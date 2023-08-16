При попытке проникновения на территорию российской Брянской области были уничтожены не менее четырех украинских диверсантов. Об этом сообщили в Федеральной службе безопасности Российской Федерации.
Украинская диверсионно-разведывательная группа предприняла попытку прорваться в Брянскую область, но была засечена силовиками на границе региона. В результате боестолкновения как минимум четверо диверсантов были ликвидированы, еще несколько боевиков получили ранения.
Оперативниками ФСБ на месте боестолкновения были обнаружены иностранное оружие, взрывные устройства, средства связи и навигации. Кроме того, что интересно, были обнаружены и FPV-дроны с наклейками «Собственность ФСБ России» и российской символикой. Эта находка может свидетельствовать о том, что украинские диверсанты собирались предпринять ряд провокаций на российской территории.
Украинские диверсионные группы регулярно предпринимают попытки проникновения на российскую территорию, в первую очередь – в Брянскую и Белгородскую области, с целью совершения диверсий и других преступлений против мирного населения и гражданской инфраструктуры.
Российские пограничники регулярно предотвращают попытки проникновения украинских диверсантов. Частота нападений на приграничные регионы свидетельствует о необходимости дальнейшего укрепления государственной границы и усиления пограничных подразделений, несущих службу на территории приграничных российских регионов.