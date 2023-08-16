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Американская пресса сообщает о разногласиях в руководстве Украины касательно стратегии дальнейшего наступления ВСУ

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Американская пресса сообщает о разногласиях в руководстве Украины касательно стратегии дальнейшего наступления ВСУ

В американской прессе начали появляться публикации, в которых рассказывается о существующих в руководстве киевского режима разногласиях, касающихся стратегии дальнейшего наступления ВСУ на южном направлении.


Американское издание Newsweek со ссылкой на источники в Киеве сообщает, что в украинском правительстве усилились ведущиеся "на самом высоком уровне" дискуссии, в результате которых возникли разногласия между администрацией Зеленского и высшим военным командованием украинской армии.

Сообщается, что многие представители первой группы уверены в необходимости закрепления ограниченных успехов, достигнутых ВСУ на Запорожском направлении, и приступить к подготовке к ожидаемому осенне-зимнему наступлению российской армии. Однако, представители командования ВСУ, в том числе главком Залужный, хотят продолжить попытки наступления, называя критику действий украинской армии "нетерпением и непониманием ситуации".

В опубликованном в американском издании материале также утверждается, что представители украинского политического руководства недовольны, что обещанный результат наступления значительно отличается от реальных результатов.

Источники издания не подтверждают какую-либо информации о планах киевского режима сменить руководство ВСУ, однако не исключают вероятности подобного сценария.

Также американское издание сообщает, что в украинском Минобороны ожидаемо назвали "российской пропагандой" информацию о существовании разногласий в руководстве страны.
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9 комментариев
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  1. Uprun
    Uprun Сегодня, 16:31
    +1
    Так вроде в обед уже обсудили эту тему......
    Американское издание: Политические и военные власти Киева расходятся во мнении о дальнейшей стратегии наступления ВСУ
    Сегодня, 13:27
    1. Arzoo
      Arzoo Сегодня, 16:43
      0
      Американцы настаивают на продолжении наступления, вот и все. Хриплая крыса и Залужный исполняют. И я не верю, что Пентагон просчитался. Расчет именно такой и был, ВСУ должны были разбиться о нашу оборону. Американцам важно лишить украинское население наступательного потенциала. И максимально на крови разорвать отношения между народами Они понимают, что эта территория с её населением войдет в состав России(Союзного государства, если хотите). Предпринивают превентивные меры.
    2. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 17:11
      +3


      Саперы Вооруженных сил Украины (ВСУ) используют новую тактику разминирования, сообщает телеканал CNN.
      По его данным, для работы им требуется наступление темноты.Вечером, когда воздух охлаждается, саперы запускают дроны с тепловизорами. На экранах нагретые за день солнцем мины становятся особенно заметными, поскольку «сияют». Обнаруженные таким способом мины подрывают специальными зарядами.

      https://topcor.ru/38290-telekanal-cnn-rasskazal-o-novoj-taktike-razminirovanija-saperov-vsu.html

      Российские подразделения давно и успешно применяют боевые беспилотники в зоне спецоперации, что подтверждается многочисленными видео в социальных сетях. Видео по ссылке ниже.
      В этот раз в интернет попали кадры поражения вражеского танка Т-72М1.Бронемашина была уничтожена российским fpv-дроном. Съемка велась как «от первого лица», так и со стороны, запечатлев взрыв украинско-польского танка.


      Также в соцсети попало видео поражения американской самоходной артиллерийской установки M109A6 Paladin беспилотником-камикадзе «Ланцет». От попадания дрона вверх взметнулись клубы дыма и огня.

      https://topcor.ru/38295-v-set-popali-kadry-unichtozhenija-dronami-vs-rf-zapadnoj-tehniki.html
      1. voyaka uh
        voyaka uh Сегодня, 17:27
        -1
        Про разминирование с помощью дронов - интересно.
        Разработаны и дроны-коптеры с металлодетекторами.
        1. Orange-Bigg
          Orange-Bigg Сегодня, 17:36
          0
          Высокоточный удар из «Торнадо-С» уничтожил украинский ЗРК С-300ПС. Видео по ссылке ниже.

          В Сети появились кадры уничтожения батареи ЗРК С-300ПС ВСУ в Николаевской области. Соответствующее видео является дополнением к оперативной сводке Минобороны РФ от 14 августа о ходе СВО за предыдущие сутки.В отчете указано, что поражение ЗРК произошло 13 августа возле населенного пункта Зеленый Гай. ... Удар по противнику был нанесен из РСЗО 9К515 «Торнадо-С»


          https://topcor.ru/38251-vysokotochnyj-udar-iz-tornado-s-unichtozhil-ukrainskij-zrk-s-300ps.html
  2. Владимир Владимирович Воронцов
    Владимир Владимирович Воронцов Сегодня, 16:33
    +1
    Источники издания не подтверждают какую-либо информации о планах киевского режима сменить руководство ВСУ

    ***
    — Может у руководства ВСУ есть планы по "киевскому режиму" ...
    ***
  3. alexoff
    alexoff Сегодня, 16:36
    +2
    Думают объявить великую перемогу или сказать, что никакого контрнахрюка никогда не было?
  4. АндрейKam_Z
    АндрейKam_Z Сегодня, 16:38
    +1
    Про трения между военными и политиками с начала года идут новости.
  5. Carlos Sala
    Carlos Sala Сегодня, 17:05
    +2
    Если вы хотите прекратить наступление, другое дело, что вы хотите, чтобы оно продолжало изматывать украинскую армию, достаточно вернуть их на исходные позиции и они потеряют весь боевой дух