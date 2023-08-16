«Украина запросила запасные части для БМП CV-90»: Швеция передает новый пакет военной помощи ВСУ

Украина запросила запчасти для БМП CV-90 и танка Stridsvagn 122 [местное обозначение Leopard 2A5], которые Швеция передала ВСУ ранее. Правительство реагирует на эту потребность и предоставляет запасные части и оборудование на случай непредвиденных обстоятельств, без которых Швеция [пока что] может обойтись

Шведские власти передают новый пакет помощи для ВСУ с упором на боеприпасы и запасные части.- говорится на сайте правительства.Под «непредвиденными обстоятельствами» следует понимать, видимо, выход из строя техники в результате ее участия в боевых действиях. Недавно шведские БМП CV-90, позиционировавшиеся как «лучшие в своем классе», были замечены на фронте. Причем они были подбиты на первых же кадрах, зафиксировавших их появление на передовой линии.Также передаются боеприпасы, компоненты к ним, средства разминирования. Принято решение продать США ракеты класса «воздух-воздух» RB 99 (местное обозначение AMRAAM), которые Вашингтон передаст ВСУ. При этом вместо них Швеция закупит более современную модификацию AMRAAM.Общая стоимость 13-го пакета помощи составляет около 3,4 млрд шведских крон, включая расходы на перевозку. В итоге общая стоимость военных поставок на Украину достигла свыше 20 млрд шведских крон ($1,85 млрд).