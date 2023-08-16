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Российская автоматическая станция «Луна-25» сегодня должна выйти на окололунную орбиту высотой 100 км

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Российская автоматическая станция «Луна-25» сегодня должна выйти на окололунную орбиту высотой 100 км

11 августа текущего года у нас в стране произошло знаковое событие – с космодрома Восточный на ракете «Союз 2.1б» была запущена первая за последние полвека отечественная лунная автоматическая станция.


Стоит отметить, что аппарату «Луна-25» предстоит выполнить весьма сложную миссию, а именно прилуниться на южном полюсе нашего естественного спутника. Все дело в том, что аппараты СССР садились в экваториальной зоне, где лунный рельеф не такой сложный. В целом, если миссия пройдет успешно, то Россия станет первой космической державой, которой удалось совершить мягкую посадку в околополярной области Луны.

Согласно плану, сегодня станция «Луна-25» должна выйти на окололунную орбиту высотой 100 км. На ней аппарат совершит 38 витков вокруг нашего естественного спутника, после чего 19 августа выйдет на посадочную орбиту.

Само прилунение запланировано на 21 августа. И здесь у нас нет права на ошибку.

Все дело в том, что в спину российской миссии дышит индийская. Нью-Дели месяц назад запустил свою автоматическую станцию «Чандраян-3». Полет данного аппарата происходит по более длинной схеме, а его прилунение также в околополярной зоне запланировано на 23 августа.

Таким образом, время в «товарищеской гонке технологий» на нашей стороне, но и права на ошибку у российских специалистов – нет.

Ведь в случае полного успеха текущей миссии Россия не только станет первой страной, прилунившейся на южном полюсе нашего естественного спутника, но и прочно закрепит за собой статус космической державы.
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24 комментария
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  1. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 14:53
    +3
    Вот гонки устраивать не надо перед посадкой! lolКто знает на каком сайте можно посмотреть фото ,что Луна 25 делает?Где выкладывают?
    1. Бородач
      Бородач Сегодня, 15:31
      0
      Луна - 25 - это лазерная пушка с ядерной накачкой. Может сбивать другие спутники Земли.
      Шутка. laughing lol wassat
      В каждой шутке есть доля шутки.
      Главное, чтобы супостат боялся. am
  2. Владимир80
    Владимир80 Сегодня, 15:00
    +4
    прочно закрепит за собой статус космической державы

    Ну пока ракеты наши взлетают мы по любому ей останемся, но вот компетенции в исследовании космоса- это да, поживём увидим
  3. Галеон
    Галеон Сегодня, 15:03
    +4
    Знаковое событие, что станция была запущена? Этот неизвестный автор так стебется над Роскосмосом, что для него запустить - уже событие?
    Может все таки знаковым событием станет успешное выполнение станцией своей лунной программы, а сейчас анонимный автор просто спешит?
    Уважаемая редакция, вот в 100 раз лучше бы вы потерпели несколько часов.
  4. Reindeer
    Reindeer Сегодня, 15:03
    +4
    Все эти "ни шагу назад, нет права на ошибку!" в данном случае неуместны, кмк. Это не война, да и толкаться локтями тут не стоит.
    1. бухач
      бухач Сегодня, 15:37
      +1
      Да уж,пафосу многовато,и,потом,каждый имеет право на ошибку и от разовых ошибок никто не застрахован,главное чтобы они не стали системными.
  5. flSergius
    flSergius Сегодня, 15:04
    -2
    Хорошим ходом было бы там установить флаг с контуром территории России со всеми недавно освобождёнными (и частично снова сданными sad ) территориями.
  6. С.Викторович
    С.Викторович Сегодня, 15:06
    -2
    Надо еще с Зимбабве чем-нибудь померется.
    1. igorbrsv
      igorbrsv Сегодня, 15:20
      +1
      Ну Индия не Зимбабве, но в случае удачного прилунения украдем у них их маленькую победу. Ведь Индия тогда могла бы гордится этим достижением. О нашем прилунении всё равно умолчат, а для Индии подстава. Хоть думаю и не специально наши старались request
      Они туда уже месяц летят, а у нас за десять дней. На мкс наши тоже за три часа теперь долетают
      1. BlackMokona
        BlackMokona Сегодня, 15:29
        +5
        Цитата: igorbrsv
        Ну Индия не Зимбабве, но в случае удачного прилунения украдем у них их маленькую победу. Ведь Индия тогда могла бы гордится этим достижением. О нашем прилунении всё равно умолчат, а для Индии подстава. Хоть думаю и не специально наши старались request
        Они туда уже месяц летят, а у нас за десять дней. На мкс наши тоже за три часа теперь долетают

        Ну Индия спокойно заявит что их станция намного больше, имеет Луноход и всё такое.
  7. Дилетант
    Дилетант Сегодня, 15:14
    +2
    но и прочно закрепит за собой статус космической державы.

