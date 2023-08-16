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Зампред Совбеза РФ назвал причины неудач ВСУ в ходе контрнаступления

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Зампред Совбеза РФ назвал причины неудач ВСУ в ходе контрнаступления

Свою точку зрения на контрнаступление украинских формирований озвучил заместитель председателя Совета безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев. Он прокомментировал действия ВСУ, посетив форум «Армия-2023».


Как отметил зампред СБ РФ, российская армия научилась эффективно противостоять украинским формированиям, несмотря на наличие у последних на вооружении западной военной техники.

Те попытки контрнаступления, которые предпринимает враждебная нам сторона, украинская сторона, они по сути неудачные

- подчеркнул Дмитрий Медведев.

Как отметил политик, западную военную технику не стоит недооценивать. Среди переданного Украине странами НАТО вооружения есть хорошие образцы. Эффективность вооружений и военной техники проверяется в ходе боевых действий. Часто российские военные захватывают трофеи и это тоже, по мнению Медведева, очень нужно для страны.

На самом деле я считаю, что нашим людям очень важно посмотреть на то, как выглядит западная техника

- отметил зампред Совбеза.

Напомним, что многие западные аналитики считают одной из причин неудач украинского контрнаступления слишком большие надежды, которые киевский режим возлагал на военную технику, передаваемую странами Североатлантического альянса. Как оказалось, европейские и американские бронемашины и орудия спокойно уничтожаются российским вооружением на поле боя и не являются стопроцентной гарантией успешного продвижения, а киевский режим об этом ранее не задумывался, полагая, что западная военная техника представляет собой некое «чудо-оружие».
Использованы фотографии:
kremlin.ru
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10 комментариев
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  1. vvn_vl
    vvn_vl Сегодня, 15:01
    +2
    очень крупный специалист... вот только боевой Устав не надо путать с уставом ООО... хотя, если по комиксам изучать военную науку и использовать чужие мысли - то сойдет. Почему стало модным рулить тем, в чем ни бум-бум? или это партийное поручение?
    1. yuliatreb
      yuliatreb Сегодня, 15:12
      +3
      Нет это российская действительность, удивляться уже не чему.
    2. Trapp1st
      Trapp1st Сегодня, 15:22
      +2
      очень крупный специалист...
      Этих специалистов содержат в роскоши за счет людей которые реально работают и еще за нищенскую зарплату...
    3. Теренин
      Теренин Сегодня, 15:27
      +1
      Цитата: vvn_vl
      очень крупный специалист... вот только боевой Устав не надо путать с уставом ООО... хотя, если по комиксам изучать военную науку и использовать чужие мысли - то сойдет. Почему стало модным рулить тем, в чем ни бум-бум? или это партийное поручение?

      Тут уже кто-то говорил, (или я what ) что высказывания ДАМа, это уровень среднего блогера. Должность-то, ого какая winked надо-бы поавторитетнее, деятельней и масштабнее.
      А, то со ждунами не могЕм разобраться. Слушаем их брэд под запись... а выкинуть из страны не можем.
  2. РМТ
    РМТ Сегодня, 15:07
    +3
    "нашим людям очень важно посмотреть на то, как выглядит западная техника.."
    А других вариантов посмотреть не было?
  3. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 15:09
    -2
    Довольно сдержанно выступил Дмитрий Анатольевич.Он поболее знает чем мы на сайте.
    1. Теренин
      Теренин Сегодня, 15:19
      +4
      Цитата: tralflot1832
      Довольно сдержанно выступил Дмитрий Анатольевич.Он поболее знает чем мы на сайте.

      Как так получилось что в начале СВО мы имели задачу наступать и уничтожать, а сейчас, вдруг
      .
      Как отметил зампред СБ РФ, российская армия научилась эффективно противостоять украинским формированиям ...
      1. Гардамир
        Гардамир Сегодня, 16:04
        0
        А вот ещё один ***** в задачах запутался.
  4. Копчёный
    Копчёный Сегодня, 15:14
    -1
    Мне вот хотелось бы не западную технику смотреть, а услышать цели этой операции и реальную картину того как она должна закончится по нашему мнению. Если это всё только начало глобального конфликта и хорошо не будет никому, так бы и сказали.
  5. фа2998
    фа2998 Сегодня, 15:22
    +3
    Цитата: vvn_vl
    очень крупный специалист...

    А в собственном глазу бревна не замечает? Мы ПОЛТОРА ГОДА куда то наступаем.От Донецка отойти не можем,постоянно под обстрелам! Из под Киева,Харькова,из Херсона выпирли (по науке-передислоцировались!!)--так покажите как должно наступать,с такими стратегами! laughing hi