Американский аналитик рассказал о провале плана Запада нанести удар по российской экономике

Власти западных стран рассчитывали нанести по российской экономике сокрушительный удар с помощью санкций. Об этом заявил в интервью YouTube-каналу Dialogue Works американский аналитик, экономист Ричард Вольф.Как отметил аналитик, планы Запада в итоге провалились. Американская администрация надеялась с помощью санкций не просто ослабить Россию, но дезинтегрировать ее, разбив на несколько частей. После этого Запад смог бы проводить политические маневры по типу событий конца 1980-х годов в Восточной Европе. Но план «коллективного Запада» потерпел фиаско.По мнению Вольфа, одной из причин провала санкционной политики Запада стало то, что Россия смогла выстроить эффективные связи с развивающимися странами, включая такие мощные экономики как Китай, Индию и Бразилию. В результате Москва продемонстрировала всему миру, что можно обходиться без тесного сотрудничества с Западом и вполне существовать и в условиях введенных Вашингтоном и Брюсселем санкций.Ранее и другие западные эксперты признавали провал санкционной политики США и Евросоюза в отношении России. Краха российской экономики не случилось, ситуация в стране остается стабильной, и это обстоятельство свидетельствует о значительном ослаблении как раз западных стран, которые переоценили свои возможности. Напомним, что масштабные санкции были введены против России практически сразу после начала специальной военной операции в феврале 2022 года.