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Теперь способна поразить танки: Франция представила новый вариант БМП VBCI

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Теперь способна поразить танки: Франция представила новый вариант БМП VBCI

Французское подразделение концерна KNDS представило «в металле» новый вариант колесной БМП VBCI, оснащенный более мощной пушкой.


Новая модификация получила дополнительную броню, увеличив уровень защиты экипажа, что привело к росту массы техники. Вероятно, это компенсируется повышенной мощностью двигателя, которая сейчас составляет 600 л.с. вместо прежних 550 л.с.

В части вооружения изменения затронули башенную систему CTA T40. Вместо расположенной в ней 25-мм пушки M811 установлено новое 40-мм орудие, спаренное с 7,62-мм универсальным пулеметом. Как утверждается, показатель пробития брони составляет 140 мм. Для поражения более тяжелых целей БМП оснащена ПУ для ПТУР средней дальности Akeron MP. Таким образом, машина приобрела значительно большие возможности по уничтожению наземных целей, в том числе она способна поразить танки противника.



VBCI – французская колесная БМП. Экипаж машины состоит из командира, наводчика и мехвода. Вооружение в базовом варианте представлено обитаемой башней с 25-мм автоматической пушкой M811 и 7,62-мм пулеметом. В качестве силовой установки выступает дизельный двигатель Renault Diesel мощностью 550 л.с., что при боевой массе в 28,5 тонн позволяет развивать максимальную скорость 100 км/ч. В настоящее время на вооружении французских сухопутных войск имеется 628 экземпляров VBCI (из них 518 в версии VCI и 110 единиц в варианте VPC).
Использованы фотографии:
Nexter KNDS
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10 комментариев
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  1. isv000
    isv000 Сегодня, 16:24
    +5
    Теперь способна поразить танки: Франция представила новый вариант БМП VBCI

    fellow Давай, посмотрим, как гореть будут - синим пламенем или зелёным!
    1. Сергей3
      Сергей3 Сегодня, 16:27
      +4
      Давай, посмотрим, как гореть будут - синим пламенем или зелёным!

      Сине-бело-красным, как флаг Франции. laughing
  2. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 16:25
    +4
    У неё масса более 32 тонн тогда.Воеввть ей только по автобанам?! belayБолее 32 тонн на 6 колёс.Французы не ищут лёгких путей.
    1. михаилл
      михаилл Сегодня, 16:44
      +2
      Цитата: tralflot1832
      Французы не ищут лёгких путей.

      На фото ясно видно, где предполагалось использовать эту БМП. Просто французские конструктора выглянули в окошко и увидели милую Францию- оливы и проселочные дороги, где и после дождя легко на велосипеде можно проехать. Поэтому 32 тонны на 6 колес- не предел.
    2. tralflot1832
      tralflot1832 Сегодня, 16:50
      +4
      Присмотрелся а колёс то 8 ,бывает проруха.. drinks
      1. Jafar
        Jafar Сегодня, 17:08
        +1
        Ну, кстати Т40 у них и на другое шасси устанавливали, как раз с 6 колесами
    3. topol717
      topol717 Сегодня, 17:05
      +1
      На фото вроде 8 колес, или вы думаете с невидимой стороны всего 2?
    4. Горный стрелок
      Горный стрелок Сегодня, 17:18
      +1
      Цитата: tralflot1832
      Французы не ищут лёгких путей

      У них колесные танки с серьезной пушкой оказались полное г... Почему эти колесники весом больше Т-34 должны быть лучше?
      1. spirit
        spirit Сегодня, 17:23
        0
        Почему эти колесники весом больше Т-34 должны быть лучше?

        А почему Бумеранг будет лучше?
        Тот же вес ,та же концепция .
        Или вы только у французов на вес смотрите?Что скажете о конструкторах из Арзамаса?какая то биполярочка получается ,у нас конструктора молодцы а там олухи,но машины по концепту одинаковые.Удивительно
        С уважением good
  3. Квас
    Квас Сегодня, 16:46
    +3
    Кто-нибудь слышал анекдот про французскую бронированную технику?
    - Командир, у нас множественные пробития!!
    - Спокойно, это дождь...