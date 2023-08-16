Военное обозрение
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Минфин Украины: Треть бюджета страны расходуется на выплаты военнослужащим ВСУ

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Минфин Украины: Треть бюджета страны расходуется на выплаты военнослужащим ВСУ

В настоящее время самой большой статьей расходов украинского государственного бюджета является денежное содержание военнослужащих ВСУ. Об этом сообщает Министерство финансов Украины, ссылаясь на опубликованные материалы Государственной казначейской службы.


В течение 2023 года на содержание военных было израсходовано около 520 млрд гривен, то есть треть всех бюджетных трат страны в течение семи месяцев года. Общий размер расходов государственного бюджета составил за семь месяцев 1,64 тлрн грн, из которых в июле были потрачены 231,8 млрд грн.

На выплаты военнослужащим из средств украинской казны было потрачено 669,9 млрд грн. Среди них 518,8 млрд гривен было потрачено на денежное содержание военнослужащих. В июле 2023 года на выплаты заработных плат было потрачено 100,5 млрд гривен, в том числе 76,9 млрд гривен потратили на денежное довольствие военнослужащих.

Как мы видим, содержание многочисленной воюющей армии обходится киевскому режиму в очень серьезные деньги. Выходить из сложившейся ситуации Киеву помогает постоянная финансовая помощь со стороны стран Запада, без которой Украина уже не смогла бы осуществлять боевые действия и превратилась бы в полного банкрота.

Поскольку экономика страны понесла серьезнейший ущерб в результате боевых действий, осуществлять оплату боевых действий за счет собственных, а не передаваемых западными правительствами средств украинский режим просто бы не смог.
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9 комментариев
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  1. Rt Rt
    Rt Rt Сегодня, 15:09
    +2
    Красиво жить не запретишь. коротко и ясно
    1. Mitos
      Mitos Сегодня, 15:11
      0
      Откуда у банкрота бюджет?! Так и скажите списали средства дайте еще...
  2. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 15:13
    0
    Деньги всё равно не свои ,поэтому так и много уходит на выплаты.В ВСУ оказывается можно получать боевые находясь в тиши кабинетов,пороху не нюхавши и к всу относясь опосредованно.Украинские паблики крайне возмущаются.А в какие расходы входят стандартные надгробия от государства стоимостью 60- 80 тысяч гривень ?
  3. Слон
    Слон Сегодня, 15:18
    +1
    Возможно на выпллатах всушникам можно было достичь большей экономии бюджета, если бы в Куеве разбомбили главное здание НБУ и расчетно-кассовый центр
  4. Aken
    Aken Сегодня, 15:37
    +1
    Никогда Окраина не жила так богато, как в последние полтора года.
  5. topol717
    topol717 Сегодня, 15:45
    0
    После любого веселья приходит похмелье.
    А тут будет похлеще чем в лихие 90е.
    1. isv000
      isv000 Сегодня, 15:50
      0
      Цитата: topol717
      После любого веселья приходит похмелье.
      А тут будет похлеще чем в лихие 90е.

      Будет ломка. Но из ломки выходят редкие единицы...
  6. isv000
    isv000 Сегодня, 15:49
    +1
    Минфин Украины: Треть бюджета страны расходуется на выплаты военнослужащим ВСУ

    Знатную помойку устроили из проекта "Украина"! Думаю, по темпам отмыва эта прачечная обойдёт Афганистан далеко вперёд!
  7. Аркадий007
    Аркадий007 Сегодня, 16:09
    0
    А вы спрашиваете почему Бакс растёт. Ровно по тому и растёт.