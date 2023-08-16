Минфин Украины: Треть бюджета страны расходуется на выплаты военнослужащим ВСУ

В настоящее время самой большой статьей расходов украинского государственного бюджета является денежное содержание военнослужащих ВСУ. Об этом сообщает Министерство финансов Украины, ссылаясь на опубликованные материалы Государственной казначейской службы.В течение 2023 года на содержание военных было израсходовано около 520 млрд гривен, то есть треть всех бюджетных трат страны в течение семи месяцев года. Общий размер расходов государственного бюджета составил за семь месяцев 1,64 тлрн грн, из которых в июле были потрачены 231,8 млрд грн.На выплаты военнослужащим из средств украинской казны было потрачено 669,9 млрд грн. Среди них 518,8 млрд гривен было потрачено на денежное содержание военнослужащих. В июле 2023 года на выплаты заработных плат было потрачено 100,5 млрд гривен, в том числе 76,9 млрд гривен потратили на денежное довольствие военнослужащих.Как мы видим, содержание многочисленной воюющей армии обходится киевскому режиму в очень серьезные деньги. Выходить из сложившейся ситуации Киеву помогает постоянная финансовая помощь со стороны стран Запада, без которой Украина уже не смогла бы осуществлять боевые действия и превратилась бы в полного банкрота.Поскольку экономика страны понесла серьезнейший ущерб в результате боевых действий, осуществлять оплату боевых действий за счет собственных, а не передаваемых западными правительствами средств украинский режим просто бы не смог.