Персидский нефтяной переворот – уроки августа 1953

А ведь были почти партнёры
70 лет назад – в середине августа 1953 года в результате военного переворота ушло в отставку правительство Ирана, возглавляемое с весны 1951 года националистом Мохаммедом Моссадыком (1882–1967). Смену власти при прямом участии разведок США и Великобритании провернули офицеры иранской армии.
Причиной переворота, главной, если не единственной, стала попытка Моссадыка приступить к национализации нефтяной отрасли страны. Премьер, зная о прекрасном отношении шаха к Советскому Союзу, сам проявлял стремление к альянсу с ним и был даже готов к возвращению в Иран самого шахиншаха М. Р. Пехлеви. Хотя и без возврата к руководству страной.
Иранская нефть к тому времени занимала более чем 30-процентную долю в совокупном нефтеснабжении США и Великобритании. Отрасль издавна контролировалась «Англо-иранской нефтяной компанией», где британское участие фактически превышало 60 %, включая распределение нефтеэкспортных доходов. Британцы к тому же полностью контролировали иранскую нефтепереработку.
Глава «Национального фронта Ирана» М. Моссадык подписал 28 апреля 1951 года закон, принятый парламентом 15 марта 1951 года, о национализации нефтяных месторождений и их использовании. Британцы пытались саботировать это решение при поддержке от США.
И вскоре из Ирана были высланы все британские специалисты и советники (свыше 200 чел.), а в октябре 1952 года Моссадык разорвал дипотношения с Лондоном. Некоторые эксперты полагают, что М. Р. Пехлеви, не препятствуя победе Моссадыка на выборах (1951) и закону о национализации нефтепромышленности, надеялся через нового премьер-министра «управлять» этим процессом.
Но шахиншах просчитался насчет «прошахской» политической ориентации Моссадыка и потому оказался вскоре отстраненным от верховной власти – вплоть до последней декады августа 1953 года.
Это старое слово эмбарго
Тем временем Великобритания вместе с доминионами Канадой, Австралией, Новой Зеландией и ЮАС (с 1961 года – ЮАР) ввели к концу 1951 года эмбарго на иранскую нефть; ограничения на импорт этого иранского сырья применили США, ФРГ, страны Бенилюкса. Этим действиям Запада подчинились многие развивающиеся страны.
По данным ЦРУ, после национализации нефтяной промышленности и упомянутых санкций Запада, Мосаддык в поисках рынка сбыта нефти пытался договориться с советским руководством. Но переговоры (март – май 1952 года, декабрь 1952 – январь 1953 года – Прим. авт.), не афишируемые Москвой и Тегераном, успехом не увенчались, так как СССР не обладал достаточным танкерным флотом, в том числе в Каспийском бассейне.
Однако наметившийся – снова после 1941 года – промосковский вектор в иранской внешней политике всерьёз обеспокоил Вашингтон и Лондон, побудив их организовать уход Моссадыка и его правительства в отставку.
Впрочем, дело не только в танкерах. В тогдашних геополитических условиях руководство СССР едва ли стремилось к новому очагу противостояния с Западом – тем более с учетом корейской войны, способной трансформироваться в прямой конфликт США с СССР с применением атомного оружия.
Сохранялась также угроза американо-тайваньского (гоминьдановского) вторжения в КНР, с которой у СССР был с 1950 года договор о дружбе и взаимопомощи. Близкими к военному конфликту в тот период, напомним, были взаимоотношения СССР с Турцией и Югославией.
При этом с 1947 года СССР отказывался – до конца 50-х годов включительно – импортировать нефть и нефтепродукты из несоциалистических стран. Так что расчеты М. Моссадыка на Москву были изначально необоснованными.
Проект «Аякс»
Проект отстранения Моссадыка и его правительства от власти, подготовленный совместно разведорганами США и Великобритании, получил кодовое наименование «Аякс» (британская аббревиатура – «операция «Сапог»). Ведущая роль в перевороте отводилась иранским военным-монархистам во главе с генералом Фазлоллой Захеди – экс-главой МИДа и МВД.
