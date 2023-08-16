Зампред Совбеза РФ назвал причины неудач ВСУ в ходе контрнаступления

Свою точку зрения на контрнаступление украинских формирований озвучил заместитель председателя Совета безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев. Он прокомментировал действия ВСУ, посетив форум «Армия-2023».
Как отметил зампред СБ РФ, российская армия научилась эффективно противостоять украинским формированиям, несмотря на наличие у последних на вооружении западной военной техники.
Те попытки контрнаступления, которые предпринимает враждебная нам сторона, украинская сторона, они по сути неудачные
- подчеркнул Дмитрий Медведев.
Как отметил политик, западную военную технику не стоит недооценивать. Среди переданного Украине странами НАТО вооружения есть хорошие образцы. Эффективность вооружений и военной техники проверяется в ходе боевых действий. Часто российские военные захватывают трофеи и это тоже, по мнению Медведева, очень нужно для страны.
На самом деле я считаю, что нашим людям очень важно посмотреть на то, как выглядит западная техника
- отметил зампред Совбеза.
Напомним, что многие западные аналитики считают одной из причин неудач украинского контрнаступления слишком большие надежды, которые киевский режим возлагал на военную технику, передаваемую странами Североатлантического альянса. Как оказалось, европейские и американские бронемашины и орудия спокойно уничтожаются российским вооружением на поле боя и не являются стопроцентной гарантией успешного продвижения, а киевский режим об этом ранее не задумывался, полагая, что западная военная техника представляет собой некое «чудо-оружие».