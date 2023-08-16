СМИ Франции: вопреки позиции США, Африканский союз отказывается от вооружённой интервенции в Нигер

Вопреки позиции США, Африканский союз отказывается от вооруженной интервенции в Нигер. Его члены решили не применять военную силу в этой стране.Такую информацию получили журналисты французской газеты Le Monde от источников, знакомых с ситуацией.Они утверждают, что на совещании Совета мира и безопасности Афросоюза, в ведении которого находится урегулирование конфликтов на континенте, было решено ни в коем случае не использовать войска в Нигере. При этом Африканский союз негативно отреагировал на сам факт военного переворота. По словам одного из дипломатов Афросоюза, члены этого межгосударственного объединения решили отказаться от вооруженной интервенции в Нигер, чтобы не спровоцировать большую кровопролитную войну.Источники СМИ Франции утверждают, что официальное сообщение о том, какие решения были приняты на совещании, будет опубликовано в ближайшее время.Хотя обычно Африканский союз поддерживает решения региональных межгосударственных объединений Африки, на это раз все произошло по-другому. Афросоюз не поддержал позицию Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС), руководство которого заявляет о стремлении к диалогу между сторонами конфликта в Нигере, а на деле активно готовится к вводу войск в эту страну.Еще более удивительно то, что Африканский союз не поддержал требования Соединенных Штатов, стремящихся любыми способами вернуть на должность свергнутого президента Нигера. Обычно африканцы не позволяют себе подобных «вольностей» в отношении США.