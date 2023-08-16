Минобороны России сообщило о вероятной подготовке США новой пандемии

Американские фармакологические компании и биолаборатории продолжают работу по изучению опасных патогенов, которые потенциально могут привести к возникновению новых пандемий. В то же время Вашингтон преподносит это, как попытки предотвращения негативных сценариев в будущем.Однако есть большая вероятность того, что США ведут подготовку новой пандемии, с целью создания кризисных ситуаций в разных уголках мира и укрепления своего глобального управления. Об этом заявил на сегодняшнем брифинге начальник войск РХБЗ ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов.Военный напомнил, что в июле текущего года в США было создано специальное управление, которое якобы должно отвечать за выработку стратегии по борьбе с биологическими вызовами. Между тем данная организация преследует цели установления Вашингтоном контроля за мировой биологической обстановкой.Кириллов отметил, что американские ученые в лабораториях, разбросанных по всему миру, исследуют опаснейшие патогены вроде туляремии, сибирской язвы, коронавируса и пр. Также изучаются вирусы, способные оказывать серьезное влияние на экономику – птичий грипп и африканская чума свиней.При этом со слов начальник войск РХБЗ ВС РФ, Пентагон проводит вышеупомянутые исследования двойного назначения в обход международных норм и договоров. В итоге, в Минобороны РФ не исключают применения Штатами так называемых оборонительных технологий в наступательных целях.Кроме того, военный напомнил, что еще в начале нашей СВО на Украине ВС РФ были получены неоспоримые доказательства сбора американскими учеными патогенов в различных регионах мира, а также проведения ими испытаний незарегистрированных препаратов.