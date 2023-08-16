Американская пресса сообщает о разногласиях в руководстве Украины касательно стратегии дальнейшего наступления ВСУ

В американской прессе начали появляться публикации, в которых рассказывается о существующих в руководстве киевского режима разногласиях, касающихся стратегии дальнейшего наступления ВСУ на южном направлении.Американское издание Newsweek со ссылкой на источники в Киеве сообщает, что в украинском правительстве усилились ведущиеся "на самом высоком уровне" дискуссии, в результате которых возникли разногласия между администрацией Зеленского и высшим военным командованием украинской армии.Сообщается, что многие представители первой группы уверены в необходимости закрепления ограниченных успехов, достигнутых ВСУ на Запорожском направлении, и приступить к подготовке к ожидаемому осенне-зимнему наступлению российской армии. Однако, представители командования ВСУ, в том числе главком Залужный, хотят продолжить попытки наступления, называя критику действий украинской армии "нетерпением и непониманием ситуации".В опубликованном в американском издании материале также утверждается, что представители украинского политического руководства недовольны, что обещанный результат наступления значительно отличается от реальных результатов.Источники издания не подтверждают какую-либо информации о планах киевского режима сменить руководство ВСУ, однако не исключают вероятности подобного сценария.Также американское издание сообщает, что в украинском Минобороны ожидаемо назвали "российской пропагандой" информацию о существовании разногласий в руководстве страны.