В настоящее время самой большой статьей расходов украинского государственного бюджета является денежное содержание военнослужащих ВСУ. Об этом сообщает Министерство финансов Украины, ссылаясь на опубликованные материалы Государственной казначейской службы.
В течение 2023 года на содержание военных было израсходовано около 520 млрд гривен, то есть треть всех бюджетных трат страны в течение семи месяцев года. Общий размер расходов государственного бюджета составил за семь месяцев 1,64 тлрн грн, из которых в июле были потрачены 231,8 млрд грн.
На выплаты военнослужащим из средств украинской казны было потрачено 669,9 млрд грн. Среди них 518,8 млрд гривен было потрачено на денежное содержание военнослужащих. В июле 2023 года на выплаты заработных плат было потрачено 100,5 млрд гривен, в том числе 76,9 млрд гривен потратили на денежное довольствие военнослужащих.
Как мы видим, содержание многочисленной воюющей армии обходится киевскому режиму в очень серьезные деньги. Выходить из сложившейся ситуации Киеву помогает постоянная финансовая помощь со стороны стран Запада, без которой Украина уже не смогла бы осуществлять боевые действия и превратилась бы в полного банкрота.
Поскольку экономика страны понесла серьезнейший ущерб в результате боевых действий, осуществлять оплату боевых действий за счет собственных, а не передаваемых западными правительствами средств украинский режим просто бы не смог.