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ВС РФ нанесли удары по объектам ВСУ в Харьковской области

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ВС РФ нанесли удары по объектам ВСУ в Харьковской области

На территории Харьковской области прогремела серия взрывов. Об этом сообщают украинские средства массовой информации. Судя по всему, ВС РФ нанесли удары по объектам ВСУ в Харьковской области.


В результате ударов могли быть поражены склады с боеприпасами и вооружением.

Как сообщается, взрывы прогремели в районах Чугуева и Рогани. О последствиях ударов не сообщается. Пока украинские СМИ молчат и о том, наносились ли удары ракетами или беспилотными летательными аппаратами. Разумеется, правдивую информацию о том, что именно взорвалось в Чугуеве и Рогани, украинские СМИ сообщать в силу действующей в стране цензуры не будут.

Ранее стало известно, что в Харьковской и Днепропетровской областях Украины, а также на территории контролируемой киевским режимом части российской Запорожской области объявлялась воздушная тревога. Именно после воздушной тревоги и стали поступать сообщения о взрывах в Харьковской области. Ряд украинских СМИ сообщает также о работе средств противовоздушной обороны в Харьковской области.

Вооруженные силы Российской Федерации обычно наносят точечные удары по объектам военного назначения ВСУ, уничтожая вражеские боеприпасы, военную технику и вооружение. Находящиеся на территории Харьковской области военные объекты могут быть задействованы для обеспечения войск противника, действующих на Купянском и Краснолиманском направлениях, где сейчас идут серьезные бои российских войск с украинскими формированиями.
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9 комментариев
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  1. Uprun
    Uprun Сегодня, 16:35
    +2
    Странная формулировка: "Вооруженные силы Российской Федерации обычно наносят точечные удары по объектам военного назначения ВСУ."
    А не обычные по свиноферме? Слово "обычно" лишнее.
    1. Румaтa
      Румaтa Сегодня, 16:39
      +1
      Цитата: Uprun
      обычно наносят точечные удары по объектам военного назначения ВСУ.

      Энергетические объекты, портовая инфраструктура - двойного назначения.
    2. Путник_2
      Путник_2 Сегодня, 16:43
      +1
      ВС РФ наносят удары не только по военным объектам, а еще и по объектам энергообеспечения и логистики. В частности, по подстанциям, ТЭС, по железной дороге.
    3. БМП-2
      БМП-2 Сегодня, 17:06
      0
      Скорее всего имеется в виду, что по военным объектам удары наносятся обычно именно точечные, а не массированные.
  2. Румaтa
    Румaтa Сегодня, 16:41
    +3
    что именно взорвалось в Чугуеве и Рогани, украинские СМИ сообщать в силу действующей в стране цензуры не будут.

    Всё-таки самое эффективное - удары по энергетической структуре. Электростанции и всё, что связано с ГСМ. Не пора добить?
    1. topol717
      topol717 Сегодня, 17:08
      +1
      Цитата: Румaтa
      Всё-таки самое эффективное - удары по энергетической структуре. Электростанции и всё, что связано с ГСМ. Не пора добить?

      Нет, пока тепло успеют отремонтировать.
      Но вот как наступит октябрь будет самое оно.
  3. Лешак
    Лешак Сегодня, 16:41
    +1
    В результате ударов могли быть поражены склады с боеприпасами и вооружением.

    21й век однако, разведка работает очень чётко и подтверждения, поражения, соответствующие! good
  4. topol717
    topol717 Сегодня, 16:47
    +3
    В Харькове был большой АвиаЗавод. И там же и Авиационный Институт. Интересно работает ещё?
    1. Комментарий был удален.
    2. carpenter
      carpenter Сегодня, 17:44
      0
      Цитата: topol717
      В Харькове был большой АвиаЗавод. И там же и Авиационный Институт. Интересно работает ещё?


      А помните, был такой "Харьковский Авиационный Завод".
      В 2015 году работы на предприятии были полностью остановлены. Начиная с этого момента ХАПО не выпустил больше ни одного самолета, хотя и по сегодняшний день остается возможность организовать сборку самолетов Ан-140 и Ан -74, вот только одна проблема, с Россией все коммерческие отношения Украине запрещены со стороны Запада, а самой стране производителю эти самолеты не нужны! Вот так и заканчивается история некогда грандиозных и великих предприятий бывшего СССР!

      Институт, есть только название "национальный" и специальностей около 20-и, вплоть до сельского хозяйства. А когда то был вот такой - огромный, советский;