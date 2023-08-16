Представитель МИД РФ назвала «вбросом» слова представителя НАТО по вопросу присоединения к альянсу Украины

Речь идет о некоем вбросе, который имеет определенные политические цели

Недавнее сделанное начальником штаба генсека НАТО Стианом Йенсеном заявление, в котором упоминалась якобы существующая возможность вступления в альянс Украины, является не более, чем очередным "вбросом". Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Дипломат напомнила, что в заявлении Йенсена утверждается, что Украина может получить статус члена НАТО в случае, если ее руководство согласится пойти на отказ некоторой части своих территорий, которые в настоящее время Киев отказывается признавать частью Российской Федерации. По словам представителя НАТО, Украине следует пойти на территориальные уступки в пользу России в обмен на членство в альянсе.- прокомментировала Захарова заявление начальника штаба генсека НАТО.Стоит также отметить, что в НАТО дезавуировали сделанное Йенсеном заявление о возможности обмена Киевом отказа от части территорий на членство в альянсе. Представитель военного блока заявил о полной поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины. Он также добавил, что объявленная на саммите НАТО в Вильнюсе позиция, касающаяся поддержки Украины, остается неизменной.По словам чиновника, Киев имеет право самостоятельно принимать решения, касающиеся условий урегулирования вооруженного конфликта.