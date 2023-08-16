Форум «Армия-2023»: Новинки от отечественных производителей

С 14 августа в подмосковном парке «Патриот» стартовал международный военно-технический форум «Армия-2023». На мероприятии уже представлен целый ряд новинок от отечественных производителей, которые, несомненно, достойны внимания.
Например, АО «СПИИРАН-НТБВТ» представило мобильную версию аппаратного комплекса системы освещения обстановки на море. Последняя позволяет контролировать нахождение судов в заданном районе, их перемещение и собирать прочие данные.
Все телекоммуникационное оборудование умещается в кейсе весом 24 кг. Таким образом, система может быть оперативно развернута и подключена к открытым каналам связи в любом из районов.
Стоит отметить, что подобная разработка станет весьма полезной не только для военного флота, но и для гражданского судоходства. Например, для контроля движения торговых судов по «Севморпути».
В свою очередь, НПФ «Микран» представил линейку радиолокационных сенсоров, предназначенных для обеспечения безопасности в воздушном пространстве.
Стоит отметить, что продукция предприятия уже используется как в России, так и за рубежом. При этом среди новых разработок «Микрана» есть радар «Аркан», предназначенный в том числе для эффективного обнаружения в воздушном пространстве БПЛА, что крайне важно, учитывая опыт российской СВО.
В ходе текущего конфликта беспилотники играют одну из ключевых ролей. При этом существующие РЛС не всегда способны вовремя засечь малоразмерную цель, движущуюся на предельно малой высоте.
Кроме того, достоинствами радара являются способность выдерживать высокие ветровые нагрузки, вплоть до 50 м/с, а также экстремальные температуры. Холодный запуск аппаратуры может производиться при -60 градусов по Цельсию.
Таким образом, новейшие радары могут применяться нашими военными в любых условиях, включая арктические.