    Что имеем не храним
    Потерявши - плачем

    О космическом статусе СССР даже вопросов не было. А теперь боимся проиграть Индии!
    Кто и когда за это ответит?
    1. nik-mazur
      nik-mazur Сегодня, 15:28
      +2
      Цитата: Дилетант
      О космическом статусе СССР даже вопросов не было. А теперь боимся проиграть Индии!

      Всего сто двадцать пять лет назад Бельгия и Швейцария были автомобильными державами. А сейчас США и Германия проигрывают Китаю.
      1. igorbrsv
        igorbrsv Сегодня, 15:30
        0
        А Россия фиг знает какое столетие уже самая большая страна в мире wassat
        1. BlackMokona
          BlackMokona Сегодня, 15:57
          0
          Цитата: igorbrsv
          А Россия фиг знает какое столетие уже самая большая страна в мире wassat

          Вроде только одно. До этого Британская Империя была больше всех.
      2. al3x
        al3x Сегодня, 15:51
        +1
        Интересно, чем немецкие авто проигрывают китайским? Тем, что немецкие больше в России не продаются официально, а китайские турбосвистелки теперь стоят, как немцы бизнес-класса 1,5-2 года назад? Ну т.е. до начала всем известных событий, после которых цены в миг взлетели до небес и был перекрыт импорт. Цену китайских авто нужно делить на 2, а ценник АвтоВАЗа вообще на 3 и тогда увидим их реальную стоимость.
  8. Zhan
    Zhan Сегодня, 15:15
    +1
    Ведь в случае полного успеха текущей миссии Россия не только станет первой страной, прилунившейся на южном полюсе нашего естественного спутника, но и прочно закрепит за собой статус космической державы.

    Автор ! Стыдитесь ! Мы статус космической державы закрепили ещё первым спутником и первым человеком в Космосе, я уже не говорю о первых орбитальных научных станциях, плюс двумя луноходами успешно отработавшими на Луне, довольно длительное время.
    1. Trapp1st
      Trapp1st Сегодня, 15:20
      +2
      Мы статус космической державы закрепили ещё первым спутником и первым человеком в Космосе, я уже не говорю о первых орбитальных научных станциях, плюс двумя луноходами успешно отработавшими на Луне, довольно длительное время.
      Первым аппаратом на Венере и много еще чем, но это были не мы, это был СССР. Для царской России запуск к Луне это действительно градиозное событие, думается в нем не малая доля пиара.
  9. Вадим Топал-Паша
    Вадим Топал-Паша Сегодня, 15:33
    +2
    Ведь в случае полного успеха текущей миссии Россия не только станет первой страной, прилунившейся на южном полюсе нашего естественного спутника, но и прочно закрепит за собой статус космической державы.



    Да неужели?! Теперь и РФ будет космической державой?! Офигеть!
    А если не получится? Будет ЩитаЦа околоядерной(зачёркнуто) околокосмической страной? Автор! Нельзя не только курить то, что курит Зеля. но и смотреть и слушать , как он это делает! :)
  10. Sith
    Sith Сегодня, 15:34
    0
    Ну так ... лунные экспедиции ... Индии и РФ интересно положат конец лунному заговору или нет)
  11. фа2998
    фа2998 Сегодня, 15:35
    +1
    Цитата: Владимир80
    поживём увидим

    Цитата: Владимир80
    поживём увидим

    Анонсы у нас любят устраивать.Недавно мы "обгоняли " Португалию,в итоге соревнуемся с кем то из Африки.Посадите,данные получите-Индия серьезный оппонент.Туда уже серьезные производства перенесли.Скоро Китаю будет конкурент. hi
  12. тоже-врач
    тоже-врач Сегодня, 15:37
    0
    "У нас нет права на ошибку..."
    .
    Что чушь-то нести! И у кого это у нас? И при чём здесь индийцы? Последнее место на парковке займут?
  13. ROSS 42
    ROSS 42 Сегодня, 15:39
    0
    Ведь в случае полного успеха текущей миссии Россия не только станет первой страной, прилунившейся на южном полюсе нашего естественного спутника, но и прочно закрепит за собой статус космической державы.

    Лучше без «ведь» и «и»...
    Мы не переставали считать свою страну космической державой, а выполнение лунной программы позволит очередной раз испытать гордость за Россию и специалистов Роскосмоса.
    1. Sadok
      Sadok Сегодня, 15:54
      0
      вы еще за рогозина гордость испытайте
  14. Mavrikiy
    Mavrikiy Сегодня, 16:04
    0
    Российская автоматическая станция «Луна-25» сегодня должна выйти на окололунную орбиту высотой 100 км
    50 лет спустя....
    «Луна-24» — последняя советская автоматическая межпланетная станция для изучения Луны, забора и доставки лунного грунта на Землю. Станция была запущена с космодрома Байконур 9 августа 1976 года. В результате анализа результатов этого полёта было впервые получено убедительное доказательство наличия на Луне воды.