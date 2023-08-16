Украинские власти опубликовали кадры с морскими дронами, используемыми для атак на Крымский мост

Спикер администрации Одесской области Братчук опубликовал кадры, на которых запечатлены морские беспилотники подобные тем, при помощи которых боевики киевского режима осуществляли атаки на Крымский мост и российские суда.
Братчук называл один из показанных беспилотников "сыном Малюка", по всей видимости намекая на причастность СБУ и лично главы этого ведомства Василия Малюка к обеспечению разработки и производства подобных дронов.
На кадрах также можно увидеть написанное на борту одного из украинских морских беспилотников название - Sea Baby ("Морской малыш" или по-украински "Морський малюк"). Таким образом, по всей видимости, боевики попытались обыграть фамилию руководителя СБУ.
Глава СБУ Малюк ранее заявлял, что такие дроны якобы являются "уникальным изобретением Службы безопасности Украины". По его словам, морские беспилотники были разработаны украинским государством без участия каких-либо частных компаний.
Ранее американский телеканал CNN опубликовал видео атаки на Крымский мост при помощи таких дронов. Утверждается, что видеоматериалы были предоставлены западной прессе СБУ. На опубликованных кадрах видны два взрыва: один под автомобильной, а другой - под железнодорожной частями моста.
Также в кадрах, снятых как при помощи непосредственно украинских морских беспилотников, так и с камер наблюдения, установленных на Крымском мосту, виден третий беспилотник, взорвавшийся под пролетом моста.