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В немецкой прессе: рост российской экономики говорит о неэффективности западных санкций

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В немецкой прессе: рост российской экономики говорит о неэффективности западных санкций

Быстрый рост российской экономики говорит о неэффективности западных санкций. Западу остается только утешать себя мыслью, что, возможно, они сработают не сейчас, а позже.


Такое мнение высказывает в своей статье обозреватель немецкой газеты Der Tagesspiegel Альбрехт Мейер.

Удар санкциями по российской экономике неожиданно оказался не настолько мощным, как рассчитывали в Америке и Евросоюзе. Как отмечается в немецкой прессе, к большому разочарованию западных политиков, прогнозы экспертов говорят о том, что уровень ВВП в России может вернуться на тот уровень, который фиксировался перед началом украинского конфликта, уже в 2024 году.


По мнению автора, подобные прогнозы вызывают недовольство немецкого правительства, поэтому в Берлине обдумывают, как исправить складывающуюся ситуацию и предотвратить дальнейшее усиление России.

По мнению главы внешнеполитического ведомства партии ХДС Родериха Кизеветтера, экономические успехи российской экономики в большой степени объясняются обходом санкций через третьи государства. Среди них политик называет Грузию, Армению, Казахстан и Гонконг.

С самого начала было ясно, что санкции - это не спринт, а марафон, однако санкции сработают только в том случае, если они будут реализованы заслуживающим доверия образом

- считает Кизеветтер.

Евросоюз, координируя свои действия с США, Британией, Канадой и другими союзниками, с начала конфликта на Украине принял 11 пакетов антироссийских санкций. Наиболее серьезный ущерб нанесло нашему государству решение стран G7 и ЕС заморозить зарубежные активы Центробанка РФ на сумму около 300 миллиардов евро.
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11 комментариев
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  1. Zoldat_A
    Zoldat_A Сегодня, 13:43
    -2
    Наиболее серьезный ущерб нанесло нашему государству решение стран G7 и ЕС заморозить зарубежные активы Центробанка РФ на сумму около 300 миллиардов евро.
    Придёт время - в зубах принесут, виляя хвостиком.
    1. Zhan
      Zhan Сегодня, 14:00
      +2
      Цитата: Zoldat_A
      Наиболее серьезный ущерб нанесло нашему государству решение стран G7 и ЕС заморозить зарубежные активы Центробанка РФ на сумму около 300 миллиардов евро.
      Придёт время - в зубах принесут, виляя хвостиком.

      hi
      При всё уважении, никто ничего уже никуда не принесёт, я почему то в этом уверен.
      И при всё при том, что они разочарованы видите ли. Но это общий фон, по фондовым биржам, валютным рынкам, вторичному импорту, межбанковским оборотам...уж поверьте там всё чисто.
      Опуститесь до уровня налогоплательщика, физ. лица и в рамки малых предприятий, очень почувствовали, особенно на уровне снижения расценок на работы и повышения расценок на услуги и товары. На верху по большому херу, миллион $ (влево, вправо), для них это вопрос политический, а для людей процесс выживания. По чьим костям идут санкции ? А вот эти авторы популизма, чуть ли не восторженных отзывов и досады немецких СМИ, обычное втирание очков..Что то мне это напоминает...
    2. Silver99
      Silver99 Сегодня, 14:10
      +1
      Да никто ничего не принесет, лично я бы осторожно говорил о росте российской экономики, Китай в ширпотребе не менее 60 % занимает, а вот почему растет доллар не совсем понятно на фоне разговоров о росте экономики, по идее рублевая масса должна быть в ходу в приоритете, а тут спрос на доллары.
      1. Бородач
        Бородач Сегодня, 14:13
        +3
        Цитата: Silver99
        Да никто ничего не принесет, лично я бы осторожно говорил о росте российской экономики, Китай в ширпотребе не менее 60 % занимает, а вот почему растет доллар не совсем понятно на фоне разговоров о росте экономики, по идее рублевая масса должна быть в ходу в приоритете, а тут спрос на доллары.

        Это вопрос к деффективному манагеру Наибуллиной
        1. Silver99
          Silver99 Сегодня, 14:17
          +1
          эта Набиулина поднимает учетную ставку на фоне грядущей инфляции, значит кредиты будут дороже, так какое развитие в условиях неопределенности, брать одну сумму, а отдавать то надо больше am Вот и весь "рост" экономики по ней.
  2. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 13:47
    +4
    В немецкой прессе: рост российской экономики говорит о неэффективности западных санкций
    Которая уже сегодня статья и именно на эту тему из немецких источников?
    санкции сработают только в том случае, если они будут реализованы заслуживающим доверия образом
    Это как? Выходит вводить санкции это одно, а реализовывать задуманное это другое. А те же немцы не задумывались почему инициаторы санкций американцы при необходимости сами обходят их или частично отменяют в своих интересах? Так какое может быть доверие если сам "гегемон" мухлюет?
    1. igorbrsv
      igorbrsv Сегодня, 13:55
      +2
      Америкосы ещё и пишут инструкции для своих компаний как обходить эти самые санкции laughing
  3. Владимир80
    Владимир80 Сегодня, 13:57
    +3
    Быстрый рост российской экономики говорит о неэффективности западных санкций

    они этот рост со слов нашего финансового блока увидели???
    и ещё: возможно докладывая о росте ввп, кое-кто умалчивает о реальной инфляции?
  4. DirtyLiar
    DirtyLiar Сегодня, 14:05
    +1
    Ну да...
    Иран такой: Американцы ...дорасы, дай-ка я им (России) шахиды лицензирую
    Китай такой: Иран, ты прав в том, что они дорасы. Я щас чипов понапоставлю.
  5. igorbrsv
    igorbrsv Сегодня, 14:06
    +1
    Многие любят "накрывать медным тазом" свои мечты о безоблачной жизни приравнивая свой уровень жизни к курсу рубля на рынке. Ну так в принципе каждое понижение курса рубля происходит wassat
    Ну вот позавчера за доллар давали 101 рубль, вчера 97 рублей - теперь заживём wassat
    Нехнаю сколько сегодня курс request
    Но если цена на что-то и выросла позавчера, то врядли теперь упала. С инфляцией у нас всё в порядке - растёт (вроде даже по-чьему-то плану), а дефляции у нас со времен СССР не случалось no
    И курс рубля по отношению к другим валютам тут бессилен. Даже если завтра курс станет один к одному - просто импортные товары станут стоить чуть дешевле. Остальное не изменится
  6. oleg Pesotsky
    oleg Pesotsky Сегодня, 14:08
    +3
    Я конечно не дипломированный экономист но если обвальное падение курса национальной валюты, рост цен и тарифов ЖКХ принимать за укрепление экономики то одно из двух - либо кто-то тебя дурит либо "специалисты" совсем оторвались от окружающей реальности.