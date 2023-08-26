По мотивам «Босоногого Гена»

Кадр из мультфильма «Босоногий Ген». Атомный взрыв над Хиросимой. Причем такие взрывы сегодня можно с помощью компьютерной графики нарисовать буквально над любым городом планеты
«Вы у нас слывете покровителем искусства,
так вы должны твердо помнить,
что из всех искусств для нас важнейшим является кино».
В. И. Ленин
так вы должны твердо помнить,
что из всех искусств для нас важнейшим является кино».
В. И. Ленин
Хороший PR в действии. Ещё во времена СССР у нас очень много говорилось о том, что «мы боремся за мир». И, надо признать, что мы действительно боремся за мир в том смысле, как мы его понимаем, конечно. Потому что кто-то другой вкладывает в это понятие другой смысл. Должны ли мы уважать этот другой смысл, отличающийся от нашего, вопрос ещё тот. Но нас сегодня интересует практическая сторона «борьбы», поскольку она имеет прямое отношение к процессу воздействия на общественное сознание. И мы на него, конечно, воздействуем – и примером, и через дипломатию. Но всегда ли эффективно по максимуму? Ответ, скорее всего, будет нет, чем да.
А раз так, то, может быть, стоит посмотреть на, так сказать, скрытые резервы в этой важной для нас области?
А было так, что в Японии (о которой мы часто говорим, что там забыли, кто сбросил атомные бомбы на Хиросиму и Нагасаки) ещё в 1973–1974 гг. была выпущена манга Кэйдзи Накадзавы «Босоногий Ген». В ней была показана жизнь мальчика Гена и его семьи до и после атомной бомбардировки Хиросимы 6 августа 1945 года.
Сюжет во многом носит автобиографический характер, связанный с жизнью самого Накадзавы, который в детстве стал свидетелем бомбардировки Хиросимы. На её основе в 1976–1980 гг. были сняты ещё три игровых фильма, а в 1983 и 1986 году вышли их анимационные адаптации. В 2007 году её экранизировали ещё раз на Fuji TV уже в виде двухсерийного игрового кинофильма.
Кадр из мультфильма «Босоногий Ген». На крыле самолета Б-29 хорошо виден опознавательный знак авиации США!
В 1985 году «Босоногого Гена» показали в СССР, причем на просмотр водили целыми школьными классами. Но к слишком уж натуралистичным сценам ядерного апокалипсиса психика советских детей оказалась не вполне готова, так что многие дети выходили из кинозала со слезами на глазах. Что, между прочим, говорит о мастерстве сценариста и режиссера. И, опять же, в Японии попытки запретить этот фильм ведь так и не удались, и его по-прежнему там смотрят, причем даже в школах.
А вот это кадр все из того же, но только собственно японского фильма. На борту самолета очень хорошо читается его название…
И вот тут прямо-таки напрашивается идея снять примерно такой же мультипликационный фильм, посвященный… вероятной ядерной войне на европейском континенте, между блоком НАТО и Россией. А показать его следует для начала всем послам и прочим дипломатическим представителям европейских государств (пригласив на официальный просмотр в рамках культурного «сотрудничества»), а затем всеми правдами и неправдами протолкнуть его для показа в Европе. Пусть смотрят и... дрожат от страха!
Сценарий фильма весьма прост, и рассчитан исключительно на зрелищность. Гостей приглашают, они рассаживаются, сопровождающие их журналисты достают диктофоны, и тут звучит резкий металлический голос за кадром (в каждом случае на родном языке того или иного посла, который будет слушать озвучку через наушники), а на экране появляется следующая надпись:
«Все началось с того, что нога солдата НАТО ступила на землю союзной России Белоруссии, а тысяча танков «Черная пантера» рванулись через границу Польши…
Раздумывать было некогда. Российский представитель в Брюсселе обратился к руководству НАТО с заявлением, что в этих условиях России не остается ничего другого, как применить ядерное оружие, и потребовал немедленно вернуть солдат в казармы, а танки в ангары.
Но ответа на свою ноту не получил.
Раздумывать было некогда. Российский представитель в Брюсселе обратился к руководству НАТО с заявлением, что в этих условиях России не остается ничего другого, как применить ядерное оружие, и потребовал немедленно вернуть солдат в казармы, а танки в ангары.
Но ответа на свою ноту не получил.
Тогда он напрямую связался с Кремлем (на экране возникает соответствующая картинка, сначала Кремля, затем лицо российского представителя в Брюсселе, после чего лицо президента России, внешне немного похожего на Путина, но все-таки не совсем): «Ответа из Европы нет!» – сообщает он.
Президент России: «Тогда я попрошу вас сделать то, о чем вы, наверное, уже догадались. Я попрошу вас с легким сердцем умереть за свою страну».
«Да!» – отвечает представитель России.
И на экране вспыхивает название фильма-аниме: «День, в который Европа исчезла».
Дальше идут кадры: в воздух поднимаются самолеты МиГ-31 и Ту-95 с подвешенными под ними ракетами разных типов. Ракеты срываются с пилонов и уходят в небо. Происходят пуски ракет «Тополь» и «Калибр». В небе реют сотни всевозможных беспилотников самых разных типов.
