Военное обозрение
Войти Регистрация

Украинские власти опубликовали кадры с морскими дронами, используемыми для атак на Крымский мост

10
Украинские власти опубликовали кадры с морскими дронами, используемыми для атак на Крымский мост

Спикер администрации Одесской области Братчук опубликовал кадры, на которых запечатлены морские беспилотники подобные тем, при помощи которых боевики киевского режима осуществляли атаки на Крымский мост и российские суда.


Братчук называл один из показанных беспилотников "сыном Малюка", по всей видимости намекая на причастность СБУ и лично главы этого ведомства Василия Малюка к обеспечению разработки и производства подобных дронов.

На кадрах также можно увидеть написанное на борту одного из украинских морских беспилотников название - Sea Baby ("Морской малыш" или по-украински "Морський малюк"). Таким образом, по всей видимости, боевики попытались обыграть фамилию руководителя СБУ.




Глава СБУ Малюк ранее заявлял, что такие дроны якобы являются "уникальным изобретением Службы безопасности Украины". По его словам, морские беспилотники были разработаны украинским государством без участия каких-либо частных компаний.

Ранее американский телеканал CNN опубликовал видео атаки на Крымский мост при помощи таких дронов. Утверждается, что видеоматериалы были предоставлены западной прессе СБУ. На опубликованных кадрах видны два взрыва: один под автомобильной, а другой - под железнодорожной частями моста. 

Также в кадрах, снятых как при помощи непосредственно украинских морских беспилотников, так и с камер наблюдения, установленных на Крымском мосту, виден третий беспилотник, взорвавшийся под пролетом моста.



Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
10 комментариев
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Румaтa
    Румaтa Сегодня, 15:45
    +2
    Наскоро из казанки слепили. Настоящий брандер должен быть погружённый, а над водой только шноркель и датчик ЖПС или Глонасс.
    1. bayard
      bayard Сегодня, 16:10
      0
      У них ставка на массовость и доступность технологий . Числом стараются брать .
      Необходимо постоянное патрулирование морских аксаторий БПЛА с хорошей оптикой и желательно вооруженных . Если "Сириус" вскоре появится на вооружении (или можно "Орионы") , при хорошей оптике и ПТУР на борту , можно будет оперативно обнаруживать и уничтожать в режиме реального времени .
      А вот производство этих морских БПА они могли уже и в катакомбы опустить , много их под Одессой . Так что надо принимать решение и решать вопрос с Русским Причерноморьем . Иначе "эта музыка будет вечной" .
  2. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 15:51
    +2
    С мореходностью на больших скоростях у него явно проблемы.Надо их ловить до того как они появятся в районе атаки.ПриСССР жил в Мурманске как у полка Бе 12 патрулирование ,так каждые 10 минут ( хоть часы проверяй) самолёт над домом заходил на посадку.Правда это не часто было.Дороговато обходится постоянное патрулирование над морем.Но как то против них надо придумывать противоядие.
    1. Wolfskin1993
      Wolfskin1993 Сегодня, 15:57
      0
      При Союзе летали. И днём и ночью в небе не менее 3-х самолей было... Лиманское (Одесса).
    2. ROSS 42
      ROSS 42 Сегодня, 16:06
      0
      Цитата: tralflot1832
      Но как то против них надо придумывать противоядие.

      Там водного пространства (под мостом) 6 км...Существуют какие-то заградительные буи, противолодочные сети...
      А лучше всего - лишить нацистов выхода к морю.
      Кроме того, сторожевики и посты на суше...
    3. ваш вср 66-67
      ваш вср 66-67 Сегодня, 16:08
      0
      Цитата: tralflot1832
      С мореходностью на больших скоростях у него явно проблемы.Надо их ловить до того как они появятся в районе атаки.ПриСССР жил в Мурманске как у полка Бе 12 патрулирование ,так каждые 10 минут ( хоть часы проверяй) самолёт над домом заходил на посадку.Правда это не часто было.Дороговато обходится постоянное патрулирование над морем.Но как то против них надо придумывать противоядие.

      Служил когда в Завитинске, в ВТА, 4 летных дня в неделю!! Два - дневные полеты, один - ночные, и один с дня на ночь! Выматывались!!! Только и отдых был, когда куда то в командировку. А летал наш третий отряд 2-й эскадрильи часто в командировки. Наш отряд был резерв комдива, поэтому и много по командировкам. В основном ДВ и Магадан с Анадырем.
  3. Uprun
    Uprun Сегодня, 15:56
    -1
    Каждая сторона сейчас оценивает равнозначность "обмена" любезностями - 1 пролет моста на инфраструктуру черноморско-дунайский портов. Так ведь кто-то может и без штанов остаться.
  4. ROSS 42
    ROSS 42 Сегодня, 15:56
    0
    Что-то слабое сходство с продемонстрированными ранее беспилотниками:

    Скорее соглашусь с:
    Цитата: Румaтa
    Наскоро из казанки слепили.
    1. voyaka uh
      voyaka uh Сегодня, 16:00
      0
      У них морские беспилотники
      двух типов:
      1) полупогруженные. Они идут на цель с малой скоростью.
      Главное - незаметно.
      2) надводные. Бросок к цели на максимальной скорости -
      Sea Baby
  5. Simon_Dellsen
    Simon_Dellsen Сегодня, 16:05
    0
    Надо будет навестить этого Малюка... И в СБУ, и на завод, хоть в Одессу, хоть куда... Или просто взять Николаев, Одессу и южный Херсон, так проклятые трутни поднимут свою задницу...


    Habrá que hacerle una visita al tal Malyuk...

    Y al SBU y a la fábrica sea en Odessa o donde esté...

    O simplemente tomar Nikolaiev, Odessa y el sur de Kherson, así se van a meter en el culo los dichosos drones...