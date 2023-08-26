По мотивам «Босоногого Гена»



Кадр из мультфильма «Босоногий Ген». Атомный взрыв над Хиросимой. Причем такие взрывы сегодня можно с помощью компьютерной графики нарисовать буквально над любым городом планеты

«Вы у нас слывете покровителем искусства,

так вы должны твердо помнить,

что из всех искусств для нас важнейшим является кино».

В. И. Ленин



Кадр из мультфильма «Босоногий Ген». На крыле самолета Б-29 хорошо виден опознавательный знак авиации США!



А вот это кадр все из того же, но только собственно японского фильма. На борту самолета очень хорошо читается его название…





Раздумывать было некогда. Российский представитель в Брюсселе обратился к руководству НАТО с заявлением, что в этих условиях России не остается ничего другого, как применить ядерное оружие, и потребовал немедленно вернуть солдат в казармы, а танки в ангары.



Но ответа на свою ноту не получил. «Все началось с того, что нога солдата НАТО ступила на землю союзной России Белоруссии, а тысяча танков «Черная пантера» рванулись через границу Польши…Раздумывать было некогда. Российский представитель в Брюсселе обратился к руководству НАТО с заявлением, что в этих условиях России не остается ничего другого, как, и потребовал немедленно вернуть солдат в казармы, а танки в ангары.Но ответа на свою ноту не получил.



Город Будапешт. Вот именно этот вид признан мировым культурным наследием. И будет очень эффектно, как в небе именно над этим городом пролетают ракеты Российских ВКС, оставляя за собой белые шлейфы. А люди стоят на улицах и смотрят на небо… Фото автора



Вот эту самую площадь в нашем мультфильме заливает ослепительная вспышка атомного взрыва… Фото автора



Ядерный гриб взрыва вырастает на фото вот этих домов. Фото автора



Знакомая всем фигура русалки раскаляется добела, а её сабля превращается в капли раскаленного металла… Фото автора



Фигурка девочки-участницы Сентябрьского восстания, также оплывает от жара! Фото автора



В «Босоногом Гене» очень эффектно рушится старинный замок в Хиросиме…



И можно точно так же показать, как рушится вот это самое здание, построенное в Варшаве как дар Польше от советского народа и на советские деньги…



Вот этот мост, кстати, тоже рушится, но сначала как спички сгорают проезжающие по нему автомобили!



Бедных животных всегда жалко. Причем многим их жалко даже больше, чем людей, ведь они-то своей судьбы не выбирают. Ну и в наше аниме тоже можно вставить что-нибудь похожее на этот кадр из «Босоногого Гена»



Злата Прага… Ей тоже в нашем фильме достанется, и ещё как. Фото автора



И ядерный гриб поднимается позади шпилей вот этого собора! Фото автора



Бронзовая волчица в Риме – всем хорошо знакомый символ – тоже плавится и растекается лужей расплавленного металла!



Берлин! Колонны надламываются и падают…



Статуи плавятся…



Рушатся и Бранденбургские ворота...



Ну а этот столб и вовсе надламывается, словно спичка! Фото автора



В Париже точно так же надламывается и рушится Эйфелева башня. Фото автора



Неподалеку от неё взрыв застает вот этих азиатов. Фото автора



И с ними происходит все то же самое, что было показано в «Босоногом Гене», только несколько… интереснее. Хотя это смотря на чей взгляд… Фото автора



Парижское колесо обозрения вспыхивает, горит, вращается и тоже падает! Фото автора



Кстати, взрыв над Парижем можно показать так, чтобы он стал фоном для базилики Сакре-Кёр. Чтобы затем её снесло бы ударной волной до самого основания. Фото автора



Ещё один кандидат на эффектное падение на землю – Вандомская колонна на Вандомской площади. Фото автора