Израильская компания впервые испытала свои дроны-камикадзе в арктических условиях

Израильская оборонная компания UVision Air Ltd провела первое лётное испытание своего барражирующего боеприпаса Hero-120 в условиях сурового климата Арктики, сообщает Defense News. Как отмечает американское издание, Израиль, таким образом, планирует расширить зону влияния в этом регионе.
Стоит отметить, что годом ранее компания-разработчик в одной из арктических местностей (в какой именно, не уточняется), протестировала вышеуказанный дрон-камикадзе при холодных температурах. БПЛА предназначен для работы в сложных условиях, будучи приспособленным к сильным снегопадам, шквалистым ветрам, влажности, низкой облачности и ограниченной видимости.
В ходе испытаний Hero-120 нёс на борту оборудование для аэрофотосъёмки и инфракрасные камеры в качестве полезной нагрузки. Как рассказал в интервью порталу один из представителей компании, этот тип БПЛА способен осуществлять полёты как в дневное, так и в ночное время суток. Более того, добавил он, Uvision планирует в дальнейшем не только улучшить возможности этих беспилотников, но и привлечь других участников к проведению совместных операций с этим БПЛА в арктических условиях.
Израильская компания указывает на эффективность, которую продемонстрировал этот барражирующий боеприпас в арктической зоне.
Для справки: Hero-120 – барражирующий боеприпас средней дальности полёта. Масса его боевой части составляет 4,5 кг. Предназначен этот дрон-камикадзе для высокоточного поражения целей на современном поле боя, в том числе ведения боевых действий в городских условиях. Также этот ударный дрон можно запускать с вертолёта. Дальность полёта под управлением оператора (находиться он может как на земле, так и в кабине вертолёта) достигает 30 км.