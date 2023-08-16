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СМИ Франции: вопреки позиции США, Африканский союз отказывается от вооружённой интервенции в Нигер

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СМИ Франции: вопреки позиции США, Африканский союз отказывается от вооружённой интервенции в Нигер

Вопреки позиции США, Африканский союз отказывается от вооруженной интервенции в Нигер. Его члены решили не применять военную силу в этой стране.

Такую информацию получили журналисты французской газеты Le Monde от источников, знакомых с ситуацией.

Они утверждают, что на совещании Совета мира и безопасности Афросоюза, в ведении которого находится урегулирование конфликтов на континенте, было решено ни в коем случае не использовать войска в Нигере. При этом Африканский союз негативно отреагировал на сам факт военного переворота. По словам одного из дипломатов Афросоюза, члены этого межгосударственного объединения решили отказаться от вооруженной интервенции в Нигер, чтобы не спровоцировать большую кровопролитную войну.

Источники СМИ Франции утверждают, что официальное сообщение о том, какие решения были приняты на совещании, будет опубликовано в ближайшее время.

Хотя обычно Африканский союз поддерживает решения региональных межгосударственных объединений Африки, на это раз все произошло по-другому. Афросоюз не поддержал позицию Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС), руководство которого заявляет о стремлении к диалогу между сторонами конфликта в Нигере, а на деле активно готовится к вводу войск в эту страну.


Еще более удивительно то, что Африканский союз не поддержал требования Соединенных Штатов, стремящихся любыми способами вернуть на должность свергнутого президента Нигера. Обычно африканцы не позволяют себе подобных «вольностей» в отношении США.
Использованы фотографии:
https://ecowas.int/
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8 комментариев
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  1. isv000
    isv000 Сегодня, 15:54
    0
    СМИ Франции: вопреки позиции США, Африканский союз отказывается от вооружённой интервенции в Нигер

    После того как Нигер покинут 2500 лягушатников а, на их базах будет поднято Знамя Победы, оставшиеся западные гарнизоны будут разучивать песенку: не ходите больше в Африку гулять!
    1. Бородач
      Бородач Сегодня, 16:08
      0
      Вот, что СВО животворящая делает: африканцы послали матрасников в самый известный город Перу.
      А лягушатникам слабо самим нигерские нефть, уран и золото отжать?
  2. Mavrikiy
    Mavrikiy Сегодня, 15:58
    0
    Еще более удивительно то, что Африканский союз не поддержал требования Соединенных Штатов, стремящихся любыми способами вернуть на должность свергнутого президента Нигера. Обычно африканцы не позволяют себе подобных «вольностей» в отношении США.
    recourse Не хотят влезать, а то что скажут КНР и РФ..... Пример Сирии перед глазами. request
  3. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 15:59
    0
    Африканский союз смотрит на США в Нигере с их базой и видит что США замутили двойную игру.Планы их не понятны.Каким образом спецборт США шастает из столицы Нигера - база БПЛА.Для чего?Вроде как переворот произошёл.
  4. rocket757
    rocket757 Сегодня, 16:00
    0
    Ну и что теперь???
    Враги новых властей Нигера не откажутся от своих планов, но, против этих планов могут сплотится несколько стран, а это серьёзный аргумент и ситуация может замерить на пределе, пока новые власти Нигера не лигитимизируют свое положения в разных международных организациях.
  5. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 16:01
    -2
    Даже самые упоротые негры умнее их колонизаторов.А все потому,что им рядом жить потом..А белые черти возможно уйдут
  6. Jafar
    Jafar Сегодня, 16:01
    +1
    Нуланд, очевидно, привозила не те печеньки laughing
  7. Uprun
    Uprun Сегодня, 16:03
    0
    Вот оно тлетворное влияние России о многополярном мире, теперь и "черный" континент начинает выпрягаться, а там столько всего еще в недрах лежит без хозяйской руки. Только запад может "правильно" распорядится их национальными богатствами. Ну не ведают туземцы своего дермократического счастья!!!!