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В Нигере начался набор добровольцев для отражения предполагаемой интервенции

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В Нигере начался набор добровольцев для отражения предполагаемой интервенции

В настоящее время жители Нигера начали готовиться к отражению возможной агрессии со стороны ЭКОВАС (Экономическое сообщество стран Западной Африки). Об этом сообщает агентство AP со ссылкой на собственные источники в стране.


Речь идет о сборе добровольцев, которые могут принять участие в отражении агрессии в случае нападения на страну. Инициативу по набору добровольцев выдвинули жители столицы страны Ниамея. Планируется набрать десятки тысяч граждан, которые будут участвовать в отражении вторжения иностранных войск.

Уже создана группа «Добровольцы в защиту Нигера», которая планирует не только участвовать в боевых действиях, но и заниматься медицинской помощью раненым и логистическими задачами. Добровольцев начнут вербовать в самом Ниамее и на границах с Нигерией и Бенином.

Список желающих принять участие в отражении агрессии передадут нигерским властям. Что интересно, власти не имеют отношения к этой инициативе, набор добровольцев – чисто низовой проект нигерцев, желающих встать с оружием в руках на защиту своей родной страны.

Самым опасным противником Нигера в случае интервенции стран ЭКОВАС станет Нигерия, которая в десять раз больше по численности населения и обладает мощными по африканским меркам вооруженными силами, противостоять которым нигерские военные смогут лишь при наличии массового партизанского движения в стране. В Ниамее рассчитывают также на помощь Мали, Буркина-Фасо и вероятное заступничество со стороны Алжира.
Использованы фотографии:
Wikipedia / U.S. Navy photo by Mass Communication Specialist 1st Class Michael Larson.
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17 комментариев
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  1. Carlos Sala
    Carlos Sala Сегодня, 17:01
    +3
    Россия должна отправить отряды Вагнера в Нигер, потому что нигерийские солдаты плохо умеют держать винтовку
    1. Aken
      Aken Сегодня, 17:06
      -8
      Уже не Россия. Уже Белоруссия. Россия лучшее своё подразеление потеряла.
      Хотя, скорее, не Россия, а тесть известного блогера.
      А что на уме у Батьки - никто не знает. Не уверен, что у него есть интерес в Африке. А вот в Польше и Литве - точно есть.
      1. isv000
        isv000 Сегодня, 17:10
        +2
        Цитата: Aken
        Уже не Россия. Уже Белоруссия. Россия лучшее своё подразеление потеряла.
        Хотя, скорее, не Россия, а тесть известного блогера.
        А что на уме у Батьки - никто не знает. Не уверен, что у него есть интерес в Африке.

        Объясните нам разницу между Россией и Беларусью в военном и политическом свете?!
        1. Aken
          Aken Сегодня, 17:16
          -2
          Легко.
          В стране ключевые и судьбоносные политические решения принимает президент.
          В России и в Белоруссии это разные люди.
          1. isv000
            isv000 Сегодня, 17:29
            +1
            Цитата: Aken
            Легко.
            В стране ключевые и судьбоносные политические решения принимает президент.
            В России и в Белоруссии это разные люди.

            И что это меняет?
            1. Aken
              Aken Сегодня, 17:36
              0
              А то, что Россия уже не будет отправлять Вагнер. Ни в Африку, ни куда ещё. Разве что попросить. Вежливо. И оплатить. Щедро.
              А Батьке будет скидка и его заявки будут выполняться в приоритетном порядке.
              Бизнес, он примерно так работает.
              Так что, скорее всего, нигерский уран пойдёт на Белорусскую АЭС.
              1. isv000
                isv000 Сегодня, 17:51
                0
                Цитата: Aken
                А то, что Россия уже не будет отправлять Вагнер. Ни в Африку, ни куда ещё. Разве что попросить. Вежливо. И оплатить. Щедро.
                А Батьке будет скидка и его заявки будут выполняться в приоритетном порядке.
                Бизнес, он примерно так работает.
                Так что, скорее всего, нигерский уран пойдёт на Белорусскую АЭС.

                Бизнес то, может, и работает так, вот только у ВВП этот номер не катит. Батька может шуметь, дрова на камеру колоть, но самолёт держит наготове - неизвестно в какую пору в Сочи вызовут... lol
    2. igorbrsv
      igorbrsv Сегодня, 17:10
      +1
      Будут деньги у Нигера и Вагнер сам приедет. Нигер собирается добровольцев набирать и они найдутся. Только кто профинансирует... what
      1. Теренин
        Теренин Сегодня, 17:29
        +2
        Помогать, хоть Нигеру, хоть иным государствам, это одно, а воевать за них, это другое.
  2. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 17:04
    +1
    Самый опасный противник это база БПЛА США в Нигере.На картах пишут что она закрыта,она в аренде США.Интересно если повстанцы её грамотно возьмут ,Блинкин с кислой мордой объявит третью мировую?
    1. isv000
      isv000 Сегодня, 17:13
      +2
      Цитата: tralflot1832
      Самый опасный противник это база БПЛА США в Нигере.

      Тут с кондачка не пойдёшь, тут думать надо. Прежде надо 2500 лягушатников отправить на историческую родину а, затем, попробовать JPS загасить, посмотреть что делать будут...
  3. isv000
    isv000 Сегодня, 17:09
    +1
    В Нигере начался набор добровольцев для отражения предполагаемой интервенции

    Оркестр набирает массовку на подпевки. Бэк-вокал уже подобран, ноты учит.
    1. Aken
      Aken Сегодня, 17:18
      +1
      Набор снова открыли? Это хорошая новость.
  4. Поташник
    Поташник Сегодня, 17:18
    +1
    Предполагаю что Вагнер давно уже там, и Запад понимает, что с вторжением может попасть в неприятную ситуацию. Войти легко будет, а вот выйти....
    1. isv000
      isv000 Сегодня, 17:25
      +1
      Цитата: Поташник
      Предполагаю что Вагнер давно уже там, и Запад понимает, что с вторжением может попасть в неприятную ситуацию. Войти легко будет, а вот выйти....

      yes Вход рубль, выход - два!
  5. fabrice-6883
    fabrice-6883 Сегодня, 17:26
    +1
    L'Union Africaine" vient de se prononcer, et refuse toute intervention militaire de la Cedeao au Niger
  6. isv000
    isv000 Сегодня, 17:28
    +1
    Уже создана группа «Добровольцы в защиту Нигера», которая планирует не только участвовать в боевых действиях, но и заниматься медицинской помощью раненым и логистическими задачами.

    Так и хочется добавить: с учётом опыта специальной военной операции. Тем более что авторы сего опыта уже на месте...