безработными «детей НИЗКОГО качества» и о необходимости СТЕРИЛИЗАЦИИ таких людей.

        Рабинович при этом отметил, что Третьякова явилась ПЕРВЫМ свидетелем СЕКРЕТНОГО МЕМОРАНДУМА Киева с МВФ (как производной стркутуры частнособственнических банкиров ФРС США)

        «Такие дуры, как вот эта женщина, просто языком своим доносят до нас то, ЧТО УЖЕ ДАВНО РЕШЕНО»,
        — добавил Рабинович.

        См. подробно - В Раде раскрыли тайные договоренности Киева с МВФ -
        https://www.gazeta.ru/business/news/2020/06/27/n_14597923.shtml
  2. Kojote21
    Kojote21 Сегодня, 13:37
    0
    расходятся во мнении

    Мелочь, а приятно.
  3. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 13:41
    +2
    контрнаступление ВСУ стало камнем преткновения между политической и военной верхушками киевского режима.
    Вот только все выглядело так, что политическое руководство настаивает на продолжении наступления, а мало мальски думающие генералы предлагали не терять пачками л/с и технику и перейти к обороне. А американское издание преподносит обратное - "умная" политическая верхушка предлагает прекратить провалившееся наступление, а военные требуют продолжить. Теперь мало того, что грызутся между собой, так еще ищут виновных в лице западных инструкторов плохо и не тому обучавших и военных советников разрабатывающих планы наступления.
    вопрос смены военного руководства на повестке дня пока не стоит
    Так наверное равнозначной замены нету, если только отставные западные генералы из военных советников не перелицуются в генералов ВСУ.
    1. Zoldat_A
      Zoldat_A Сегодня, 13:50
      0
      Цитата: rotmistr60
      Теперь мало того, что грызутся между собой, так еще ищут виновных в лице западных инструкторов плохо и не тому обучавших и военных советников разрабатывающих планы наступления.

      Так в чём проблема-то? Обучали бы сами, если "ВДРУГ" выяснилось, что ничего, кроме "политзанятий по русофобии" ничему голландские и норвежские инструкторы научить не могут.
      Да и на вооружение можно перейти на собственное.
      А про "планы наступления" - даже скрывать не считают нужным прозрение, что украинцы имеют право только гибнуть. Думают за них другие.
    2. Uprun
      Uprun Сегодня, 14:01
      0
      Верно на 100%, все что пишут на западе перевернуто с ног на голову. А винить в бедах будут все только шмольца! А почему его одного? Да потому, что он "обиженная ливерная колбаса"!
  4. spirit
    spirit Сегодня, 13:47
    +1
    Что касается военной стороны, есть Залужный

    В общем Залужного сделали крайним.В начале наступления Зеля его подвинул,решив загрести все лавры себе как обычный тщеславный диктатор.А когда все пошло не по плану делают его крайним.В общем все как у нас.Если идут победы то лидер выезжает на белом коне, если проблемы,во все виноваты военные/губернаторы.схема ода и та же hi
    1. Виталий161
      Виталий161 Сегодня, 14:02
      0
      Залужного еще перед Бахмутом подвинули, ибо мясник Сырский обещал, что Бахмут не взять, потом Залужный был против движухи в Запорожье, при чем категорически, но Зеле тогда уже было пофиг, ибо Сырский обещал за 2 недели дойти до Азовского моря, так что Залужный по сути вообще не при делах, от управления как я понял он отстранен, что для нас хорошо, ибо он толковый, в отличии от того же мясника Сырского, а вот кого будут делать козлом отпущения хз
  5. Фразах
    Фразах Сегодня, 14:03
    0
    Есть ощущение, что боевые действия есть огромный отвлекающий маневр от очередного передела сфер влияния, что в современной действительности не новость. Бандитские наезды, отжимы, захваты, угрозы под грохот орудий, сметающих "лишних" туземцев это то, что желто-коричневая пресса скромно называет свободной торговлей и конкуренцией.