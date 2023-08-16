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Украинские технические специалисты снимают уцелевшие детали уничтоженного в аэропорту Гостомеля самолета «Мрия»

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Украинские технические специалисты снимают уцелевшие детали уничтоженного в аэропорту Гостомеля самолета «Мрия»

В Гостомеле технические специалисты украинской компании «Антонов» заняты снятием с остатков самолета «Мрия» уцелевших деталей. Об этом сообщает украинская пресса.


Напомним, что крупнейший в мире транспортный самолет был уничтожен в первые дни специальной военной операции ВС РФ в аэропорту Гостомеля. Однако некоторые запчасти на самолете уцелели. Поэтому было принято решение их снять, так как впоследствии их могут использовать при строительстве нового подобного самолета.

Отметим, что ранее компания «Антонов» заявляла о начале конструкторских работ для строительства в будущем нового крупного транспортного самолета по типу «Мрии».

Что интересно, киевский режим нашел и «виновника» уничтожения самолета «Мрия». Бывший генеральный директор «Антонова» Сергей Бычков не вывез самолет из Гостомеля, несмотря на соответствующие рекомендации украинских силовиков. В результате российского удара по аэропорту самолет был уничтожен. Теперь Бычкова судят за проявленную им халатность, как считают украинские власти.

Правда, не очень понятно, как украинская компания собирается использовать новый самолет, если он все же будет построен. Ведь воздушное сообщение в условиях боевых действий остается рискованным. Поэтому можно допустить, что детали с «Мрии» будут проданы или отданы на изучение западным специалистам в сфере авиастроения.
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24 комментария
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  1. beybender
    beybender Сегодня, 16:40
    -4
    Так всё-таки русские уничтожили ?!?
    1. barclay
      barclay Сегодня, 16:45
      +4
      Конечно они говорят, что русские...
      Его уничтожили (или сильно повредили) ещё во время первых артобстрелов наших десантов в Гостомеле. Тогда артобстрелы были практически непрерывны. В таких условиях этому самолёту в любом случае был кирдык.
      А запчасти однозначно будут проданы. Не такое ещё продавали на Украине.
      1. Бородач
        Бородач Сегодня, 17:06
        +1
        Украинцев хлебом не корми, а дай помародерить.
        В инете полно видео, как украинцы ходят по дну Каховского водохранилища, собирают металлолом и всё, что можно утащить.
        Не удивительно, что у них главная площадь страны Майданом называется. По сталинскому толковому словарю майданить - воровать.
        1. beybender
          beybender Сегодня, 17:10
          +4
          А в России не собирают ?!? Коротко и бессмысленно !!!
      2. evgen1221
        evgen1221 Сегодня, 17:10
        0
        Вопрос кому нужны запчасти с мрии кроме их собственной второй мрии что на крыле пока ещё.
        1. Румaтa
          Румaтa Сегодня, 17:15
          +2
          Цитата: evgen1221
          второй мрии что на крыле пока ещё.

          У вас в глазах двоится.))))
          Закусывать нужно.
  2. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 16:41
    +1
    Чего гадать,просто банально сдадут в металлолом, что там интересного в двигателях прошлого века.
  3. Лешак
    Лешак Сегодня, 16:44
    +1
    Поэтому можно допустить, что детали с «Мрии» будут проданы или отданы на изучение западным специалистам в сфере авиастроения.
    В Турцию на переплавку, а деньги в карман. yes
  4. Denissdaf
    Denissdaf Сегодня, 16:52
    +3
    Если, как говорил Олег Янковский, война начинается вдруг, то великие империи разрушаются долго и мучительно. Мрия один из "пазлов" этой печальной картины.
  5. topol717
    topol717 Сегодня, 16:55
    +2
    Они в жирные времена не могли даже достроить 1 самолет. А тут новый. сделать.
    Это прям фантастика. Распил остатков СССР закончился. Путин провел Декомунизацию Украины. Всё что осталось после СССР всё наконец таки закончилось.
    1. Pete Mitchell
      Pete Mitchell Сегодня, 17:24
      +1
      Цитата: topol717
      в жирные времена не могли даже достроить 1 самолет…. Распил остатков СССР закончился.
      Остатков Союза да, но теперь они пытаются разводить европейских лохов: - сбор полулярда на достройку второго самолета feel разводка чистой воды
      1. carpenter
        carpenter Сегодня, 17:53
        0
        Цитата: Pete Mitchell
        Остатков Союза да, но теперь они пытаются разводить европейских лохов: - сбор полулярда на достройку второго самолета разводка чистой воды

