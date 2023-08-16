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«Дать вторую жизнь истребителям»: Индия модернизирует МиГ-29

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«Дать вторую жизнь истребителям»: Индия модернизирует МиГ-29

Индия решила не спешить расставаться с флотом истребителей МиГ-29, а, напротив, модернизировать эти советские самолеты. Ранее их планировали вывести из эксплуатации в 2025-2027 годах. Теперь предназначенный для их замены национальный самолет HAL Tejas Mk2 сначала должен заменить штурмовик SEPECAT Jaguar, затем французский истребитель Mirage-2000 и лишь после этого МиГ-29.


Как указывается в издании Tribune India, усовершенствование машин будет осуществляться в рамках программы капитального ремонта, известной как «Дать вторую жизнь» (Second Life Extension). Ее реализация позволит сохранить МиГ-29 в строю до 2037 года.

За соответствующие работы будет отвечать 11-я ремонтная база ВВС, размещенная в аэропорту Насик. Данное предприятие профилируется на техническом обслуживании самолетов советского и российского происхождения. На основе уже полученного опыта планируется существенно нарастить компетенции и если не выйти на уровень авиастроения, то вплотную приблизиться к нему.

Согласно выводам западных аналитиков, в ВВС Индии развернуты 3 эскадрильи с 54 МиГ-29, из которых примерно половина в версии UPG и 7 УБ. Кроме того, военно-морская авиация имеет 42 истребителя МиГ-29КУБ – модернизированную версию старых МиГ-29 (модификация 9-12), приобретенных Индией еще в 1980 году.

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3 комментария
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  1. Поташник
    Поташник Сегодня, 17:26
    +1
    А наши что-то с этого ремонта поимеют?
    1. svp67
      svp67 Сегодня, 17:32
      0
      Цитата: Поташник
      А наши что-то с этого ремонта поимеют?

      Конечно. все индийские заводы по производству, модернизации и ремонту нашего вооружения мало того, что работают в кооперации с нашими предприятиями еще и в совместной собственности
  2. Magic Archer
    Magic Archer Сегодня, 17:32
    +1
    Автор, я может чего то не понимаю, но индусы ни как не могли приобрести Миг 29 в 1980 году. Потому что он принят на вооружение был в СССР только в 1983, а в части стал поступать еще позже. Так что перепроверяйте информацию hi