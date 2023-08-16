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«Украина запросила запасные части для БМП CV-90»: Швеция передает новый пакет военной помощи ВСУ

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«Украина запросила запасные части для БМП CV-90»: Швеция передает новый пакет военной помощи ВСУ

Шведские власти передают новый пакет помощи для ВСУ с упором на боеприпасы и запасные части.


Украина запросила запчасти для БМП CV-90 и танка Stridsvagn 122 [местное обозначение Leopard 2A5], которые Швеция передала ВСУ ранее. Правительство реагирует на эту потребность и предоставляет запасные части и оборудование на случай непредвиденных обстоятельств, без которых Швеция [пока что] может обойтись

- говорится на сайте правительства.

Под «непредвиденными обстоятельствами» следует понимать, видимо, выход из строя техники в результате ее участия в боевых действиях. Недавно шведские БМП CV-90, позиционировавшиеся как «лучшие в своем классе», были замечены на фронте. Причем они были подбиты на первых же кадрах, зафиксировавших их появление на передовой линии.

Также передаются боеприпасы, компоненты к ним, средства разминирования. Принято решение продать США ракеты класса «воздух-воздух» RB 99 (местное обозначение AMRAAM), которые Вашингтон передаст ВСУ. При этом вместо них Швеция закупит более современную модификацию AMRAAM.

Общая стоимость 13-го пакета помощи составляет около 3,4 млрд шведских крон, включая расходы на перевозку. В итоге общая стоимость военных поставок на Украину достигла свыше 20 млрд шведских крон ($1,85 млрд).

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5 комментариев
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  1. Kojote21
    Kojote21 Сегодня, 14:10
    0
    Уж не ту ли БМП шведы передают, что недавно у наших в трофеях оказалась?
    1. Silver99
      Silver99 Сегодня, 14:12
      0
      Что за чудо-юдо на заклепках ? Дизайн напоминает бронетехнику 30 гг прошлого века.
      1. Kojote21
        Kojote21 Сегодня, 14:13
        +1
        Цитата: Silver99
        Что за чудо-юдо на заклепках ? Дизайн напоминает бронетехнику 30 гг прошлого века.

        Извините, это Вы про БМП? Если да, то согласен, действительно похоже...
        1. Silver99
          Silver99 Сегодня, 14:23
          0
          про нее........................
  2. ROSS 42
    ROSS 42 Сегодня, 14:21
    0
    А всё это должно звучать так:
    «Украина запросила запасные части для БМП CV-90»: Швеция передает новый пакет военной помощи ВСУ, а Россия изучает темпы курса доллара...