Прошедшие сутки значительных изменений в расстановку сил на линии боевого соприкосновения не принесли, стороны продолжают вести боевые действия с переменным успехом, ВСУ давят на юге, российская армия - на севере. Интенсивные бои идут в районе Работино и Орехово на Запорожье, в районе Урожайное и Старомайорское на Времевском выступе и на флангах Артемовска. Об этом говорится в новой сводке Минобороны.
Российские войска продолжают наступать широким фронтом на Купянском направлении, несмотря на ожесточенное сопротивление ВСУ и проводимые ими контратаки. По последним данным, командование украинской группировки перебросило под Купянск резервы, сняв их с других направлений, что позволило удержать фронт в целом, но остановить продвижение подразделений "Западной" группировки войск ВСУ не сумели, наши опять улучшили позиции по переднему краю, выбив противника из опорников.
В ответ ВСУ девять раз пытались выбить российские войска с занятых позиций, бросив в бой штурмовые группы 14-й, 32-й, 44-й механизированных, 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах Новоселовское, Стельмаховка, Ольшана и Синьковка. Наши все атаки отбили, уничтожив порядка 85 всушников, две боевые бронированные машины, четыре пикапа, и две самоходки: американскую М109 Paladin и польскую Krab.
На Донецком направлении ситуация несколько стабилизировалась, ВСУ уже не так интенсивно атакуют, а кое-где откатываются назад в ходе контратак войск группировки "Южная". За последние сутки противник пять раз пытался атаковать в районе Красногоровка и Невельское, а вот в районе Клещеевки немного притих после того, как наши выбили его из населенного пункта. Впрочем, изменения позиций на данном направлении нет, все остались при своих. ВСУ потеряли до 250 человек личного состава, три боевые машины пехоты, четыре автомобиля, гаубицу М777 производства США, две гаубицы Д-20 и РЛС контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50. Кроме того, в районе Торецка ДНР уничтожен склад боеприпасов 24-й механизированной бригады ВСУ.
Красно-Лиманское направление у ВСУ на особом контроле, там наши ведут активную оборону с продвижением вперед. О каком-либо изменении позиций не сообщается, войска группировки "Центр" отразили одну атаку штурмовых групп 67-й механизированной бригады ВСУ в районе Кузьмино ЛНР и на этом все. Сообщается об уничтожении до 55 украинских военнослужащих, двух боевых бронированных машин, трех автомобилей и губицы Д-30.
На Южно-Донецком направлении ситуация сложная, село Урожайное ушло в серую зону, но противником не занято, несмотря на бравурные заявления Маляр. Населенный пункт находится под интенсивным огнем российской артиллерии и там находится невозможно. В то же время отступление наших из Урожайного дает противнику шанс атаковать Октябрьское с фланга, оставляя Новодонецкое сбоку, нашим пришлось разворачивать часть позиций. Обрадованные "победой" под Урожайным ВСУ сунулись дальше к поселку с названием Заветное желание, где это самое желание у них исполнилось. Часть всушников осталась в поле, другая убежала, побросав технику.
Согласно официальным данным, наши наносят удары по Старомайорску, противник потерял более 140 человек, два танка, три боевые бронированные машины, три автомобиля, а также САУ М109 "Paladin".
На Запорожском направлении противник бросил в бой свежие силы из состава стратегического резерва, в атаку на наши позиции под Работино и Вербовое два раза ходили штурмовые группы 82-й десантно-штурмовой бригады ВСУ, оба раза неудачно. Наши "свежих" десантников проредили, частью взяв в плен. За сутки ВСУ потеряли порядка 170 человек, три боевые бронированные машины, два автомобиля и гаубицу М777. Ну, и два склада боеприпасов наши в районе Кирово уничтожили.
На Херсонском направлении в результате огневого поражения в течение суток уничтожено до 35-ти украинских военнослужащих, а также пять автомобилей.
Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации в течение суток нанесено поражение живой силе и военной технике в 143-х районах. У Первомайского Николаевской области уничтожена радиолокационная станция обнаружения, опознавания и сопровождения воздушных целей СТ-68. У Парасковиевки ДНР поражен пункт управления 72-й механизированной бригады ВСУ.
В районе Новотроицкое ДНР сбит штурмовик ВСУ-25 Воздушных сил ВСУ при помощи средств противовоздушной обороны.