Киев готовит новую волну мобилизации, в рамках которой намерен набрать новые резервы, способные со временем заменить действующие части на передовой. По информации украинских ресурсов, ссылающихся на собственные источники, мобилизационные мероприятия начнутся уже в августе и выйдут на пик осенью.ВСУ катастрофически не хватает подготовленных резервов, имеющиеся в наличии не способны заткнуть все дыры в обороне, появляющиеся на различных участках. Как все чаще заявляют западные эксперты, Москва сделала хитрый ход с Бахмутом, заставив киевское руководство кинуть туда все силы, чтобы не допустить его захвата, что в итоге привело к потерям наиболее подготовленных подразделений, которых так не хватает на фронте.Между тем, мобилизация, начавшаяся на Украине еще в прошлом году, уже результатов не приносит, всех более-менее здоровых военкомы уже выгребли, часть сбежала за границу, а оставшиеся или слишком молоды, или уже превысили 60-летний возраст, не в состоянии воевать за хунту. А набрать в рамках новой волны Киев намерен, ни много ни мало, а 100-150 тысяч свежих штыков, чтобы сформировать новые резервы. Сделать это необходимо осенью, чтобы к весне уже были подготовлены новые бригады.Руководство режима понимает, что в нынешней ситуации вряд ли наскребет на Украине такое количество желающих воевать за интересы США и Великобритании, а если и наберет, то на это уйдет слишком много времени. На этом фоне офис Зеленского предложил обратиться к союзникам по вопросу возврата беженцев мужского пола. Но это тоже длительная процедура, европейская система слишком бюрократична и долго раскачивается при принятии решений. Генштаб же предлагает вообще объявить всеобщую мобилизацию, увеличив вдвое численность ВСУ и после этого переломить ситуацию на фронте.При этом даже в Киеве понимают, что качество мобилизационного ресурса значительно снизилось, молодых и здоровых уже практически нет, они или воюют, или перешли в категорию "двухсотых" и "трехсотых". Также отмечается значительное снижение качества боевой подготовки новых военнослужащих ВСУ, поскольку их практически не обучают. Там, где раньше оборону мог держать один взвод ВСУ, сейчас не справляется полноценная рота, потому что просто не знает, как правильно организовать оборону.