На территории Харьковской области прогремела серия взрывов. Об этом сообщают украинские средства массовой информации. Судя по всему, ВС РФ нанесли удары по объектам ВСУ в Харьковской области.В результате ударов могли быть поражены склады с боеприпасами и вооружением.Как сообщается, взрывы прогремели в районах Чугуева и Рогани. О последствиях ударов не сообщается. Пока украинские СМИ молчат и о том, наносились ли удары ракетами или беспилотными летательными аппаратами. Разумеется, правдивую информацию о том, что именно взорвалось в Чугуеве и Рогани, украинские СМИ сообщать в силу действующей в стране цензуры не будут.Ранее стало известно, что в Харьковской и Днепропетровской областях Украины, а также на территории контролируемой киевским режимом части российской Запорожской области объявлялась воздушная тревога. Именно после воздушной тревоги и стали поступать сообщения о взрывах в Харьковской области. Ряд украинских СМИ сообщает также о работе средств противовоздушной обороны в Харьковской области.Вооруженные силы Российской Федерации обычно наносят точечные удары по объектам военного назначения ВСУ, уничтожая вражеские боеприпасы, военную технику и вооружение. Находящиеся на территории Харьковской области военные объекты могут быть задействованы для обеспечения войск противника, действующих на Купянском и Краснолиманском направлениях, где сейчас идут серьезные бои российских войск с украинскими формированиями.