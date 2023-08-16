Военное обозрение
Войти Регистрация

Тегеран и Москва предпринимают совместные усилия, направленные на отмену визового режима между двумя странами

2
Тегеран и Москва предпринимают совместные усилия, направленные на отмену визового режима между двумя странами

Иран выразил готовность отменить визовый режим с Россией, на этот счёт в ближайшее время будут приняты соответствующие решения.


[quote]Что касается полной отмены виз между нашими странами, то могу с уверенностью сказать о том, что власти Исламской Республики Иран полностью готовы к этому шагу. Так что отмена виз позволит гражданам наших государств свободно ездить друг к другу. В настоящее время мы ждём соответствующих решений от наших должностных лиц, после чего они будут реализованы на практике[/quote]
– рассказал в интервью «Известиям» посол ИРИ в РФ Казем Джалали.

В то же время, добавил иранский дипломат, сейчас Тегеран и Москва находятся в процессе реализации соглашения, предусматривающего безвизовые групповые туристические поездки.

[quote]Разумеется, когда речь заходит об увеличении туристического потока между нашими странами, учреждение совместных авиакомпаний – необходимая вещь. Говоря об авиасообщении между Ираном и Россией, нужно признать, что количество рейсов на сегодняшний день действительно ограничено. Безусловно нужно развиваться в этом направлении. И необязательно ограничиваться только Москвой и Тегераном, правда и между нашими столицами не сказать что осуществляется много рейсов[/quote][quote]
– подчеркнул Джалали.

Напомним, что страны запустили безвизовый обмен туристами с 1 августа. В рамках данного проекта российские и иранские туристы получат возможность путешествовать без визы на протяжении двух недель в составе организованных групп, насчитывающих от 5 до 50 человек.
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
2 комментария
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Комментарий был удален.
  2. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 17:34
    0
    У нас есть экстрималы, которые посещали Иран по визами на автомобилях в одиночку.Отпуск закчаешься от эмоций
    Можете поискать в тырнете.Одна ловля на живца ЛГБТшников чего стоит.Даже деньги были не поехал и в морду не зарядить, ты в чужой стране.Но западные туристы ловится.
  3. Roma-1977
    Roma-1977 Сегодня, 17:59
    0
    Есть проблема бытового характера: Иран - это исламская республика, а значит там есть существенные ограничения по алкоголю, дресс-коду и отношениям с женщинами, то есть по всем составляющим понятия "отдых по-русски". Спасти ситуацию может только создание закрытых туристических зон с либеральными правилами и современной инфраструктурой. А так - страна-то интересная, с древнейшей историей и культурой. Уж не хуже в этом плане, чем традиционные у русских туристов Турция или Египет.