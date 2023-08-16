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Киев готовит новую волну мобилизации, в рамках которой намерен сформировать резервы к весенней кампании следующего года

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Киев готовит новую волну мобилизации, в рамках которой намерен сформировать резервы к весенней кампании следующего года

Киев готовит новую волну мобилизации, в рамках которой намерен набрать новые резервы, способные со временем заменить действующие части на передовой. По информации украинских ресурсов, ссылающихся на собственные источники, мобилизационные мероприятия начнутся уже в августе и выйдут на пик осенью.


ВСУ катастрофически не хватает подготовленных резервов, имеющиеся в наличии не способны заткнуть все дыры в обороне, появляющиеся на различных участках. Как все чаще заявляют западные эксперты, Москва сделала хитрый ход с Бахмутом, заставив киевское руководство кинуть туда все силы, чтобы не допустить его захвата, что в итоге привело к потерям наиболее подготовленных подразделений, которых так не хватает на фронте.

Между тем, мобилизация, начавшаяся на Украине еще в прошлом году, уже результатов не приносит, всех более-менее здоровых военкомы уже выгребли, часть сбежала за границу, а оставшиеся или слишком молоды, или уже превысили 60-летний возраст, не в состоянии воевать за хунту. А набрать в рамках новой волны Киев намерен, ни много ни мало, а 100-150 тысяч свежих штыков, чтобы сформировать новые резервы. Сделать это необходимо осенью, чтобы к весне уже были подготовлены новые бригады.

Руководство режима понимает, что в нынешней ситуации вряд ли наскребет на Украине такое количество желающих воевать за интересы США и Великобритании, а если и наберет, то на это уйдет слишком много времени. На этом фоне офис Зеленского предложил обратиться к союзникам по вопросу возврата беженцев мужского пола. Но это тоже длительная процедура, европейская система слишком бюрократична и долго раскачивается при принятии решений. Генштаб же предлагает вообще объявить всеобщую мобилизацию, увеличив вдвое численность ВСУ и после этого переломить ситуацию на фронте.

При этом даже в Киеве понимают, что качество мобилизационного ресурса значительно снизилось, молодых и здоровых уже практически нет, они или воюют, или перешли в категорию "двухсотых" и "трехсотых". Также отмечается значительное снижение качества боевой подготовки новых военнослужащих ВСУ, поскольку их практически не обучают. Там, где раньше оборону мог держать один взвод ВСУ, сейчас не справляется полноценная рота, потому что просто не знает, как правильно организовать оборону.
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9 комментариев
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  1. Арман Бахтикян
    Арман Бахтикян Сегодня, 14:12
    +2
    Для осени. Ждать весны это далеко...2 недели муштры и на фронт...Наберут 300.000 тысяч, врут обычно...
    1. Бородач
      Бородач Сегодня, 14:16
      0
      Фольксштурм и Гитлерюгенд можно на мясные штурмы кидать вообще без подготовки с одним Майн Кампфом в кармане. am
    2. Silver99
      Silver99 Сегодня, 14:22
      0
      Вот интересно при ежедневных невозвратных потерях ВСУ до 500 голов в день на сколько хватит мобилизационного ресурса и боевого патриотизма ? Для любой армии мира это катастрофа, СССР за 10 лет Афганистана потерял 15 тыс., а тут уже за 300 тыс перевалило.
    3. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 14:23
      0
      Между тем, мобилизация, начавшаяся на Украине еще в прошлом году, уже результатов не приносит, всех более-менее здоровых военкомы уже выгребли, часть сбежала за границу, а оставшиеся или слишком молоды, или уже превысили 60-летний возраст, не в состоянии воевать за хунту. А набрать в рамках новой волны Киев намерен, ни много ни мало, а 100-150 тысяч свежих штыков, чтобы сформировать новые резервы. Сделать это необходимо осенью, чтобы к весне уже были подготовлены новые бригады.

      Руководство режима понимает, что в нынешней ситуации вряд ли наскребет на Украине такое количество желающих воевать за интересы США и Великобритании, а если и наберет, то на это уйдет слишком много времени. На этом фоне офис Зеленского предложил обратиться к союзникам по вопросу возврата беженцев мужского пола. Но это тоже длительная процедура, европейская система слишком бюрократична и долго раскачивается при принятии решений. Генштаб же предлагает вообще объявить всеобщую мобилизацию, увеличив вдвое численность ВСУ и после этого переломить ситуацию на фронте.


      И почему Зеленский так не любит украинцев?Что они ему сделали?
  2. isv000
    isv000 Сегодня, 14:13
    +2
    Весенняя кампания должна уже стать посевной. Но сначала - уборочной, от мин и жмуров с синей изолентой...
  3. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 14:15
    +1
    намерен сформировать резервы к весенней кампании следующего года
    Во-первых, чтобы сформировать планируемые резервы необходимо отловить нужное количество людишек, а с этим становится все хуже. Во-вторых, прежде чем планировать следующее наступление да еще через год, необходимо прожить этот год. Было гладко на бумаге, да забыли про овраги.
  4. Wolfskin1993
    Wolfskin1993 Сегодня, 14:19
    0
    укры не догоняют простой истины: Те , кого ещё не загребли , ярые противники укры , а получив в руки оружие , они перемочат значительно поредевшие ряды упоротых и свалят.
    1. Копчёный
      Копчёный Сегодня, 14:24
      0
      Мне кажется это Вы не догоняете простой истины существования человека в современном мире, где у него нет выбора от слова совсем.
  5. Kreta25
    Kreta25 Сегодня, 14:21
    0
    И людей-то у них нет, и оружия-то у них нет, и авиация уничтожена, и боеприпасов на два выстрела осталось, и танков на полтора выхода...
    Эта песня хороша, начинай сначала.