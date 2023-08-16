В немецкой прессе: рост российской экономики говорит о неэффективности западных санкций

С самого начала было ясно, что санкции - это не спринт, а марафон, однако санкции сработают только в том случае, если они будут реализованы заслуживающим доверия образом

Быстрый рост российской экономики говорит о неэффективности западных санкций. Западу остается только утешать себя мыслью, что, возможно, они сработают не сейчас, а позже.Такое мнение высказывает в своей статье обозреватель немецкой газеты Der Tagesspiegel Альбрехт Мейер.Удар санкциями по российской экономике неожиданно оказался не настолько мощным, как рассчитывали в Америке и Евросоюзе. Как отмечается в немецкой прессе, к большому разочарованию западных политиков, прогнозы экспертов говорят о том, что уровень ВВП в России может вернуться на тот уровень, который фиксировался перед началом украинского конфликта, уже в 2024 году.По мнению автора, подобные прогнозы вызывают недовольство немецкого правительства, поэтому в Берлине обдумывают, как исправить складывающуюся ситуацию и предотвратить дальнейшее усиление России.По мнению главы внешнеполитического ведомства партии ХДС Родериха Кизеветтера, экономические успехи российской экономики в большой степени объясняются обходом санкций через третьи государства. Среди них политик называет Грузию, Армению, Казахстан и Гонконг.- считает Кизеветтер.Евросоюз, координируя свои действия с США, Британией, Канадой и другими союзниками, с начала конфликта на Украине принял 11 пакетов антироссийских санкций. Наиболее серьезный ущерб нанесло нашему государству решение стран G7 и ЕС заморозить зарубежные активы Центробанка РФ на сумму около 300 миллиардов евро.