Город Будапешт. Вот именно этот вид признан мировым культурным наследием. И будет очень эффектно, как в небе именно над этим городом пролетают ракеты Российских ВКС, оставляя за собой белые шлейфы. А люди стоят на улицах и смотрят на небо… Фото автора
Рука человека снимает трубку с ярко-красного телефона.
Голос за кадром: «Пока мы воздержимся от удара по Американскому континенту. Но помните: десять «Посейдонов» стерегут ваше восточное побережье и столько же – западное. И ещё более десятка ракет нацелено на Йеллоустоунскую кальдеру, удар по которой покончит с вашей страной навсегда. Поэтому вам будет лучше проявить в данной ситуации благоразумие».
«Yes!» – соглашается голос на другом конце провода, в то время как экране показывают вид Белого дома в США.
Между тем на киноленте мелькают летящие к цели наши ракеты. Среди них видны разрывы зенитных ракет, однако те ничего не сбивают. Наши выбрасывают ложные цели и ловушки и успешно преодолевают противоракетную линию обороны противника.
И вот уже первая цель достигнута. Это Варшава! За ней следуют Берлин, Париж, Брюссель, Рим и Лондон… А также несколько военных баз.
Вот эту самую площадь в нашем мультфильме заливает ослепительная вспышка атомного взрыва… Фото автора
Ядерный гриб взрыва вырастает на фото вот этих домов. Фото автора
Знакомая всем фигура русалки раскаляется добела, а её сабля превращается в капли раскаленного металла… Фото автора
Фигурка девочки-участницы Сентябрьского восстания, также оплывает от жара! Фото автора
В «Босоногом Гене» очень эффектно рушится старинный замок в Хиросиме…
И можно точно так же показать, как рушится вот это самое здание, построенное в Варшаве как дар Польше от советского народа и на советские деньги…
Вот этот мост, кстати, тоже рушится, но сначала как спички сгорают проезжающие по нему автомобили!
Бедных животных всегда жалко. Причем многим их жалко даже больше, чем людей, ведь они-то своей судьбы не выбирают. Ну и в наше аниме тоже можно вставить что-нибудь похожее на этот кадр из «Босоногого Гена»
Злата Прага… Ей тоже в нашем фильме достанется, и ещё как. Фото автора
Все эти башни и башенки – все это рушится и сгорает в атомном огне. Можно добавить несколько жутких кадров из Пражского зоопарка – «слабонервных, женщин и детей просят не смотреть». Дипломатам – можно и должно!
Дальше идут кадры с оружейного завода в Брно. Поточная линия, с которой вереницей идет оружие. Ну и соответственно туда тоже прилетает…
И ядерный гриб поднимается позади шпилей вот этого собора! Фото автора
Бронзовая волчица в Риме – всем хорошо знакомый символ – тоже плавится и растекается лужей расплавленного металла!
Берлин! Колонны надламываются и падают…
Статуи плавятся…
Рушатся и Бранденбургские ворота...
Ну а этот столб и вовсе надламывается, словно спичка! Фото автора
Но особенно эффектные кадры можно будет сделать на основе музейных экспозиций в зданиях на Музейном острове. Там обрушиваются знаменитые ворота Иштар, гибнет Пергамский алтарь, а ударная волна вышвыривает бюст Нефертити из зала на улицу, где от удара о камни она разваливается на куски и превращается в пыль! Гибнет мировая культура!
В Париже точно так же надламывается и рушится Эйфелева башня. Фото автора
Неподалеку от неё взрыв застает вот этих азиатов. Фото автора
И с ними происходит все то же самое, что было показано в «Босоногом Гене», только несколько… интереснее. Хотя это смотря на чей взгляд… Фото автора
Парижское колесо обозрения вспыхивает, горит, вращается и тоже падает! Фото автора
Кстати, взрыв над Парижем можно показать так, чтобы он стал фоном для базилики Сакре-Кёр. Чтобы затем её снесло бы ударной волной до самого основания. Фото автора
Ещё один кандидат на эффектное падение на землю – Вандомская колонна на Вандомской площади. Фото автора
Фотографий, которые позволили бы представить себе под ударом Лондон, здесь нет. Но можно проявить некоторую фантазию и визуализировать взрыв двух «Посейдонов» рядом с берегами Великобритании: в Северном море ближе к Дании, и в проливе между Англией и Ирландией ближе к Корнуоллу. В этом случае обе гигантские волны столкнутся между собой в Ла-Манше, где-то в районе Лондона, ну и его тогда попросту смоет с лица земли.
Понятно, что и Брюсселю также непременно достанется, причем так, чтобы знаменитая эмблема НАТО обязательно бы грохнулась о землю…
Ну и конец у фильма должен быть соответствующий: такой, чтобы продрало бы до самых печенок!
После просмотра такого фильма западные дипломаты, конечно, начали бы возмущаться.
Но на это им можно было бы сказать, что японцы могли снять свой мультик «Босоногий Ген» в 1983 году, чтобы не допустить того, чтобы это повторилось опять, а мы сняли свой собственный его вариант, так сказать, «по мотивам», чтобы этого не случилось бы в будущем.
Что тут можно на это возразить? Да ничего!
Просто мы именно так боремся за мир и предотвращение ядерной катастрофы, после которой Европы не будет!