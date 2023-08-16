В Нигере начался набор добровольцев для отражения предполагаемой интервенции

В настоящее время жители Нигера начали готовиться к отражению возможной агрессии со стороны ЭКОВАС (Экономическое сообщество стран Западной Африки). Об этом сообщает агентство AP со ссылкой на собственные источники в стране.
Речь идет о сборе добровольцев, которые могут принять участие в отражении агрессии в случае нападения на страну. Инициативу по набору добровольцев выдвинули жители столицы страны Ниамея. Планируется набрать десятки тысяч граждан, которые будут участвовать в отражении вторжения иностранных войск.
Уже создана группа «Добровольцы в защиту Нигера», которая планирует не только участвовать в боевых действиях, но и заниматься медицинской помощью раненым и логистическими задачами. Добровольцев начнут вербовать в самом Ниамее и на границах с Нигерией и Бенином.
Список желающих принять участие в отражении агрессии передадут нигерским властям. Что интересно, власти не имеют отношения к этой инициативе, набор добровольцев – чисто низовой проект нигерцев, желающих встать с оружием в руках на защиту своей родной страны.
Самым опасным противником Нигера в случае интервенции стран ЭКОВАС станет Нигерия, которая в десять раз больше по численности населения и обладает мощными по африканским меркам вооруженными силами, противостоять которым нигерские военные смогут лишь при наличии массового партизанского движения в стране. В Ниамее рассчитывают также на помощь Мали, Буркина-Фасо и вероятное заступничество со стороны Алжира.