Военное обозрение
Войти Регистрация

На форуме «Армия-2023» показан комплекс артиллерийской разведки ПРП-5

3
На форуме «Армия-2023» показан комплекс артиллерийской разведки ПРП-5

На форуме «Армия-2023» компания «Алмаз-Антей» показала усовершенствованный комплекс артиллерийской разведки ПРП-5. Эта современная гусеничная бронированная машина дебютировала в 2022 году во время парада Победы в Туле, где она производится.


В качестве базы применяется шасси БМП-3. При этом имеется колесный вариант, использующий платформу БТР-82А. Обе модификации имеют возможность вплавь преодолевать водные преграды.

ПРП-5 оснащен дистанционно управляемым модулем, в котором размещается специализированное оборудование. Отличительной особенностью машины является выдвижная мачта, на которой установлен оптико-электронный комплексированный прибор разведки (ОЭКПР) и РЛС, совместная работа которых увеличивает эффективность обнаружения противника.

ОЭКПР оснащен цветным ТВ-каналом, высокоточным ТВ-каналом и тепловизором. Кроме того, его дальномер может точно определять расстояние до вражеских целей на удалении до 15 км от них. Бортовой радар может похвастаться способностью обнаруживать отдельных пехотинцев с дистанции более 6 км и технику с расстояния более 15 км.

За ПРП-5 закрепляются беспилотники, в том числе БПЛА Т-28, за счет которого дальность работы комплекса увеличивается до 25 км.

Для самообороны ПРП-5 вооружен 12,7-мм пулеметом с запасом в 2000 патронов. Скорость хода в гусеничном исполнении составляет до 70 км/ч, в колесном – не менее 80 км/ч.
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
3 комментария
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. svp67
    svp67 Сегодня, 17:37
    +2
    Бортовой радар может похвастаться способностью обнаруживать отдельных пехотинцев с дистанции более 6 км и технику с расстояния более 15 км.
    И сам отлично покажет место нахождения данного комплекса и на такой дистанции он становится уязвим для ударов артиллерии и дронов
    1. Roma-1977
      Roma-1977 Сегодня, 17:52
      0
      Оптико-электронный комплекс может работать в пассивном режиме, а РЛС включать на короткий период, а после покидать район разведки. Такой аппарат доставит противнику много головной боли, в отсутствие у Украины ударных вертолётов в товарных количествах.
  2. Алексей Лантух
    Алексей Лантух Сегодня, 17:50
    0
    Интересно, находится он в производстве, в опытной эксплуатации, в опытном экземпляре или в макете. Заказан ли он войсками или о нем в армии и не знают.