Российская автоматическая станция «Луна-25» сегодня должна выйти на окололунную орбиту высотой 100 км

11 августа текущего года у нас в стране произошло знаковое событие – с космодрома Восточный на ракете «Союз 2.1б» была запущена первая за последние полвека отечественная лунная автоматическая станция.Стоит отметить, что аппарату «Луна-25» предстоит выполнить весьма сложную миссию, а именно прилуниться на южном полюсе нашего естественного спутника. Все дело в том, что аппараты СССР садились в экваториальной зоне, где лунный рельеф не такой сложный. В целом, если миссия пройдет успешно, то Россия станет первой космической державой, которой удалось совершить мягкую посадку в околополярной области Луны.Согласно плану, сегодня станция «Луна-25» должна выйти на окололунную орбиту высотой 100 км. На ней аппарат совершит 38 витков вокруг нашего естественного спутника, после чего 19 августа выйдет на посадочную орбиту.Само прилунение запланировано на 21 августа. И здесь у нас нет права на ошибку.Все дело в том, что в спину российской миссии дышит индийская. Нью-Дели месяц назад запустил свою автоматическую станцию «Чандраян-3». Полет данного аппарата происходит по более длинной схеме, а его прилунение также в околополярной зоне запланировано на 23 августа.Таким образом, время в «товарищеской гонке технологий» на нашей стороне, но и права на ошибку у российских специалистов – нет.Ведь в случае полного успеха текущей миссии Россия не только станет первой страной, прилунившейся на южном полюсе нашего естественного спутника, но и прочно закрепит за собой статус космической державы.