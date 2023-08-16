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«Количество снарядов впечатляет»: в западной прессе оценили новые американские поставки ВСУ

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«Количество снарядов впечатляет»: в западной прессе оценили новые американские поставки ВСУ

В рамках нового пакета военной помощи США передадут ВСУ два миллиона 155-мм артиллерийских снарядов из своих арсеналов наряду с другими изделиями американской оборонки.


Количество поставляемых на Украину боеприпасов впечатляет

- указывается в издании Army Recognition.

Как отмечается, спрос на снаряды на Украине чрезвычайно высок, поскольку широкое использование артиллерийских орудий во время конфликта неизбежно привело к росту их расхода.

В Пентагоне пояснили, что США в настоящее время производят снаряды со скоростью 24 тыс. в месяц и находятся на пути к превышению уровня производства 80 тыс. боеприпасов в месяц, на который планируется выйти в следующем году.

Таким образом, для компенсации передачи ВСУ 2 млн снарядов потребуется от более двух (при оптимальном раскладе) до семи (при текущем темпе выпуска) лет.

Тем не менее, ВСУ потребляют значительно большее количество снарядов. В начале конфликта Украина использовала от 3000 до 4000 снарядов в день, но сейчас она применяет 8000 в сутки. Таким образом, 2 миллиона снарядов представляют собой 8-месячный запас боеприпасов для ВСУ, если норма ежедневного использования останется постоянной

- говорится в западной прессе.
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7 комментариев
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  1. Peter1First
    Peter1First Сегодня, 17:29
    +1
    8000 в сутки ???!!!!! Это только ОФ или +кассетные? А сколько в сутки наши расходуют?
    1. Ясная
      Ясная Сегодня, 17:39
      +2
      Цитата: Peter1First
      8000 в сутки ???!!!!! Это только ОФ или +кассетные? А сколько в сутки наши расходуют?

      Интересно другое. Как долго мы стеснительно-мучительно будем поддерживать западные санкции против СевКореи и Ирана у которых подобных снарядов не меньше?
      Что вообще происходит?
      Вы там наверху можете понять, что нас убивают, а мы с ними торгуем, соблюдаем, информируем, улыбаемся ... Почему, например трансатлантический подводный кабель из США в Европу не уничтожила... морская коррозия???
    2. Roma-1977
      Roma-1977 Сегодня, 17:47
      0
      По-разному. Но в целом существенно больше, чем ВСУ. Доходило и до 50 000 снарядов в сутки. Сейчас ВСУ стреляют и ОФ, и кассетными в пропорции примерно 4:1. В целом производство боеприпасов в странах НАТО существенно отстаёт от темпов их расходования на Украине и перспектив выравнивания баланса даже не прослеживается. Снарядный голод ВСУ неизбежен, так как даже всё НАТО+региональные союзники США не в состоянии будут производить 300 000 снарядов в месяц даже в 2027 году, а только лишь половину требуемого. Дефицит 155-мм снарядов пытались уменьшить использованием 105-мм снарядов, но, по всей видимости, результатом остались неудовлетворены, ибо 105-мм уступает и по дальности применения, и по взрывной силе аж где-то втрое. Некоторые аналитики предрекают осень 2024 года критической для ВСУ в плане боеприпасов и бронетехники, следовательно до этого времени нужно принудить Россию заключить невыгодный ей мир с минимумом уступок от Украины.
  2. Magic Archer
    Magic Archer Сегодня, 17:36
    0
    Плохие новости. ... Мало того что кормят салорейх так еще и свои арсенали пополняют более свежими боеприпасами...
  3. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 17:37
    0
    Если бы эти снаряды шли в "молоко",но они собирают свою жатву на полях Украины.Подсчёт не очень уместен.
  4. vadi64
    vadi64 Сегодня, 17:38
    0
    Покончить с мостами навукраине, и не доедут эти снаряды до передовой. А мы все жалеем, надеемся что самим пригодятся. Не пригодятся - внаукраинцы при отступлении их сами подорвут
  5. Fisher
    Fisher Сегодня, 17:51
    0
    К вопросу курочка по зёрнышку клюет и мы никуда не торопимся