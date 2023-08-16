Военное обозрение
Войти Регистрация

Российские силовики уничтожили четырех украинских диверсантов при попытке проникновения в Брянскую область

7
Российские силовики уничтожили четырех украинских диверсантов при попытке проникновения в Брянскую область

При попытке проникновения на территорию российской Брянской области были уничтожены не менее четырех украинских диверсантов. Об этом сообщили в Федеральной службе безопасности Российской Федерации.


Украинская диверсионно-разведывательная группа предприняла попытку прорваться в Брянскую область, но была засечена силовиками на границе региона. В результате боестолкновения как минимум четверо диверсантов были ликвидированы, еще несколько боевиков получили ранения.

Оперативниками ФСБ на месте боестолкновения были обнаружены иностранное оружие, взрывные устройства, средства связи и навигации. Кроме того, что интересно, были обнаружены и FPV-дроны с наклейками «Собственность ФСБ России» и российской символикой. Эта находка может свидетельствовать о том, что украинские диверсанты собирались предпринять ряд провокаций на российской территории.

Украинские диверсионные группы регулярно предпринимают попытки проникновения на российскую территорию, в первую очередь – в Брянскую и Белгородскую области, с целью совершения диверсий и других преступлений против мирного населения и гражданской инфраструктуры.

Российские пограничники регулярно предотвращают попытки проникновения украинских диверсантов. Частота нападений на приграничные регионы свидетельствует о необходимости дальнейшего укрепления государственной границы и усиления пограничных подразделений, несущих службу на территории приграничных российских регионов.
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
7 комментариев
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Румaтa
    Румaтa Сегодня, 15:43
    0
    уничтожены не менее четырех украинских диверсантов.

    Слава Богу, что не "вытеснены".
    З.Ы. А у настоящих БПЛА ФСБ РФ есть наклейки? Сомневаюсь. Или фальшак (кто бы в него поверил?) или трофей?
    1. HAM
      HAM Сегодня, 15:55
      +1
      Просто кто то подумал,что ФСБ маркирует свою собственность,как маркирует свою армия сша.....похоже,этот "кто то" спалился....
      1. Румaтa
        Румaтa Сегодня, 16:11
        +1
        Цитата: HAM
        кто то подумал

        Похоже, что этот кто-то как раз из запроливных кураторов.)))
  2. Лешак
    Лешак Сегодня, 15:45
    0
    Частота нападений на приграничные регионы свидетельствует о необходимости дальнейшего укрепления государственной границы и усиления пограничных подразделений, несущих службу на территории приграничных российских регионов.

    В идеале кокаинцев надо отодвигать от границы как можно дальше, но это в идеале. Пока нет сил на проведение такой операции. Так что попытки прорыва дрг, на нашу территорию, будут продолжаться.
  3. Uprun
    Uprun Сегодня, 15:46
    +1
    А наши ДРГ "гуляют" на сопредельной стороне в дали от ЛБС для профилактики?
  4. Кот Александрович
    Кот Александрович Сегодня, 15:52
    0
    Не менее четырёх... Странная формулировка. Если трупы остались на нашей территории, то их можно ТОЧНО посчитать. Если укры их уволокли к себе, то откуда циферка взялась?
  5. Евгений_Свириденко
    Евгений_Свириденко Сегодня, 16:16
    0
    FPV-дроны с наклейками «Собственность ФСБ России» и российской символикой
    Детский сад какой то. Неужели кто то "повёлся" бы на эту топорную дешёвку ?