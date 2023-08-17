Немецкие беспилотники Rheinmetall Luna NG для Украины

Беспилотники Luna NG (вверху) и Luna X-2000
Стало известно о новых планах правительства ФРГ в контексте военно-технической помощи киевскому режиму. На этот раз ему планируют передать некоторое количество беспилотных авиационных комплексов Luna NG производства компании Rheinmetall. Ожидается, что такие БПЛА помогут украинским формированиям вести разведку, а в соответствующей комплектации смогут наносить удары по наземным целям.
Новые планы
О планируемой поставке нового типа БПЛА на Украину 12 августа сообщило немецкое издание Bild. Информацию об этом оно получило от неназванных источников. Вскоре, 14 августа, компания Rheinmetall подтвердила наличие таких планов и часть ранее оглашенных сведений. Кроме того, раскрыли новые подробности.
Согласно первоначальной новости от «Бильд», правительство ФРГ поручило компании «Рейнметалл» передать киевскому режиму современные беспилотные комплексы Luna NG. Поставка состоится до конца текущего года. Количество техники, ее стоимость и т.д. не уточняются. При этом издание не забыло назвать изделие Luna NG «супербеспилотником» и рассказать о его преимуществах.
В официальном пресс-релизе от Rheinmetall, опубликованном 14 августа, присутствовало больше подробностей. Согласно ему, БПЛА Luna NG были включены в очередной пакет военной помощи, утвержденный в середине июля. БПЛА для Украины будут изготовлены с нуля. Компания уже получила соответствующий заказ от правительства ФРГ. Объем партии не уточняется, а ее стоимость обозначена как «небольшая двузначная в миллионах евро».
В «Рейнметалле» указали общую комплектацию беспилотных комплексов, но не стали называть их точные возможности. В свою очередь, Bild, ссылаясь на свои данные, пишет, что киевскому режиму передадут БПЛА Luna NG только в разведывательной модификации. Установка вооружений штатным образом на такие аппараты не предусматривается.
Luna NG на пусковой установке
Таким образом, общая картина достаточно проста. Руководство Германии собирается и далее поддерживать киевский режим поставками вооружений и техники. Теперь с этой целью у компании Rheinmetall заказали современные БПЛА. На производство и поставку такой техники дается всего несколько месяцев. Судя по заявленной стоимости контракта, количество изделий Luna NG будет небольшим – это поспособствует скорейшему выполнению заказа.
Новое поколение
История беспилотного авиационного комплекса Luna NG восходит к концу девяностых годов. Именно тогда немецкая компания EMT Penzberg разработала средний разведывательный БПЛА Luna X-2000. В 2000 г. этот беспилотник поступил на вооружение Бундесвера, и началось его серийное производство небольшими партиями. В дальнейшем «Луну» первой версии закупали и другие страны. Техника этого типа неоднократно применялась в различных операциях в горячих точках.
В конце десятых годов компания EMT провела глубокую модернизацию имеющегося беспилотника, результатом которой стало изделие Luna NG (Next-Generation). В 2019 г. немецкие вооруженные силы начали закупать такую технику с целью замены устаревших БПЛА Luna первой модели и KZO. Первый контракт предусматривал поставку девяти комплексов с несколькими летательными аппаратами в каждом. Стоимость партии составила 130 млн евро – ок. 14,5 миллиона за комплект.
В конце 2021 г. компания «Рейнметалл» приобрела фирму EMT и ввела ее в свой «цифровой дивизион». При этом разработка существующих проектов продолжалась и составлялись планы их дальнейшего развития. Кроме того, не останавливался поиск новых заказчиков. Впрочем, «Луна» нового поколения пока не может повторить коммерческие результаты предыдущего образца.
Как сообщается, очередная партия изделий Luna NG отправится не в части Бундесвера, а на Украину. Вероятно, компания-производитель рассчитывает на получение двойной выгоды. Во-первых, ей выдали выгодный контракт на «двухзначную сумму в миллионах», а во-вторых, появляется возможность продемонстрировать современный БПЛА в рамках реальных боевых действий. Такая реклама должна будет помочь следующим продажам.
С улучшенными характеристиками
Luna NG представляет собой беспилотный авиационный комплекс тактического звена, предназначенный для ведения разведки и наблюдения за наземными объектами. Также предлагаются дополнительные функции, связанные с установкой той или иной полезной нагрузки.
Комплекс включает несколько основных компонентов, перевозимых на грузовых автомобилях MAN HX. Это станция управления с рабочим местом оператора, пусковая установка катапультного типа, несколько БПЛА и разнообразные средства обеспечения.
