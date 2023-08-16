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Представитель МИД РФ назвала «вбросом» слова представителя НАТО по вопросу присоединения к альянсу Украины

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Представитель МИД РФ назвала «вбросом» слова представителя НАТО по вопросу присоединения к альянсу Украины



Недавнее сделанное начальником штаба генсека НАТО Стианом Йенсеном заявление, в котором упоминалась якобы существующая возможность вступления в альянс Украины, является не более, чем очередным "вбросом". Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Дипломат напомнила, что в заявлении Йенсена утверждается, что Украина может получить статус члена НАТО в случае, если ее руководство согласится пойти на отказ некоторой части своих территорий, которые в настоящее время Киев отказывается признавать частью Российской Федерации. По словам представителя НАТО, Украине следует пойти на территориальные уступки в пользу России в обмен на членство в альянсе.

Речь идет о некоем вбросе, который имеет определенные политические цели

- прокомментировала Захарова заявление начальника штаба генсека НАТО.

Стоит также отметить, что в НАТО дезавуировали сделанное Йенсеном заявление о возможности обмена Киевом отказа от части территорий на членство в альянсе. Представитель военного блока заявил о полной поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины. Он также добавил, что объявленная на саммите НАТО в Вильнюсе позиция, касающаяся поддержки Украины, остается неизменной.

По словам чиновника, Киев имеет право самостоятельно принимать решения, касающиеся условий урегулирования вооруженного конфликта.
Использованы фотографии:
МИД РФ
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8 комментариев
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  1. Trapp1st
    Trapp1st Сегодня, 15:24
    -5
    Представитель МИД РФ назвала «вбросом»
    Ей в обще от куда это знать, лучше что нибудь полезное сделала.
    1. убей фашиста
      убей фашиста Сегодня, 15:31
      +1
      Ну, да. У тебя информированность явно лучше чем у представителя МИД.
      1. Trapp1st
        Trapp1st Сегодня, 15:35
        +2
        Ну, да. У тебя информированность явно лучше чем у представителя МИД.
        Во первых про мою информированность не сказал ни слова. Во вторых информированность "вечнообманутых" и "заносводимых" нам известна.
        1. Бородач
          Бородач Сегодня, 16:05
          0
          Многие украинцы уже вступили в НАТО. Правда не полностью, а частями, в виде донорских органов.
          Украине же вступить в НАТО частями не получится. Вся Украина - это наша Малороссия, оккупированная украинскими бандеровскими нацистами.
          Это наша корова. И мы её доим. (С) Дукалис.
    2. фа2998
      фа2998 Сегодня, 15:57
      -1
      Цитата: Trapp1st
      Ей в обще от куда это знать,

      Хотели как лучше,а получилось как всегда! Начали СВО под предлогом предполагаемом вступлении Украины в ЕС и НАТО. Теперь вступление В НАТО для них ПЕРВАЯ задача.К тому же Получили Швецию и Финляндию в НАТО.Границы с НАТО уже увеличились в несколько раз.
      А чисто политически и экономически привязать соседей без вторжения никак?Тогда МИД разогнать,нам МО и Генштаба хватит. winked hi
      1. barclay
        barclay Сегодня, 16:05
        0
        Стоит заметить, что границы НАТО с увеличением ещё и приблизились.
        Тогда МИД разогнать...,
        МИД не самостоятельно организация. Она - проводник политики высшего руководства страны. Так что делайте выводы...
        PS: да и МО с ГШ в начале СВО не очень-то блеснули. Сейчас разгребают...
  2. Uprun
    Uprun Сегодня, 15:50
    0
    Если за бугром кто-то открывает варежку, значит поступила команда, так просто трындеть чиновники такого ранга не будут. Наша Маша права, политические закидоны.
    1. северный кавказ
      северный кавказ Сегодня, 15:56
      0
      Я бы не сказал что Захарова права. Вполне могут пойти на мирные переговоры. Мира хотели? Хотели! Переговоры хотели? Хотели! Вот предложит окраина России территории. Что делать будем? Отказываться? А как же мир и переговоры? Кем будет выглядеть Россия в этой ситуации? Шах и мат России?