        "Евролохов" и разводить не нужно, на войну они дают завсегда пожалуйста. А вот для того чтобы Украина существовала, то это Европе и всему западу, вообще не нужно, если даже и что то останется от нее, то будет "бурячно-рапсовая" республика, а остального в Европе своего хватает.
  6. DenZ
    DenZ Сегодня, 16:57
    +1
    Пусть снимают, сделают "музей "Мечты".
    1. carpenter
      carpenter Сегодня, 17:55
      0
      Цитата: DenZ
      Пусть снимают, сделают "музей "Мечты".

      Зачем что то снимать, закрыть стеклянным саркофагом, как есть и сделать музей - "Здесь когда то, была "Мрия" Украины."
  7. evgen1221
    evgen1221 Сегодня, 17:08
    -2
    А куда им деватся собственно-если они так гордятся что именно их Антонов Мрию сделал, то просто взять чертеж нужной для оставшейся на крыле Мрии не вариант для четкого свинорыла, надо именно каннибалить разваленную, авось с нен деталь точно будет с как с завода новенькая. Дурни и мрии.
    1. 26rus
      26rus Сегодня, 17:50
      0
      Для какой ещё второй "оставшейся на крыле Мрии"? Вам выше уже написали, что для того, чтобы в глазах не двоилось, закусывать надо wassat .
  8. svp67
    svp67 Сегодня, 17:14
    +3
    В результате российского удара по аэропорту самолет был уничтожен.

    Я не пойму для чего переписываются формулировки из украинского уголовного дела?
    Аэродром находился под контролем наших десантников и самолет был цел. Удар наносился украинской артиллерией, по позициям нашего десанта, в результате именно этих ударов и был уничтожен Ан-225 и еще ряд самолетов, находящихся на аэродроме Гостомель
  9. svp67
    svp67 Сегодня, 17:14
    +1
    Поэтому можно допустить, что детали с «Мрии» будут проданы или отданы на изучение западным специалистам в сфере авиастроения.
    На заводе "Антонов" стоит второй, недостроенный, экземпляр Ан-225, снятые детали могут пойти на ее достройку
    1. Sadok
      Sadok Сегодня, 17:33
      0
      конечно нет. где вы видите хотя бы полукрыло? я уже о двигателях не спрашиваю
  10. yuri bakster
    yuri bakster Сегодня, 17:14
    +2
    мрии о мрии....ничего нового,всё тот же адибас...)
  11. dump22
    dump22 Сегодня, 17:20
    +1
    компания «Антонов» заявляла о начале конструкторских работ для строительства в будущем нового крупного транспортного самолета по типу «Мрии»


    Квакнули о новом? laughing

    Постройка с нуля аналога "Ан-225" абсолютно неокупаема.
    Нет на рынке запроса на такие самолеты.

    Есть только очень редкие заказы на уникальные перевозки, которые изредка и исполняла «Мрия».
  12. Землекоп
    Землекоп Сегодня, 17:45
    0
    Этот самолет символ конца бывшей украины. Как кончил этот самолет так и сама бывшая украина. При чем что самолет что украину прикончат сами укротуземцы.
    1. carpenter
      carpenter Сегодня, 18:00
      0
      Цитата: Землекоп
      Этот самолет символ конца бывшей украины. Как кончил этот самолет так и сама бывшая украина.

      Нет Украины и нет "Мрии". "Все пройдет , как с белых яблонь цвет "... Цвет прошел и яблок уж и нет.
  13. Архивариус Вася
    Архивариус Вася Сегодня, 17:51
    0
    Самолет жалко, всё же это вершина авиастроения, была...
    В результате российского удара по аэропорту самолет был уничтожен.
    - НЕ верно.
    В результате украинского удара по российским войскам занявшим аэропорт самолет был уничтожен