Ключевой компонент комплекса – собственно БПЛА. Это изделие самолетного типа, выполненное по нормальной аэродинамической схеме. Аппарат имеет развитый фюзеляж с парой тонких труб вместо традиционной хвостовой балки. Сверху над фюзеляжем находится гондола с двигателем. Применено прямое крыло большого удлинения и хвостовое оперение с боковыми килями. Длина беспилотника превышает 2,3 м, размах крыла – ок. 4,2 м. Взлетная масса, в зависимости от нагрузки, не более 40 кг.
Аппарат оснащен двухтактным двигателем внутреннего сгорания с толкающим воздушным винтом складной конструкции. Крейсерская скорость не превышает 70-100 км/ч. Практический потолок – 5 км. Аппарат может оставаться в воздухе до 6-8 ч.
Основной полезной нагрузкой БПЛА Luna NG является оптико-электронная станция с видеокамерой и тепловизором. Видеосигнал в режиме реального времени вместе с телеметрией передается оператору. Дальность связи в базовой комплектации достигает 100 км. Установка спутниковых средств связи позволяет беспилотнику работать на большем удалении от станции управления.
Сообщается, что комплекс Luna «следующего поколения» использует усовершенствованные системы управления с элементами искусственного интеллекта. В частности, операторская станция имеет возможность автоматического распознавания объектов по их внешности. Предполагается разработать и внедрить другие функции на основе перспективных технологий.
Прорабатывается возможность применения других нагрузок. Так, ранее сообщалось, что Luna NG может нести малоразмерные и легкие боеприпасы для поражения наземных целей. Несколько месяцев назад показали концепт применения «Луны» в качестве носителя мелких коптеров, в т.ч. барражирующих боеприпасов. Обладая более высокими летными характеристиками, БПЛА самолетного типа должен доставлять такую технику в район применения. После сброса она должна действовать самостоятельно или в группе с носителем.
Реклама и реальность
Компания-разработчик, по понятным причинам, хорошо отзывается о своем БПЛА Luna NG и указывает на наличие ряда важных преимуществ. Немецкая пресса, в свою очередь, именует его «супербеспилотником». Справедливость таких оценок вызывает вопросы. Очевидно, что «Луну» переоценивают – в рекламных или иных целях. Этот беспилотный комплекс имеет сильные и слабые стороны, и говорить об однозначном превосходстве над другими образцами не приходится.
Комплекс Luna / Luna NG в целом мало отличается от других современных разработок своего класса. Он так же выполнен мобильным и включает несколько летательных аппаратов. Обеспечивается решение разных задач, передача данных потребителям и т.д. Тактико-технические характеристики остаются на уровне аналогов.
БПЛА «Луна» двух версий как воздушная платформа не является чем-то особым или уникальным. Аппараты с такими параметрами разрабатываются и выпускаются в разных странах. Как и немецкое изделие, они тоже несут оптико-электронные средства и могут вести разведку. Прорабатываются и вопросы применения вооружений.
Rheinmetall сообщает, что в системах управления комплексом присутствует искусственный интеллект. Он обеспечивает поиск и опознавание целей, сопровождает их и выполняет другие задачи, выполняя работу за оператора. Насколько эффективны такие средства, точно неизвестно. Вполне возможно, что они действительно улучшают общие результаты ведения разведки и могут помочь в других миссиях.
Впрочем, украинские формирования не смогут использовать преимущества немецких БПЛА – как это уже было с другими иностранными образцами. Импортным «Лунам» придется работать в сложной обстановке и сталкиваться с массой рисков, которые нивелируют все преимущества таких комплексов.
Нетрудно заметить, что по габаритам и конструкции изделие Luna NG мало отличается от других БПЛА среднего класса. Это означает, что оно является достаточно простой целью для ПВО – как с точки зрения обнаружения, так и в плане поражения. Наши зенитчики имеют большой опыт борьбы с подобными воздушными целями, и Luna NG предсказуемо пополнит список сбитых объектов.
Также импортный комплекс станет целью для комплексов радиоэлектронной борьбы. В связи с этим он рискует в любой момент остаться без навигации и/или связи. Вряд ли искусственный интеллект сможет правильно выйти из такой ситуации и продолжить нормальный полет, не говоря уже о выполнении поставленных задач.
Предсказуемый результат
В целом есть все основания полагать, что немецкие БПЛА Luna NG никак не повлияют на возможности и перспективы украинских формирований. Такую технику передадут в ограниченных количествах, а ее возможности над современным полем боя под вопросом – как и живучесть или устойчивость.
Кроме того, нужно обратить внимание на сроки поставки. Учитывая текущее состояние киевского режима, можно сомневаться, что к моменту появления такая помощь все еще будет актуальной. Впрочем, и при ином развитии ситуации перспективы импортной техники понятны и очевидны.