Тогда же эти разведки установили контакты с ультраисламистским подпольем в Иране, развивавшиеся вплоть до свержения шахиншаха в 1979 году. В результате 16–19 августа 1953 года «моссадыковцев» отстранили от власти посредством военного путча и провоцирования в Иране кампании неповиновения правительству Моссадыка.
Шахиншах вернулся из Ирака, где до июля 1958 года был пробританский монархический режим Фейсала – Нури Саида. По возвращении оттуда М. Р. Пехлеви получил расширенные полномочия во внешней политике, по контролю за правительством и ситуацией в стране, сохранявшиеся весь дальнейший период его правления (до января 1979 года включительно).
А вскоре были восстановлены и все позиции «Англо-иранской нефтяной компании» в иранской нефтеотрасли. Уже 9 апреля 1954 года в Лондоне был подписан меморандум о создании международного консорциума Iranian Oil Participants Ltd. (IOPL).
Доли в этой структуре были распределены так: 40 % досталось той же «Англо-иранской нефтяной компании» (АИНК), 40 % – пятёрке нефтяных компаний США (Gulf Oil, Socal, Esso, Socony, Texaco), 14 % – англо-голландской Shell, 6 % – французской Compagnie Francaise de Petroles (c 1985 года переименована в Total / Total-Energies).
В сентябре 1954 года IOPL заключил в Тегеране соглашение с правительством Ирана: консорциуму передавались права на разработку иранских нефтегазовых месторождений на срок 25 лет. При этом прибыль от деятельности консорциума устанавливалась в равной пропорции с Иранской национальной нефтяной компанией (50/50), созданной по инициативе шахиншаха в 1948. Сам же этот консорциум работал в Иране до марта 1979 года включительно.
Характерно и то, что формальная иранская аббревиатура АИНК была устранена 1 ноября 1954 года: «Англо-иранская нефтяная компания» была наконец-то переименована в British Petroleum Company…
Судьба не президента
Что же касается Мохаммеда Моссадыка, даже не президента, как сейчас в Иране, а только премьера, то вскоре после переворота он был осуждён за государственную измену. Но приговорили его только к трём годам тюремного заключения.
По их истечении и до своей кончины Моссадык находился в собственном имении в Ахмедабаде (вблизи Тегерана), где пребывал под домашним арестом. Столь «мягкий» уровень наказания Моссадыка объясняется стремлением М. Р. Пехлеви продемонстрировать перед Западом свою приверженность «принципам демократии».
Но не исключено, что шахиншах мог планировать в отношении иранской нефтяной отрасли меры, схожие с введенными Моссадыком в начале 1950-х… Известно, например, что в 1976 году шахиншах предложил упомянутому консорциуму увеличить в его прибыли долю Ирана – с 50 до 65 %.
Это предложение состоялось, заметим, в период весьма активного политико-экономического сотрудничества Ирана с СССР. Вдобавок, в середине 70-х установились партнерские (Нефтяная «ось» Москва – Тегеран – Багдад в середине 70-х: на грани реальности) взаимоотношения Ирана с «просоветским» Ираком, где в 1968–1972 гг. были национализированы все сегменты контролировавшейся Западом иракской нефтяной отрасли, включая разведочные скважины, нефтепроводы и нефтеэкспортные порты.
Тогда же СССР стал основным инвестором в этой отрасли Ирака, и началось рассчитанное на 20 лет советско-иранское сотрудничество на газовом рынке Европы. Оно, вылившееся в соглашение «Иранское море – Персидский залив», впрочем, было односторонне денонсировано Тегераном в 1980 году.
Более того: Иран, Ирак и СССР в середине 70-х годов планировали создать совместную нефтепроводную сеть и вести единую экспортную политику. Поэтому неудивительно, что означенный консорциум под разными предлогами затягивал переговоры по упомянутому предложению М. Р. Пехлеви.
А в феврале 1979 года в Иране сменился режим, и почти через полтора месяца тот консорциум был упразднён Тегераном…