Тегеран и Москва предпринимают совместные усилия, направленные на отмену визового режима между двумя странами

Иран выразил готовность отменить визовый режим с Россией, на этот счёт в ближайшее время будут приняты соответствующие решения.
[quote]Что касается полной отмены виз между нашими странами, то могу с уверенностью сказать о том, что власти Исламской Республики Иран полностью готовы к этому шагу. Так что отмена виз позволит гражданам наших государств свободно ездить друг к другу. В настоящее время мы ждём соответствующих решений от наших должностных лиц, после чего они будут реализованы на практике[/quote]
– рассказал в интервью «Известиям» посол ИРИ в РФ Казем Джалали.
В то же время, добавил иранский дипломат, сейчас Тегеран и Москва находятся в процессе реализации соглашения, предусматривающего безвизовые групповые туристические поездки.
[quote]Разумеется, когда речь заходит об увеличении туристического потока между нашими странами, учреждение совместных авиакомпаний – необходимая вещь. Говоря об авиасообщении между Ираном и Россией, нужно признать, что количество рейсов на сегодняшний день действительно ограничено. Безусловно нужно развиваться в этом направлении. И необязательно ограничиваться только Москвой и Тегераном, правда и между нашими столицами не сказать что осуществляется много рейсов[/quote][quote]
– подчеркнул Джалали.
Напомним, что страны запустили безвизовый обмен туристами с 1 августа. В рамках данного проекта российские и иранские туристы получат возможность путешествовать без визы на протяжении двух недель в составе организованных групп, насчитывающих от 5 до 50 человек.