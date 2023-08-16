Американское издание: Политические и военные власти Киева расходятся во мнении о дальнейшей стратегии наступления ВСУ

Что касается военной стороны, есть Залужный и другие — но, очевидно, он тут главный — которые хотят продолжать наступление. У политической стороны есть некоторые вопросы, имеет ли это сейчас наибольший смысл

Есть ощущение, что они были введены в заблуждение военными в отношении того, насколько хорошо пройдет это контрнаступление, что им были предоставлены чрезмерно радужные оценки с военной стороны

Провалившееся летнее контрнаступление украинской армии поставило киевское руководство перед нелегким выбором дальнейшей стратегии, причем на сегодняшний день по данному вопросу имеются разногласия между политической и военной верхушкой Украины. Об этом пишет Newsweek со ссылкой на украинские источники.По данным американского издания, контрнаступление ВСУ стало камнем преткновения между политической и военной верхушками киевского режима. Стороны не сошлись во взглядах на дальнейшую стратегию наступления на юге из-за "очень медленного прогресса". Большая группа политиков склоняется к мнению, что контрнаступ необходимо перевести в фазу позиционных боев, закрепиться на достигнутых рубежах и ждать встречного удара российских войск в осенне-зимнем периоде.Военные выступают против данного предложения, настаивая на его продолжении, а политиков обвиняют в "нетерпении и не понимании ситуации".- приводит издание слова украинского источника.В общем, политики недовольны тем, что их ожидания не соответствуют действительности и тому, что обещали военные. Однако вопрос смены военного руководства на повестке дня пока не стоит, по крайней мере, об этом никто не слышал.- добавил источник.