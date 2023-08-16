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«Программа потерпела неудачу»: США списывают литоральный корабль Sioux City после пяти лет службы

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«Программа потерпела неудачу»: США списывают литоральный корабль Sioux City после пяти лет службы

В начале 2000-х годов ВМС США запустили программу LCS – «литоральных [буквально – «прибрежных»] боевых кораблей», стоимость которой на тот момент оценивалась в $37 млрд и предусматривала поставку флоту не менее 52 быстроходных [со скоростью 40 узлов] и многоцелевых кораблей.


Они должны были выполнять широкий спектр задач за счет добавления «модулей миссий» в зависимости от поставленных задач: ПЛО и ПКО, траление, разведка, наблюдение за побережьем, специальные операции. И все это с сокращением экипажа до 40 моряков благодаря их мощной автоматизации.


Однако с тех пор эта программа потерпела неудачу

- говорится в издании Opex360.

Запланированная экономия за счет масштаба производства не оправдала ожиданий: удельная стоимость корабля, которая оценивалась в $220 млн, увеличилась более чем вдвое. Сокращение численности экипажа оказалось плохой идеей, поскольку это сказалось на техническом обслуживании кораблей, эксплуатация которых сопровождалась постоянными неполадками. Наиболее проблемным стал модуль ПЛО от компании Raytheon.

В конечном итоге ВМС США решили досрочно списать несколько вымпелов, еще недавно принятых на вооружение.

Мы решили, что лучше вывести эти корабли из эксплуатации и инвестировать [сэкономленные] ресурсы в создание более маневренных и более подходящих для будущих боевых действий единиц

- заявлял министр обороны.

Уже списаны корабли USS Freedom (LCS-1), USS Independence (LCS-2) и Coronado (LCS-4). Это были самые старые из серии. Четвертый только что присоединился к ним: USS Sioux City (LCS-11), принятый на вооружение ровно 4 года и 9 месяцев назад, то есть не дотянувший даже до пяти лет службы.

Согласно бюджетным прогнозам Пентагона эксплуатационные расходы LCS будут такими же значительными, как и у эсминца типа Arleigh Burke. Поэтому их списание будет продолжаться.

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4 комментария
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  1. Sith
    Sith Сегодня, 19:15
    -1
    Кораблестроение долгое и дорогое ... и даже приняв какой то прототип в заказанную серию ...
    Можно от неё после скольких то экземпляров отказаться , так как перспективы и реалии сменились + технологии усовершенствовались
    С Зумволтом ж возились возились ... но дальше 3 кораблей не пошли
    1. Андрей из Челябинска
      Андрей из Челябинска Сегодня, 19:22
      +2
      Цитата: Sith
      Можно от неё после скольких то экземпляров отказаться , так как перспективы и реалии сменились + технологии усовершенствовались

      Только вот списывают их по другой причине - корабли строились по изначально порочной, ошибочной концепции.
  2. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 19:29
    0
    Поржал,американцы корабли этой серии в фальклёре называют: "Маленький паршивый кораблик". laughing
  3. Читателль 2013
    Читателль 2013 Сегодня, 19:32
    0
    Ну мы похоже, тоже повелись на модули, не у них не у нас не удалось